Le Penne Nere di Lugagnano nel bellunese per rinsaldare un rapporto di amicizia nato durante la tempesta Vaia

La tempesta Vaia, un evento meteorologico estremo che si è verificato tra il 26 e il 30 ottobre 2018, ha lasciato immagini di distruzione indelebili in ognuno di noi.

Pioggia e vento fortissimi e continui crearono danni ingentissimi ad una fascia del Nord Italia che comprese il Trentino Alto Adige, Il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia. Una stima effettuata dalla Protezione Civile stabilì in più di 2,5 miliardi di euro l’ammontare complessivo dei danni subiti da strutture pubbliche e private e dal patrimonio forestale.

I soccorsi si mossero, come sempre in casi di calamità naturale in Italia, con grande celerità, con una forte componente di supporto fornita dalle Organizzazioni di Volontariato di tutto il paese. Tra questi, immancabili, anche gli Alpini.

In quei giorni La Grande Mela Shoppingland si era dichiarata disponibile ad offrire un contributo a favore delle comunità colpite da Vaia. Si trattava solo di trovare un interlocutore affidabile che garantisse l’arrivo a destinazione della donazione e il suo corretto impiego. Il pensiero andò immediatamente alle penne nere che, con il loro radicamento territoriale e la loro rete di relazioni, rappresentano interlocutori ideali per qualsiasi iniziativa di solidarietà.

A domanda ben precisa il Gruppo Alpini di Lugagnano trovò la giusta risposta. “Quando fui impegnato nella cucina da campo allestita a San Felice sul Panaro in provincia di Modena durante il sisma del 2012 in Emilia Romagna – ci dice Roberto Cristini – ebbi la fortuna ed il piacere di conoscere e lavorare con l’alpino Giovanni Valt. Una persona straordinaria per disponibilità e spessore umano. Giovanni è originario del Bellunese e quindi, viste la stima e la fiducia reciproca che ci lega da allora, è sembrato naturale contattarlo per qualche indicazione in merito”.

“Giovanni ci raccontò – prosegue Cristini – che la loro comunità non aveva subito danni particolari ma che gli amici della zona di Arabba erano rimasti particolarmente colpiti dagli eventi”.

Su indicazione di Giovanni venne identificata nella comunità di Livinallongo del Col di Lana in provincia di Belluno la beneficiaria della donazione della Grande Mela e nel locale Gruppo Alpini il destinatario della somma. Seguì una bellissima lettera di ringraziamento da parte del Capogruppo di Livinallongo alle penne nere di Lugagnano e da esse al direttore della Grande Mela.

Qualche giorno fa, a distanza di tre anni da quel momento, una rappresentanza di Alpini di Lugagnano si è recata a far visita agli amici bellunesi, per rinforzare i legami di amicizia.

Il ritrovo, organizzato perfettamente da Giovanni, si è svolto presso la baita alpini di Caviola Cime d’Auta dove sono intervenuti anche alcuni rappresentanti del gruppo di Livinallongo. Caviola dista pochi chilometri da Falcade e Canale d’Agordo, nel cuore delle Alpini Bellunesi.

“È stato un bellissimo momento – ci racconta il capogruppo di Lugagnano Fausto Mazzi – un genuino e caldo scambio di affetto ed amicizia in pieno stile Alpino. Per l’occasione è intervenuta anche Telebelluno che ha ripreso il momento. C’è stata anche l’occasione di leggere una lettera che il direttore della Grande Mela ci ha chiesto di far pervenire agli amici bellunesi”.

“Quando accadono catastrofi naturali – si legge tra le altre cose in quella lettera – la coscienza collettiva viene profondamente colpita e la solidarietà è il primo sentimento che trova spazio nel cuore di ogni persona. Sono state agli occhi di tutti le immagini di devastazione della tempesta Vaia dell’Ottobre 2018 e la profonda ferita naturale, sociale ed umana che ha lasciato nei vostri bellissimi territori. La Grande Mela Shoppingland di Lugagnano di Sona ha voluto dare un segnale concreto di presenza con una erogazione a favore della vostra comunità. Ci serviva un tramite che si facesse da garante sul fatto che la donazione arrivasse a destinazione e potesse contribuire a quanto necessario in quel momento. Dato l’alto valore morale che l’Associazione Nazionale Alpini gode nella nostra nazione, ci è sembrato naturale rivolgerci al Gruppo Alpini Lugagnano, rappresentato dal Capogruppo Fausto Mazzi, e chiedere loro di trovare una giusta collocazione alla nostra donazione sul territorio colpito dalla tempesta”.

Mai, come in momenti di grande difficoltà, l’importanza della rete delle relazioni positive è la chiave per rendere efficaci azioni concrete di solidarietà. In questi casi la fiducia è il sentimento più importante tra le parti: chi dona vuole potersi fidare, chi riceve non deve mai venire meno alla fiducia accordata. È un legame fondamentale.

L’incontro tra Roberto e Giovanni durate il terremoto del 2012 insegna una altra cosa: nell’agire spontaneamente per il bene comune si genera un circuito virtuoso tra le persone fatto di fiducia, stima, rispetto, affetto.

Questi sono i sentimenti che fanno la vera differenza nei momenti di bisogno, quando c’è da rimboccarsi le maniche e lavorare gomito a gomito o quando c’è da essere anche solamente garanti della solidarietà che arriva da altri.