Leggiamo con le orecchie. Laboratori di lettura in biblioteca a Lugagnano

Proseguono anche in dicembre le attività legate alla lettura per i più piccoli in biblioteca a Lugagnano. Nel mese del Natale viene proposto “Leggiamo con le orecchie: laboratorio di lettura con giochi, suoni e storie un po’ paurose, ridicole e divertenti” a cura di Rosi Vallenari. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 6 agli 8 anni e si terrà il 15 e il 22 dicembre alle ore 16.30 in biblioteca a Lugagnano, via De Gasperi, 13.

L’ingresso è gratuito con prenotazione della partecipazione (massimo 12 posti disponibili). Per prenotare è sufficiente contattare il numero 045 514383 (Biblioteca di Lugagnano) o scrivere una e-mail a i.canzan@comune.sona.vr.it. Per partecipare si prega di portare calzini antiscivolo.