Le fatiche della pandemia e la necessità di ritrovare una concordia sociale

Violenza verbale, veleno emozionale, istigazione all’odio, incitazione al pregiudizio, umiliazione, mancanza di rispetto, per riassumere il tutto: incapacità di vivere. Cos’è che ci sta lasciando, oltre alle evidenti conseguenze che conosciamo, questo maledetto virus?

Sì, dobbiamo imparare a conviverci ed è quello che dobbiamo fare senza ombra di dubbio, perseverando nello scopo e mantenendo il livello di correttezza personale alto. Tuttavia, non sappiamo davvero quanto dolore e quale sia l’entità del danno permanente che stiamo subendo.

C’è un fitto sottobosco di emozioni che non vengono veicolate nella maniera corretta che temo ci sovrasteranno sensibilmente: chi ha idea di cosa stia provando ognuno di noi, nel proprio ruolo e nella propria dinamica personale in questo lasso di tempo che inizialmente ci aveva anche uniti nelle famosissime parole “andrà tutto bene”?

Personalmente non amo molto seguire i dibattiti televisivi quando questi sono teatro di affermazioni pressapochiste e disseminatrici di ostilità e intolleranza, perciò non entrerò nel merito di chi possa avere ragione o meno nei grandi dibattiti sulla pandemia, perché una risposta corretta non esiste, esistono le sfumature.

Esiste la consapevolezza che a senso unico e senza scambio non esiste crescita, senza il dialogo non esiste condivisione e quindi non vi è nemmeno la conoscenza, fondamentale per imparare chi siamo, chi sono gli altri e cosa possiamo fare insieme.

Se ci dessimo la chance di essere più tolleranti avremo un’esistenza più armoniosa, più facile, più consapevole e di conseguenza potremmo anche permetterci il lusso di potenziare le nostre capacità, canalizzarle nello stesso unico grande contenitore che è la vita. Siamo mai stati in grado di confrontarci senza giudizio e senza discriminazione? Abbiamo mai pensato di ascoltare chi ci è vicino e disinnescare questa violenza verbale e non verbale che ci sta letteralmente distruggendo?

Invece di disperdere energie positive nello sforzo, anche immane talvolta, di barricarci dietro convinzioni inutili e snervanti abbiamo mai provato a metterci tutti sullo stesso piano e imparare l’uno dall’altro? Ho scoperto una parola che in effetti non avevo mai letto bene e che possiede un significato più immediato che è ben comprensibile ma che ne sottintende un altro ancora più denso di valore e che ci fa riflettere: perdoniamoci, per donare a noi qualcosa di più.

Doniamoci la possibilità di essere migliori e di abbattere il muro di ipocrisia che abbiamo innalzato e ci sta portando ad erigere fortezze individuali che non ci permetteranno di evolvere ma di implodere. Con conseguenze immani e pericolose. In tutti gli ambiti. Le nuove generazioni, i nostri anziani come anche il direttore del Baco aveva sottolineato, noi stessi dobbiamo difenderci dal male, tutelarci dalla bassezza di alcune azioni e costruire un futuro fatto di scambio energetico.

Abbracciamoci e chiediamoci scusa per quanto di male fatto e attuiamo misure benefiche per noi stessi e la collettività. Nello scontro c’è arretratezza di sapere e di sentimenti, nell’incontro invece abbiamo un nutrimento dell’anima.

Tante belle parole, direte voi, cari lettori. Io invece ne sono molto convinta, ci credo moltissimo. Ditemi ora dove porta il muro contro muro, di qualunque natura essa sia, e in cosa conduce invece il dialogo? Ne abbiamo esempi a non finire, anche molto vicino a noi. E dunque non vi viene voglia di reagire a questa ondata di non collaborazione e unire le forze? Siamo sempre pronti ad organizzare serate di divertimento (com’è giusto che sia, e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno!) ma perché’ una volta tanto non ci prodighiamo nel sostenere iniziative valide, nel sostenerci quando qualcosa non va e provare a fare qualcosa, senza indugi, senza temere il rifiuto o la stigmatizzazione, tentare di fare la differenza?

Cerchiamo di non vivere in compartimenti stagni perché in questo mondo ci siamo adesso, e anche per un tempo limitato ahimè quindi rispettiamoci, tolleriamoci, perdoniamoci. Ma andiamo avanti, solo in virtù di un bene che deve eliminare il male con tutta la sua determinazione e potenza.