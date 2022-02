Laura di Lugagnano e la forza di ripartire con un nuovo lavoro (da mamma e nonna e nonostante il Covid)

Esattamente due anni fa in questo periodo il mondo veniva sconvolto dalla pandemia da Covid che tuttora miete vittime in tutto i Paesi, soprattutto quelli più poveri.

E’ vero, il virus sta rallentando, sono stati scoperti dei vaccini abbastanza efficaci e la nuova variante Omicron anche se è più contagiosa è meno letale. Dal punto di vista sanitario le cose stanno notevolmente migliorando e gradatamente, pur con le dovute cautele, stiamo tornando alla normalità.

Non altrettanto possiamo dire dal lato dell’economia. Passato il momento dell’emergenza più grave, si stanno purtroppo contando i danni prodotti da questi anni di black out quasi generalizzato. Alcuni settori come la ristorazione, lo spettacolo e il turismo hanno subito disagi enormi con la chiusura di molte attività e conseguentemente la perdita di lavoro di molte persone.

E’ un periodo molto difficile in cui abbiamo bisogno di belle storie e quella che vi vogliamo raccontare è una di queste. Incontriamo quindi Laura Tortella di Lugagnano (nella foto di Mario Pachera), mamma e nonna che, sfidando tutto e tutti, si è rimessa in gioco ed ha fatto una scelta lavorativa che le ha cambiato completamente la vita. Ha lasciato un lavoro stabile e riaperto un negozio di parrucchiera a Lugagnano dopo aver lasciato l’attività da moltissimi anni.

Laura ci puoi raccontare il tuo percorso lavorativo e come sei arrivata a fare questa scelta decisamente contro corrente considerato il periodo che stiamo attraversando?

Io sono nata con la passione sfrenata per i capelli e fin da piccola maltrattavo le mie bambole che sistematicamente rimanevano calve dopo i miei esperimenti. A dodici anni, dopo la scuola, andavo a fare pratica da una parrucchiera e già sapevo che quello era il mio mondo. Dopo aver frequentato la scuola ho aperto un negozio di parrucchiera che funzionava molto bene ma dopo qualche anno, con la nascita dei figli e per problemi familiari, non riuscivo più a seguire bene il mio lavoro. Ho dovuto chiudere con molto rammarico la mia attività. Per diversi anni ho fatto un lavoro amministrativo presso un Caf ma non mi piaceva e non mi faceva stare bene. Ho tenuto duro ma nella mia testa continuavo sognare di tornare a fare la parrucchiera. In ogni caso non rimpiango di averlo fatto perché è stata un’esperienza che mi ha aiutato molto a crescere come persona e mi ha permesso di stare a contatto con la gente, di aiutare chi ha bisogno di una mano a risolvere dei problemi e vi assicuro che ho visto tante situazioni di disagio.

E poi cosa è successo?

Dopo un percorso personale, finalmente un giorno ho maturato la decisione di fare il grande passo nonostante i miei familiari, a parte i miei figli, non fossero d’accordo. Nel frattempo, si sono verificati degli eventi che mi hanno fatto capire che era il momento giusto. Il mio diploma era ancora valido, ho trovato subito un negozio in paese che era chiuso da qualche anno e non aveva bisogno di lavori di ristrutturazione ed il rappresentante dei prodotti mi ha aiutato molto. Ovviamente ho dovuto fare dei corsi di aggiornamento ma io mi sentivo finalmente felice e motivata e non ho avuto particolari problemi anche se mi trovavo in mezzo a tutti ragazzi giovani. Anzi, ho ricevuto anche i complimenti per la mia tenacia. Così a gennaio ho aperto il mio negozio e mi pare di vivere ancora in un sogno.

Cosa di aspetti da questa attività lavorativa?

Innanzitutto, cerco serenità e piacere nel fare il mio lavoro. Mi auguro che le mie clienti percepiscano tutto questo e trovino nel mio negozio momenti di relax e benessere. Ovviamente mi auguro anche un ritorno economico ma siamo appena agli inizi e se disgraziatamente non dovesse andare bene io penso che sarà comunque un successo. Finalmente ho fatto qualcosa per me e soprattutto tutto da sola.

Non hai avuto momenti di paura e titubanza?

Direi di no. Non fa parte del mio carattere, non ho mai avuto paura nella vita e ho sempre cercato di trasmettere ai miei figli la voglia rischiare, di mettersi sempre in gioco e valorizzare le proprie capacità. E questo è il messaggio che vorrei lanciare anche ai nostri giovani che si trovano in momenti di difficoltà e non hanno speranze per il loro futuro. Nel frattempo, mi auguro di avere fatto la scelta giusta e di tornare a casa la sera molto stanca ma felice del mio lavoro.