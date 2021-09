L’autoreferenzialità della politica a Sona, che fatica a guardare oltre il proprio ombelico

Come ben spiegava ieri Sabino Cassese sul Corriere della Sera, il numero di persone con più di 14 anni che non partecipano alla vita politica è aumentato fino a sfiorare un quarto degli italiani. Ma meno del 10 per cento di coloro che partecipano è costituito da cittadini attivi. Gli altri, il 90 per cento, si limitano ad informarsi, per lo più tramite i social.

Le cause della odierna scontentezza per la politica sono molte. Ma sicuramente alla radice dell’attuale distacco tra Paese reale e Paese legale c’è principalmente la crisi dei partiti, e pure delle liste civiche che per un periodo sono sembrate il contenitore perfetto per permettere al cittadino di partecipare alla vita politica soprattutto locale.

Ormai anche a Sona i partiti, le liste civiche e i vari movimenti sembrano trovare vita solo nella (brevissima) stagione delle elezioni. Per tutto il restante tempo quello che si registra è la quasi totale assenza di iniziative o attività, pochissima coesione di gruppo, quando ancora un gruppo esiste, e soprattutto scarsa democrazia interna.

Lo schema che si replica ormai costantemente è, infatti, quello di una grande partecipazione alle elezioni (basti dire che alle ultime amministrative di Sona i candidati sono stati addirittura 106) e, dopo il voto, una gestione del partito o della lista civica che vede tutto accentrato nelle mani di 5 o 6 persone al massimo, stando pure larghi.

In questo scenario appare pertanto parecchio ipocrita il costante grido di dolore della politica locale che lamenta la mancanza di partecipazione e la difficoltà di trovare nuovi cittadini disposti ad impegnarsi.

Servirebbe invece un serio mea culpa. Servirebbe provare a capire dove si è sbagliato e dove si sta continuando a sbagliare anche oggi. Servirebbe interrogarsi sul perché la politica rischia di risultare ormai completamente autoreferenziale, un gioco di pochissimi, un labirinto di specchi che si guardano tra loro, invece di costituire una palestra di confronto vero, aperta a chiunque voglia provare ad uscire di casa e a dare il proprio contributo.

Servirebbe capire perché invece di favorire (nella realtà e non solo a parole) la partecipazione di visi e nomi nuovi spesso si preferisca soffocare ancora nella culla chi, fuori dal coro dei fedelissimi, prova a proporre alternative o nuovi scenari.

Un esame di coscienza collettivo che costituirebbe un’indubbia fatica, ma senza il quale – al di là di qualche piccolo segnale incoraggiante che arriva proprio in questi giorni soprattutto dai giovani – il panorama politico sonese rischia di avvitarsi sempre più in una sterilità che non può portare nulla di buono.