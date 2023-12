Laura: “Fondamentale la testimonianza di una donna, ma altrettanto la presenza di due uomini”. Al Liceo Medi si è parlato di violenza di genere

“Il linguaggio non è solamente una formalità, bensì una fedele rappresentazione del pensiero di una società”. Queste sono le parole di Laura Roveri, sopravvissuta al tentativo dell’ex fidanzato di ammazzarla con diciassette coltellate. E mercoledì 29 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Laura ha portato la sua preziosa testimonianza presso il Liceo Medi di Villafranca di Verona, tenendo un’assemblea alla quale hanno partecipato tutte le classi del triennio nell’istituto.

“Nonostante la testimonianza di una donna sia fondamentale, lo è altrettanto la presenza di due uomini”, ha dichiarato Laura. All’incontro, infatti, sono intervenuti anche Nicolò Vincenzi, giornalista de L’Arena, e Flaviano Vighi, psicologo e psicoterapeuta, i quali hanno aiutato Laura ad affrontare in modo trasversale l’argomento e a trasmettere l’idea che questa tematica non riguarda solo le donne, ma prima di tutto gli uomini.

“Non vogliamo che questa diventi una lezione, bensì un dialogo”. Infatti, durante l’incontro gli studenti hanno avuto la possibilità di esprimere i loro pensieri attraverso dei bigliettini anonimi, raccolti e successivamente letti come spunto di riflessione.

Conclude Laura: “Se, usciti da qui, voi ragazzi starete almeno un minimo più attenti a ciò che succede alle vostre amiche, alla ragazza che prende l’autobus o alla donna che torna a casa tardi la sera, allora io avrò raggiunto il mio obiettivo”.