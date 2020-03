Le violenze domestiche ai tempi del Coronavirus. Non sei sola, nemmeno a Sona: chiama il Telefono Rosa

Le restrizioni che il Governo ci ha imposto nel tentativo di arginare il contagio stanno provocando conseguenze evidenti e serie, che sono sotto gli occhi di tutti, come quelle economiche per esempio, ma anche invisibili ai più, come quelle psicologiche.

Si parla molto di quanto l’isolamento possa incidere sulla qualità della vita delle persone anziane o dei single e finalmente si comincia a ragionare anche sulle privazioni a cui sono sottoposti i bambini, che si trovano improvvisamente chiusi in casa ventiquattro ore su ventiquattro, senza nemmeno poter uscire per fare la spesa coi genitori.

La proprie abitazioni diventano in questi giorni luoghi dove stare al sicuro, dove organizzarsi con lo smart working (per chi può) e dove dedicarsi ad attività che di solito venivano rimandate. E’ anche il luogo dove annoiarsi per qualcuno o dove riscoprire il calore dei rapporti familiari, dati troppo spesso per scontati, prima del Coronavirus. Tuttavia proprio la convivenza forzata e prolungata coi familiari più stretti può rivelarsi pericolosa e fonte di grande angoscia per chi vive relazioni difficili e soprattutto per chi è obbligato a trascorrere troppo tempo a strettissimo contatto con un compagno violento.

Per tante persone, soprattutto donne e bambini, questo periodo di quarantena può rivelarsi un vero incubo. Lo stress a cui sottopone questa situazione particolare, ma anche la noia, possono in qualche modo amplificare le manifestazioni violente, che purtroppo sono tristemente frequenti in Italia, dove proprio chi dovrebbe amare le donne diventa troppo spesso il loro peggior nemico, trasformandosi in un aguzzino, senza contare che tali violenze ricadono poi spesso sui minori, ancor meno in grado di difendersi da chi li dovrebbe proteggere ed amare.

A Sona è stato aperto da circa un anno uno sportello di Telefono Rosa per aiutare le vittime di violenze domestiche, grazie all’Assessorato delle Pari Opportunità. Le donne e, in generale, tutte le persone che subiscono violenza, possono telefonare in forma anonima, ricevendo conforto e informazioni utili a capire come orientarsi. Tutto questo avviene in forma assolutamente riservata e gratuita.

“In questi giorni sono costantemente in contatto con le associazioni del territorio che si occupano di questo dramma – dice l’Assessore Monia Cimichella – I telefoni squillano molto meno. Meno sono le consulenze, meno le richieste di aiuto perché tutti sono letteralmente chiusi nelle loro abitazioni. Cerchiamo di entrare in contatto con le persone che prima sentivamo ma è difficilissimo. Penso con angoscia a tutte le donne in prigione in casa loro.”

Il Telefono Rosa risponde allo 0458015831 nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 15.30 alle 17.30, martedì dalle 9.30 alle 11.30, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 19.30, venerdì dalle 12 alle 14. La segreteria telefonica è sempre attiva. E’ sempre possibile scrivere una e-mail a trverona@gmail.com o contattare il Centro attraverso la pagina Fb o il modulo di contatto sul sito.

Ognuno può fare qualcosa per aiutare una vittima di violenza domestica, facendola sentire meno sola, offrendo il proprio sostegno ed aiuto, fornendole i numeri utili per contattare il Telefono Rosa, chiamando il 112 se ci si trova di fronte ad urla ed evidenti richieste d’aiuto.

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione del coronavirus nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.