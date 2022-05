Lavori TAV a Sona: Sabato e domenica chiusa via Campagnola per la posa di una tubazione

Si intensificano i lavori per la realizzazione della TAV sul territorio di Sona, con molte novità che andremo a spiegare sul prossimo numero della nostra rivista.

Proprio come conseguenza di questi lavori, il comandante della polizia locale di Sona Mori ha emesso un’ordinanza con la quale prevede la chiusura dalle 8 di sabato 28 alle 20 di domenica 29 maggio del tratto di via Campagnola compreso tra il civico 6 e l’intersezione posta a sud-ovest con la stessa via Campagnola e via Montresora.

La chiusura si rende necessaria in quanto in quell’area deve essere posata una condotta idrica.

L’ordinanza prevede poi, per lo stesso tratto di strada, la creazione di un senso unico alternato dalle 8 di mercoledì 1 alle 20 di giovedì 2 giugno.