L’educazione finanziaria riparte anche a Sona: due corsi all’Università popolare

Per il terzo anno accademico consecutivo riprenderà l’approfondimento di Educazione finanziaria presso l’Università popolare del Comune di Sona. I corsi partiranno dalle basi finanziarie per arrivare a tematiche più attuali e concrete come, ad esempio, i mutui a tasso fisso e variabile, i Bitcoin, gli ETF, il ruolo geopolitico delle banche centrali, l’inflazione.

“Il corso, diviso in due parti da sei lezioni ciascuna, non pretende di essere tecnico o di nicchia – spiega il dottor Gianmaria Busatta, docente del corso (e collaboratore del Baco) –, ma che fornisca con un linguaggio semplice e accessibile strumenti e conoscenze per pianificare obiettivi personali e il proprio patrimonio e ad avere una lettura più completa e informata di fenomeni ed eventi della contemporaneità”.

L’obiettivo del corso è, dunque, quello di dare un impulso all’alfabetizzazione finanziaria, una conoscenza base in grado di maturare un corretto approccio di pianificazione patrimoniale, gestire al meglio i propri risparmi e compiere scelte economiche idonee. La scarsa educazione finanziaria è purtroppo uno dei talloni d’Achille del nostro Paese, come ha evidenziato anche uno studio di Banca d’Italia, secondo cui la nostra penisola è penultima su 26 Paesi considerati, davanti solo a Malta.

“Non si tratta, dunque, di corsi per ‘fare soldi’ – conclude Busatta – ma per valorizzare e proteggere i nostri risparmi da quei pericoli che ne erodono il valore, come l’inflazione (oggi a livelli record dal 1985) o commissioni evitabili, o che provochino rischi di varia natura”.

Per partecipare al secondo corso è consigliabile, ma non necessario, aver frequentato il primo corso. Le lezioni inizieranno l’11 ottobre per la prima parte e il 24 gennaio per la seconda, saranno in presenza presso la nuova biblioteca di Lugagnano e avranno una durata pari a un’ora e mezza.

Le iscrizioni per il corso del primo trimestre sono aperte fino al 30 settembre, mentre dal 3 al 13 gennaio 2023 per quello del secondo trimestre. Per consultare i programmi dei corsi e ulteriori informazioni vi rinviamo al vademecum dell’Università popolare di Sona.

Anche sul Baco Gianmaria si propone di approfondire teorie e concetti economici in pillole all’interno della rubrica “La mano di Re Mida”, proponendo un’idea di finanza intesa non tanto come mezzo per generare denaro, ma come strumento per ottimizzare e pianificare il proprio patrimonio. Un mezzo oggi indispensabile e fortemente interconnesso alle scelte della nostra vita.