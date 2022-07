“Le piccole virtù” di Natalia Ginzburg. Undici racconti per riflettere

La Recensione

La maggior parte dei lettori preferisce i romanzi ai racconti, forse perché sente il bisogno di una storia che duri a lungo. Eppure sia la letteratura italiana che quella straniera ci hanno lasciato narrazioni brevi che sono dei veri gioielli. Tra questi merita di essere segnalata la raccolta “Le piccole virtù” di Natalia Ginzburg, l’autrice del più noto “Lessico famigliare”.

La raccolta prende il nome da uno degli undici racconti autobiografici, composti prevalentemente di riflessioni e memorie, che l’autrice scrisse tra il 1944 e il 1960, parlando di sé, del suo matrimonio, dei suoi ricordi di bambina, ma anche ragionando più in generale di relazioni umane, di difficoltà di comunicazione, di guerra, del mestiere di scrivere. Ci lascia anche un ritratto molto particolare di Cesare Pavese.

La Ginzburg narra la vita con grande sincerità ed uno stile asciutto, velato di malinconia, che è forse il tratto che caratterizza anche il suo romanzo più famoso. “Le piccole virtù” è un libro che è impossibile non sottolineare continuamente a matita o non riempire di post it segnapagina, come fanno tanti giovani oggi. Qui di seguito viene riportato solo uno dei tanti straordinari passaggi significativi, che costringono il lettore a fermare continuamente la lettura per riflettere.

“Al rendimento scolastico dei nostri figli, siamo soliti dare un’importanza che è del tutto infondata. E anche questo non è se non rispetto per la piccola virtù del successo. Dovrebbe bastarci che non restassero troppo indietro agli altri, che non si facessero bocciare agli esami; ma noi non ci accontentiamo di questo; vogliamo, da loro, il successo, vogliamo che diano delle soddisfazioni al nostro orgoglio”.

“Se vanno male a scuola, o semplicemente non così bene come noi pretendiamo, subito innalziamo fra loro e noi la bandiera del malcontento costante; prendiamo con loro il tono di voce imbronciato e piagnucoloso di chi lamenta un’offesa. Allora i nostri figli, tediati, s’allontanano da noi. Oppure li assecondiamo nelle loro proteste contro i maestri che non li hanno capiti, ci atteggiamo, insieme con loro, a vittime d’una ingiustizia. E ogni giorno gli correggiamo i compiti, anzi ci sediamo accanto a loro quando fanno i compiti, studiamo con loro le lezioni”.

“In verità la scuola dovrebbe essere fin dal principio, per un ragazzo, la prima battaglia da affrontare da solo, senza di noi; fin dal principio dovrebbe esser chiaro che quello è un suo campo di battaglia, dove noi non possiamo dargli che un soccorso del tutto occasionale e illusorio. […] Quello che deve starci a cuore, nell’educazione, è che nei nostri figli non venga mai meno l’amore per la vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente in stato d’attesa, intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E che cos’è la vocazione di un essere umano, se non la più alta espressione del suo amore per la vita?”.

La Scheda

“Le piccole virtù” di Natalia Ginzburg, Einaudi, 2012, pp.151.