Le nostre canzoni contro la guerra: Quando la musica italiana parla di pace

Eh amici cari, è dura: veramente durissima. Due anni di pandemia, di sofferenza di paura… uno spiraglio di sole violentemente spento dall’assurda offensiva russa in Ucraina. Non è facile, credetemi, parlare di musica, cioè di qualcosa che dovrebbe servire ad accarezzarci la vita, mentre le immagini che ci arrivano sono di devastazione umana e materiale.

Sono stato per qualche giorno completamente assente sui social, perché sentivo un disagio disarmante a comunicare argomentazioni che mi apparivano e mi appaiono futili rispetto alla precarietà della vita di noi tutti.

Poi mi è capitato di pensare a una canzone che è stata un simbolo di un chiaro “no war”, pubblicata nel 1999 e intitolata Il mio nome è mai più. Un pezzo che ha sottolineata la necessità di abbattere odio, divisione, diversità. Già il connubio degli interpreti rappresentava questo concetto: Ligabue, Jovanotti, Pelu’. Tre cantanti completamente diversi al servizio di un unico grande canto di pace. I proventi furono devoluti ad Emergency a sostegno dei disastri delle guerre in Afghanistan, Sierra Leone, Cambogia ed Ex Jugoslavia.

Non è solo espressione di chi ha parlato a chiaro stampo rockeggiante a rendere questo pezzo arrabbiato, disperato, ribelle. C’è un testo che va nel profondo come un arco che scaglia una freccia nel cuore di un bersaglio. La canzone dice “E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta, io non le lancio più le vostre sante bombe”.

Eh già, testi delle canzoni italiane che parlano di guerra. Ce ne sono tanti, spesso poco noti. Ci sono motivi che conoscono tutti, da Auschwitz di Francesco Guccini, capolavoro dedicato alla crudeltà del nazismo, a La guerra di Piero di Fabrizio De Andre’, canzone con protagonista un soldato che non ha il coraggio di sparare a un uomo dichiarato nemico da una guerra assurda, che però non corrispondendo il suo sentimento e lo colpisce a morte. Una vera poesia, ispirata da racconto dello zio del cantautore genovese reduce dalla Seconda Guerra Mondiale. “Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora”: l’espressione folle e impietosa che costituisce un vero dettame contro natura per la ricerca della Pace di un uomo.

O ancora il noto “Generale dietro la collina, ci sta la notte buia e assassina”, frutto dell’ispirazione profonda di Francesco De Gregori che fu riproposta con successo anche da Vasco Rossi. E che dire del giovane Gianni Morandi che canta la guerra in Vietnam prolungando efficacemente la “stessa nota tatatata” per riprodurre l’atroce rumore degli spari?

Volete scoprire qualche canzone meno nota ma per questo non meno poetica? Vi segnalo quella di Ivano Fossati intitolata Il disertore che racconta la storia del protagonista che, reduce da una prigionia, scrive al Presidente una lettera accorata con la quale comunica la sua decisione di non volere essere complice del combattimento. La conclusione della canzone è un manifesto di umano rifiuto della guerra: “e dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi: armi non ne ho”.

Edoardo Bennato, per esempio, usa la sua nota ironia anche per questo argomento nel pezzo Viva La Guerra: il testo recita così “E se per caso tu morissi non devi tenere, per te faremo un bel monumento che tutti quanti potranno vedere”.

E’ chiaro che a parlare di guerra sono quasi sempre stati i cosiddetti cantautori, ma in realtà l’argomento è stato esplorato anche nel pop italiano, inteso nel senso del genere musicale di minor impegno nei testi. Per esempio, l’artista con cui ho lavorato, Umberto Tozzi, in tandem con l’immenso Giancarlo Bigazzi, ha piazzato testi importanti da questo punto di vista. “Perche la guerra, la carestia non sono scene viste in tivù” (Si può dare di più); o ancora “i muri vanno giù al soffio di un’idea” (Gli altri siamo noi) ne sono esempi eclatanti, anche se in realtà l’argomento è stato raccontato in modo più specifico in un suo pezzo sconosciuto ai più, dal titolo No bandiere nel quale Umberto canta “Colora I fucili e poi, contro i capi e poi, spara l’amore che hai. Perché non sei nato per fare il soldato, per chi non c’è mai”.

Cito in conclusione Biagio Antonacci, autore di un pezzo dal titolo E’ finita la guerra. La speranza è che sia di un buon auspicio, anche se il testo recita “E’ finita la guerra, tra la gioia e il dolore, ma nessuna bandiera può vantare vittoria”.