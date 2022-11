Le conseguenze della Marcia su Roma a Sona ed il ruolo del Conte Ugo Guarienti di San Giorgio in Salici

Qualche giorno fa, nell’anniversario della vicenda storica della Marcia su Roma del 1922, ricorrenza dei cento anni, abbiamo scritto della situazione politica e sociale del Comune poco prima e poco dopo quell’evento.

Intendiamo ora raccontare come evolse la situazione nel Comune di Sona alla luce anche di quanto stava succedendo a livello nazionale, con un concittadino sonese, il Conte Ugo Guarienti (nella foto), protagonista nel Parlamento nazionale.

Ugo Guarienti, nato a Verona il 14 febbraio 1874 era nipote del notaio Teodoro Ravignani, che fu esponente del cattolicesimo intransigente post-unitario. Seguendo gli indirizzi dell’Enciclica Rerum Novarum, Guarienti fondò varie casse rurali e fu promotore di società di mutuo soccorso tra operai. Fu anche consigliere comunale di Verona città dal 1899 al 1920 e combattè come ufficiale di artiglieria nella Prima Guerra Mondiale.

Il Conte Guarienti iniziò la sua attività politica sostituendo lo zio notaio nel consiglio comunale del 1910, ove fu eletto anche assessore fino al 1914. Nelle elezioni politiche del 1919 e nel 1921 Guarienti fu pure eletto deputato nazionale per il Partito Popolare, di cui aveva fondato la sezione veronese, e nel 1920 nuovamente consigliere comunale a Sona.

A seguito della Marcia su Roma, Mussolini costituì il Governo il 31 ottobre del 1922. Tra il 1922 ed il 1926 le vicende amministrative di Sona si intrecciarono strettamente con quelle nazionali.

Come abbiamo già raccontato, le dimissioni del sindaco Zampieri il 29 dicembre del 1922, la sua riconferma nella carica e le nuove dimissioni definitive il 15 luglio del 1923, creano all’attività amministrativa locale molti disagi, anche perché nel verbale del dibattito consigliare si parlò di improprie pressioni sul sindaco per convincerlo a chiudere il mandato ammnistrativo. Nello stesso verbale si scrisse che fu chiamato in causa anche il deputato Guarienti, che era ancora consigliere comunale, a cui fu chiesto di accettare la carica di Sindaco. La risposta fu negativa e motivata da pressanti impegni politici nazionali. Non era infatti di poco conto quanto stava succedendo a Roma.

A causa della grave situazione dell’ordine pubblico e delle fortissime tensioni sociali, fuori e dentro il Parlamento, il 10 giugno 1924 a Roma fu assassinato il deputato socialista Giacomo Matteotti. I deputati del Partito Popolare, che avevano lasciato il Governo Mussolini nel marzo del 1923, avviarono la protesta che passò alla storia come la Secessione dell’Aventino. Il Conte Guarienti fra i promotori di quella clamorosa iniziativa.

Nel periodo Guarienti subì violenze personali ripetute e la sua abitazione a San Giorgio in Salici fu l’obiettivo di scorribande fasciste, che distrussero anche parte del suo importante archivio.

Nel frattempo, la Prefettura di Verona, a causa dell’incapacità del consiglio comunale di Sona di darsi un sindaco, nominò il 18 luglio 1923 un commissario nella persona di Gaetano Mondini, Segretario del Partito Fascista di Castelnuovo.

La legge elettorale prevedeva che dopo sei mesi dalla decadenza di un consiglio comunale dovevano essere indette nuove elezioni ed il neo Commissario, molto diligentemente, chiese alla Prefettura l’autorizzazione per indirle. La Prefettura chiese quindi chiarimenti sulla situazione politica ed il Commissario così rispose: “In risposta alla nota emarginata pregiomi significare quanto segue: la situazione amministrativa di questo Comune è sistemata, non però politica, e cio’ non perché io mi sia disinteressato di cio’, ma per il fatto che Sona fu sempre una roccaforte del Partito popolare e quindi una penetrazione fascista si rende difficilissima. La frazione di Lugagnano sono sicuro che risponderà bene, non così le altre frazioni di Sona, San Giorgio e Palazzolo. Io sarei del parere prima di tentare le elezioni di interpellare la federazione fascista, non per atto di servilismo, ma per vedere quale contegno essa adotterebbe nel caso”.

Le elezioni a Sona non furono indette per ben tre anni e la nuova legge elettorale del febbraio del 1926 abolì i consigli comunali, sostituendoli con i Podestà per i Comuni con meno di cinquemila abitanti. Sona, che al Censimento del 1921 ne aveva registrati 5018, non fu colpita dal provvedimento.

Il 20 aprile 1927 fu comunque nominato un Podestà anche a Sona, quando una nuova legge comprese nella modifica amministrativa tutti i Comuni, indipendentemente dalle dimensioni.

Nel frattempo, il pugno del governo fascista si faceva sempre più duro ed il Conte Guarienti fu dichiarato decaduto da deputato il 9 novembre 1926, assieme ai 126 colleghi Aventiniani.

Guarienti tornò da Senatore in Parlamento solo nel 1946, dopo la guerra e la caduta del Fascismo. Continuò ad interessarsi ai problemi dell’agricoltura, promuovendo l’iniziativa della Cattedre Ambulanti e costituì Monti Frumentari e Cantine Sociali. Morì a San Giorgio in Salici il 10 gennaio del 1972.

Il Conte Guarienti merita sicuramente la memoria della nostra comunità per quanto fece per il Paese da semplice cittadino, da amministratore locale e da parlamentare.