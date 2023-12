Le Pink Darsena del Garda: la prima realtà di Dragon Boat oncologico sul territorio veronese

Ho scoperto casualmente, esattamente un anno fa, una realtà solidale, impegnata e accogliente, vicina al territorio di Sona. L’ho seguita per un po’ sul profilo social e poi, pochi giorni fa, ho finalmente incontrato le atlete dell’associazione Pink Darsena del Garda, in palestra, prima di un allenamento. Questa realtà promuove il Dragon Boat come attività riabilitativa dopo il tumore al seno.

La storia delle “barche drago” è lontana nel tempo e nello spazio, ha origini nell’antica Cina. L’imbarcazione è lunga circa dodici metri e mezzo, con testa e coda a forma di drago. La squadra è composta solitamente da venti pagaiatrici, dipende dalle dimensioni della canoa, dieci a destra e dieci a sinistra, con l’aggiunta di un timoniere a poppa e un tamburino a prua, a dare il ritmo di remata. Singole atlete che agiscono in sincrono, compiendo lo stesso movimento, a sottolineare un’unione motoria oltre che morale.

Torniamo all’incontro, nelle panche dello spogliatoio, con alcune di queste straordinarie atlete, tra cui Valeria Tagliaferro che ha coordinato questo appuntamento. Monica Albrigo, fondatrice e capitano della squadra, mi racconta le origini del gruppo: “L’associazione Pink Darsena del Garda nasce nel 2019 a Bardolino, mi piace dire per colpa mia. Praticavo già questo sport da 18 anni, poi però mi sono ammalata e il tumore al seno mi ha costretta a fermarmi. Qualche anno fa appunto, stimolata da altre realtà di Pink Darsena italiane ma soprattutto dalla mia voglia di pagaiare ancora nonostante la malattia, ho fondato il gruppo come appendice della società sportiva dilettantistica La Darsena. Siamo partite in poco più di dieci, abbiamo subito lo stop da covid, ma oggi siamo 67 e per il 2024 sono pronte altre nuove iscrizioni. Nasciamo da un passaparola tra donne Breast Cancer Survivors e siamo la prima realtà di Dragon Boat oncologico sul territorio veronese”.

Prosegue Lorena Tosarello, vicepresidente e tesoriera del gruppo: “Lo scorso anno, il successo ottenuto ci ha portato a pensare che era arrivato il momento di diventare una associazione di promozione sociale e così abbiamo scritto il nostro statuto e abbiamo posato le fondamenta di un’attività più strutturata, che potesse collaborare con altre associazioni e con gli ospedali del territorio. Non siamo solo sport ma anche solidarietà e sostegno alle donne BCS. Operiamo nell’ambito sportivo, motorio e relazionale promuovendo e divulgando il Dragon Boat come attività riabilitativa dopo il tumore al seno”.

E aggiunge: “Questo sport favorisce la riabilitazione psico-fisica della donna operata al seno attraverso la voga, un esercizio ideale per rinforzare, oltre alla muscolatura, anche la pompa linfatica e per facilitare un graduale recupero della forza e della mobilità dell’arto superiore, solitamente debilitato dalla chirurgia cosicché ogni donna operata al seno possa trarne beneficio, ritrovando la propria dimensione psico-fisica”.

Interviene quindi nuovamente Monica Albrigo, sottolineando lo spirito di iniziativa e la voglia di adesione che questa associazione trasmette: “Non siamo più solo donne operate al seno. Abbiamo numerose sostenitrici, alcune giovanissime. Sono le nostre fondamentali supporter, persone che non hanno avuto il tumore al seno e che affiancano le donne operate, in barca e nella vita”.

Prosegue Lorena Tosarello: “Attualmente la maggioranza della squadra è di supporter, da qui l’ampliamento del nostro raggio d’azione. Organizziamo eventi e progetti culturali di vario tipo per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca sul cancro, proponiamo attività sportive di altro genere e giornate a tema con esperti in ambito medico-sportivo, organizziamo eventi di promozione rivolti a costruire una rete sociale solida. Ma siamo anche una squadra sportiva e abbiamo ottenuto grandi risultati. Nelle varie manifestazioni le gare sono differenziate tra sfide esclusivamente per la categoria BCS e competizioni miste, in entrambe abbiamo portato a casa ottimi risultati. Le nostre atlete arrivano da tutta la provincia di Verona, anche dal territorio di Sona”.

L’entusiasmo del gruppo e il valore del progetto è evidente nelle parole di Manuela Perotti, atleta BCS e portavoce del gruppo: “I nostri progetti per il futuro sono tantissimi. Al primo posto l’accoglienza, perché chiunque può entrare a fare parte del gruppo. Non è necessario aver conosciuto, direttamente o indirettamente, il calvario dalla diagnosi alle cure del tumore al seno. Qui si trovano donne, principalmente mature, che hanno la propria storia di vita, con dei percorsi non sempre facili, che sono pronte a mettere in gioco la loro componente umana. Non serve essere strepitose atlete, qui siamo amiche non in competizione che condividono anche un percorso sportivo”.

E continua: “Siamo guidate dallo straordinario allenatore Fabio Fontana, conosciuto nello sport a livello nazionale come “Il Tigre”. Unico uomo in questa squadra di donne, eppure riesce a metterci tutte in riga. Conosce i nostri limiti e i nostri pregi, e tira fuori il meglio da ciascuna di noi sia dal punto di vista fisico che emotivo. E’ un grande motivatore che ha sposato la causa e ci sostiene da sempre. Le nostre fatiche sono state ripagate dai successi sportivi di questa primavera/estate. Mai avremmo pensato di ottenere tanto. Voglio sottolineare che, esclusa Monica, nessuna di noi ha un background agonistico, nessuna di noi remava prima, nessuna di noi è entrata qui con una forma fisica strepitosa. Questa disciplina aiuta in questo senso: uno sport inclusivo e di spirito di gruppo visto il lavoro di squadra richiesto dalla sua pratica. Un’attività che ripaga lo sforzo sia a livello fisico che psicologico, che permette di sentirsi vive, divertirsi e appunto vincere, togliendosi delle soddisfazioni a livello agonistico che mai avremmo pensato di raggiungere. La coppa o la medaglia sono la concretizzazione metallica di tutto lo sforzo che abbiamo fatto nell’intenso allenamento dell’inverno scorso. In inverno ci alleniamo due volte alla settimana in palestra e la domenica mattina in barca, in estate sono più frequenti gli allenamenti in acqua. E adesso siamo in preparazione per il calendario gare 2024”.

Altra attività di sostegno per il 2024 è il progetto Costellazioni, 12 mesi di impegno raccolti in un calendario dove le atlete BCS e le atlete supporter si mettono a nudo, raccontando il loro incontro di connessione e condivisione attraverso gli scatti artistici del fotografo Alessandro Vicenzi. La vendita del calendario, le donazioni e i contributi degli sponsor permettono alle Pink Darsena del Garda di sovvenzionare un progetto di ricerca dell’Ospedale di Negrar, di aiutare l’Associazione Malato Oncologico Baldo Garda ma anche di mantenere attivo e in crescita il loro progetto.

Al momento non hanno una barca di proprietà, usano quelle della Darsena, due da 20 posti e una da 10, che per i numeri raggiunti non sono più sufficienti, ecco perché vorrebbero acquistarne almeno una. Anche le iscrizioni alle gare, per un numero di atlete così sostanzioso, richiedono uno sforzo economico maggiore, quindi trovare fondi diventa sempre più importante.

Se volete sostenerle, trovate tutte le informazioni sul loro sito o sui profili social. Prossimamente potete vedere le Pink in azione a Bardolino dalle 10 di sabato mattina 23 dicembre, nella meravigliosa cornice del lago di Garda, durante la Pagaiata di Babbo Natale.