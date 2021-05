L’assessore Merzi: “A Sona la raccolta rifiuti porta a porta funziona, ma serve collaborazione tra Serit e cittadini”

Sulle tante piazze social che ormai costituiscono (purtroppo) l’unico luogo di dibattito pubblico sul territorio tra i temi più accesi a Sona, ma non solo, vi sono quelli della raccolta dei rifiuti porta a porta e della gestione di parchi e parchetti pubblici.

Per fare il punto su queste tematiche, ma anche per allargare la visuale sui temi della pandemia e del futuro politico di Sona, siamo andati a sentire l’assessore Roberto Merzi (nella foto di Mario Pachera) che tra le deleghe ha anche il verde pubblico ed ecologia e rifiuti.

Assessore, sui social locali si ripetono spesso lamentele riguardo a disservizi nella raccolta porta a porta. L’impressione è però che questi casi siano spesso più il frutto di modalità sbagliate di conferimento dei rifiuti. Può spiegare come funziona il sistema di raccolta e quali i comportamenti da tenere?

La cosa certa è che la raccolta “porta a porta”, che a Sona è iniziata nel lontano maggio 1998, ci ha fatto fare un notevole salto di qualità nella differenziazione del rifiuto domestico. Ma altrettanto certo è che farla correttamente occorre lo sforzo e l’impegno dei cittadini, che a Sona sono bravi. Ovviamente non sempre va tutto bene e capita che a volte sbaglino gli operatori, a volte i cittadini. Se a commettere l’errore, svista o dimenticanza che sia, è la ditta di raccolta, la SERIT, è bene ricordare che per le segnalazioni c’è un apposito numero verde, che è 800125850. Per i cittadini invece, bisogna seguire le regole descritte sul calendario di raccolta rifiuti ed uguali, è bene ricordarlo, per tutto il bacino di raccolta di cui fa parte Sona ed altri 57 Comuni. Ne ricordo alcune. Esporre i rifiuti secondo il calendario e gli orari indicati. Usare solo i bidoni ritirati o acquistati presso il Comune, per l’umido e per il vetro. Mai conferire umido e vetro al di fuori dei bidoni. Per il vetro, qualora si presenti spesso tale necessità, è possibile acquistare in Comune un secondo bidone. Ma prima suggerisco di “collaborare” coi vicini, talvolta ci sono bidoni semivuoti, possiamo approfittarne conferendo anche la nostra quota. La plastica, così come il rifiuto secco, vanno esposti in sacchi. Per il secco bisogna prestare attenzione a non superare i 15 chilogrammi. Suggerisco di usare i sacchetti, acquistati nei centri autorizzati indicati sul calendario, di piccola taglia; oppure smaltirli prima che siano pieni. Il limite di peso è dovuto alle norme di sicurezza sul lavoro degli operatori: sollecitazione da carico e sollevamento continuo di pesi. La carta va conferita entro scatole di cartone o sacchetti di carta; non si possono utilizzare bidoni o cassette, sempre per le norme di sicurezza sul lavoro. Qui l’impegno dei cittadini è maggiore, il mio consiglio è di schiacciare bene la carta in modo da usare meno cartoni. Per tutto il resto, non raggiunto dal servizio “porta a porta”, bisogna conferire in isola ecologica. Chiudo con una cosa importantissima, che non tutti sanno. I rifiuti raggiunti dal servizio “porta a porta”, carta, vetro, plastica ed umido. che vengono conferiti in isola ecologica, comportano degli svuoti aggiuntivi da parte di SERIT che noi tutti paghiamo in più; in pratica è un servizio che paghiamo due volte, con conseguente aumento della TARI.

Verde pubblico: come abbiamo scritto il Comune sta provvedendo in questi mesi ad una manutenzione complessiva dei tantissimi parchetti presenti sul territorio, con anche interventi sulle giostrine presenti. Come sta procedendo questa operazione e quali gli interventi in programma?

Si è iniziato dalla scuola materna di Lugagnano, considerandola una priorità, per poi passare a Palazzolo e San Giorgio. Ora la ditta incaricata sta proseguendo a Sona e per ultimo passerà a Lugagnano. Gli interventi sono stati prima di tutto di messa in sicurezza, a tutela dei piccoli fruitori, eliminando i giochi non più a norma o addirittura pericolosi. Quindi principalmente la manutenzione, anche con sostituzione di parti danneggiate come le catene delle altalene, ma anche con la realizzazione delle pavimentazioni antitrauma. In secondo luogo, si è potuto iniziare a posizionare nuovi giochi che, a causa del costo molto alto, dovremo diluire con somme del bilancio 2021. Tutta questa operazione sarà la più importante fatta sulle strutture dell’intero territorio comunale negli ultimi anni.

Dopo un inverno veramente difficile, finalmente questi giorni ci stanno portando a riaperture che speriamo siano segnale di un’estate più serena. Come Giunta vi state muovendo per favorire sul nostro territorio la tanto necessaria ripresa sociale ed economica?

Prima di ogni altro Comune, abbiamo rinnovato l’esenzione per i plateatici su suolo pubblico degli esercizi commerciali. Stiamo inoltre spingendo molto sul turismo, promuovendo il nostro territorio al fine di attirare visitatori e creare così opportunità in un comparto che ha delle potenzialità, probabilmente mai sfruttate a pieno. Per l’agricoltura si sta operando con i Comuni limitrofi per proteggere e promuovere il comparto con diverse iniziative. In generale, per tutte le attività produttive, abbiamo incrementato la disponibilità degli uffici incrementando il canale telematico per dare risposte celeri. Infine, a sostegno delle famiglie, è in corso una fitta serie di incontri per organizzare attività per bambini e ragazzi durante il periodo estivo, sia per riprendere una fin qui ridotta socialità, che impegnarli mentre i genitori sono al lavoro.

Restando sul tema dei disagi e della situazione difficile, come state vivendo in Giunta il rapporto con i cittadini? Si avverte anche a livello locale una diffidenza montante verso chi rappresenta le pubbliche istituzioni?

Il rapporto con i cittadini si è sicuramente complicato con l’emergenza sanitaria, ma si avvertiva anche prima un certo allontanamento dalla vita amministrativa, in analogia a quanto succedeva a livello nazionale, dimostrato anche dall’astensione alle tornate elettorali. Noi però non abbiamo mai smesso di frequentare il territorio per catturarne le esigenze, parlando con tutte le realtà, quelle sociali, quelle economiche ed anche con confronti personali. Ritengo sarà fondamentale, non appena possibile, ritornare ad incontrare le quattro frazioni con riunioni dedicate. Nel frattempo, l’iniziativa del “Caffè con gli Assessori” ci ha permesso di mantenere un canale comunicativo con i cittadini, anche se incontrati a piccoli gruppi. Infine credo che un contributo verso il dialogo verrà offerto anche dall’attivazione, quado possibile, delle consulte di frazione.

Lei oltre che un amministratore è anche un professionista che opera sul territorio e un padre di famiglia: Come è stato vivere questo durissimo anno Covid dovendo dividersi in questi ruoli?

Sicuramente la famiglia è quella che ne pagato più le conseguenze perché dovendo incrementare l’impegno amministrativo, ho dovuto recuperare qualche fine settimana di lavoro che, seppure diminuito, non si è mai fermato. Tuttavia ho la fortuna di avere una moglie e due figli che mi hanno sempre sostenuto e non mi hanno mai fatto pesare le mie mancanze.

In questa legislatura oltre a quello di assessore ha ricoperto lo scorso anno anche il ruolo di vicesindaco. Vede anche nella prossima legislatura un suo impegno politico a Sona in prima persona?

Penso che l’esperienza di vicesindaco, per di più in un periodo particolare di emergenza sanitaria, abbia arricchito ulteriormente il mio percorso di amministratore, al quale si aggiunge anche il ruolo di presidente del Consiglio comunale nella legislatura precedente. Ora che conosco bene la macchina amministrativa, l’intenzione è quella di proseguire, ritenendo ancora molte le cose da fare o che mi piacerebbe portare a termine.

Nel mondo politico locale è già iniziato il dibattito sul dopo sindaco Mazzi. A suo parere, la maggioranza che oggi governa Sona ha un futuro nella forma in cui la conosciamo anche se non potrà più contare su Mazzi che dopo due mandati deve lasciare?

Io credo che il progetto che ci ha portato fin qui, abbia ancora molto da dire, e lo dimostra il fatto che stiamo lavorando sia al quotidiano che al medio e lungo termine. Il ruolo di Mazzi è stato fondamentale ed il gruppo a sostegno ha svolto un ottimo lavoro. Il dibattito sul successore, è più esterno che interno, ma è evidente che l’argomento sarà prossimamente sul tavolo. E’ possibile ci sia un ricambio, che è quasi fisiologico, ma che potrà portare nuove idee ed energia. E non escludo un confronto con altre compagini, sia di carattere civico che politico. In questi anni ho imparato che bisogna dialogare con tutte le forze in campo, per capire se c’è una convergenza di opinioni al fine di ottenere traguardi condivisi per il bene comune.