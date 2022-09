“Le proposte del centrodestra”. Lunedì a Lugagnano una serata sulle elezioni politiche

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre anche sul nostro territorio si tengono eventi per divulgare i programmi dei partiti e far conoscere alla cittadinanza i candidati nei collegi in cui rientra il nostro Comune.

I gruppi e le sezioni di Sona di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia organizzano per lunedì 19 settembre, una serata per presentare il programma del centrodestra; l’evento si tiene presso il Circolo tennis di Lugagnano alle ore 20 e coinvolgerà Paolo Tosato, candidato della Lega al collegio uninominale del Senato; Ciro Maschio, candidato di Fratelli d’Italia al collegio uninominale della Camera; Maria Paola Boscaini (nella foto), candidata di Forza Italia al collegio plurinominale della Camera ed ex sindaco di Bussolengo.

Al termine della presentazione del programma, verrà offerta una risottata per tutti i partecipanti. Gli organizzatori chiedono a chi fosse interessato a partecipare di dare conferma tramite Whatsapp al numero 3475045693 o con una mail all’indirizzo edgardo.pesce@gmail.com.

La coalizione di centrodestra si presenterà alle elezioni politiche con le liste Fratelli d’Italia, Lega per Salvini premier, Forza Italia e Noi Moderati; per le circoscrizioni Estero vi è, invece, la lista unitaria “Salvini-Berlusconi-Meloni”.

I gruppi citati propongono un programma “serio e realizzabile, incentrato sulla tutela dell’interesse nazionale e della Patria, sulla crescita economica e sulla difesa del potere d’acquisto delle famiglie“, come viene specificato in un comunicato congiunto dei leader. I 15 punti del programma toccano temi come la riforma fiscale con la Flat Tax, il superamento della legge Fornero con Quota 41, i Decreti sicurezza, l’autonomia regionale e l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, ribadendo “i nostri valori e la nostra collocazione in Europa, nell’Alleanza Atlantica e in Occidente“.