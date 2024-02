Le terze A ed L del Liceo Medi di Villafranca a Dublino: Un’importante esperienza di studio e culturale

Dal 31 gennaio al 6 febbraio le classi 3L Scienze Umane economico sociale e 3A Scientifico Cambridge del Liceo Medi di Villafranca hanno partecipato ad uno stage di una settimana a Dublino, nella capitale irlandese. La partenza era fissata per le 6.15 del mattino dal parcheggio di Madonna del Popolo, da lì un bus ha portato le due scolaresche fino all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, dove si sono imbarcate per il volo.

Le due classi hanno soggiornato presso delle famiglie ospitanti, frequentando le lezioni al C.E.S. (Centre of English Studies). Oltre alla scuola, i nostri studenti hanno anche visitato alcuni luoghi di interesse, come il Trinity College, al cui interno sono custodite inestimabili opere appartenenti a varie religioni del mondo, il The Spire, una gigantesca torre d’acciaio alta 120 metri situata nel centro della città, ed il famosissimo Temple Bar, ritrovo di molti artisti e musicisti di strada.

Nonostante le ovvie difficoltà di adattamento e linguistiche, tutti gli studenti hanno affermato di essersi trovati bene con le famiglie e di aver fatto tesoro di questa esperienza, specialmente durante le lezioni, durante le quali è stata data grande importanza al dialogo e alla comunicazione in lingua inglese. Nella foto, le classi 3A e 3L a Merrion Square, davanti alla statua del poeta irlandese Oscar Wilde.