Le meridiane, gli antichi orologi del Comune di Sona

La meridiana, o orologio solare, è uno strumento con il quale si può misurare lo scorrere del tempo tramite l’ombra generata dal sole e proveniente da un’asta metallica, nota come gnomone, infissa in una superficie detta quadrante (nello foto in alto, se ne ammira una sulla facciata di una casa di via Gesuiti a Sona).

Tale asta deve essere orientata verso nord e inclinata in funzione della latitudine del luogo in cui ci si trova. Sul quadrante sono tracciate varie linee disposte a raggiera che servono a leggere l’ora. Spesso sono segnati anche i dodici segni zodiacali.

Non sempre una meridiana si presenta in modo tale da essere letta facilmente. Talvolta vi è un intrico di linee e curve nelle quali è difficile raccapezzarsi, ed alcune talmente misteriose che richiedono lo studio di esperti gnomonisti (si chiamano così i cultori della scienza delle meridiane), astronomi e storici per svelarne il significato. Altre, fortunatamente, sono semplicissime e chiunque se le trovi davanti riesce a comprenderne immediatamente il senso.

Quando vediamo delle meridiane dobbiamo pensare che non sono state costruite su un muro qualsiasi. Per prima cosa bisognava avere a disposizione una parete illuminata dal sole il più a lungo possibile. Poi ci si era accertati, con l’aiuto di un filo a piombo, che essa fosse perfettamente perpendicolare al suolo. Infine è indispensabile che il muro non sia disturbato da ombre di alberi, poggioli o cornicioni.

Nelle foto che seguono vediamo alcune meridiane presenti nel Comune di Sona, antiche e moderne, a dimostrazione di quanto interesse abbiano sempre suscitato anche nel nostro territorio.

Di alcune è rimasta soltanto una pallida traccia a causa del tempo e dell’incuria; altre sono molto recenti, talvolta con valore artistico apprezzabile, e hanno una funzione sia di decorazione che di ricordo storico.

Meridiana al Bosco di Sona.

Meridiana sulla canonica di Palazzolo.

Meridiana in una corte di San Giorgio in Salici.

Meridiana in corte Turco a San Giorgio in Salici.

Meridiana in località Fontone a Sona.

Meridiana sulla Pieve di Santa Giustina a Palazzolo.

Meridiana in via Castello a Palazzolo.