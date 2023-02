Le voci del podio di Sanremo: Nella conferenza stampa finale è tempo di bilanci

Gli addetti ai lavori, non volendo essere dissacratori ma invece divulgatori di passione, dicono che è determinata la “settimana santa della musica”, riferendosi evidentemente al Festival di Sanremo. Siamo stati invitati, e lo abbiamo fatto volentieri, alla conferenza stampa organizzata dalla Rai con gli artisti giunti ai primi tre posti.

Non vado a riepilogare risultati e numeri, visibili ovunque, ma ricordo il dato più eclatante: è stato il Festival più visto dal 1995 ad oggi. Credo che definirlo trionfo sia assolutamente un termine perfettamente calzante.

Ovviamente al centro soprattutto lui, Marco Mengoni dominatore assoluto e orgoglio per la nostra redazione vista l’intervista realizzata e pubblicizzata ieri, peraltro ripresa da altri in alcuni tratti e contestualizzata come fosse stata effettuata in tarda notte, quando invece è stata pubblicata da noi alle 18.

Tornando a Mengoni, l’artista ha dimostrato ancora una volta in un momento in cui è protagonista assoluto, di pensare agli altri. Da qui il suo ritorno all’esprimere il suo dispiacere per la mancanza di rappresentanti femminili sul podio e, come già espresso nella nostra intervista, richiamare l’importanza della mamma quale figura centrale di massimo riferimento nella sua vita. Mengoni ha ufficializzato che rappresenterà con gioia l’Italia all’Eurovision Song Contest in programma a Liverpool, la cui finale è prevista il prossimo 13 maggio.

Marco si è detto entusiasta per i prossimi impegni lavorativi, ma di desiderare di voler riposarsi un po’ per godersi la felicità per questa vittoria.

Laza, salito al secondo posto finale con la sua Cenere, esprime una gioia smisurata per questo risultato, in concomitanza dell’entrata immediata nella classifica singoli top 50 Europe delle canzoni più trasmesse nel vecchio Continente. Ringrazia il coautore Davide Petrella, a cui fa eco immediato lo stesso Mengoni, in quanto Petrella è co-autore anche di Due vite, la canzone vincitrice. Insomma, al Casinò di Sanremo quello che ha fatto saltare il banco è stato proprio lui.

Attenzione: pubblicheremo prossimamente un’intervista a Lazza accompagnato da Emma Marrone, ricordando che il talentuoso protagonista della scena hip hop sarà in Arena il prossimo 25 aprile.

Infine Mr Rain, terzo in classifica, racconta ancora con evidente stupore di sentire la mancanza della terra sotto ai piedi per questo risultato assolutamente inaspettato, con una canzone che ha un testo delicato subito entrata nel cuore di tutti.

Che dire Sanremo, è finito ma la vita delle sue canzoni comincia ora. Ecco perché noi del Baco da Seta ne parleremo ancora, anche con i diretti protagonisti in modo da farli conoscere il più possibile al nostro pubblico.

Per esempio, che sensazioni avrà Ultimo che proprio nella serata di ieri si è visto estromesso dal podio? Cercheremo di capire il suo stato d’animo facendolo raccontare direttamente da lui.

Buona lettura e buona musica, sisters & brothers!