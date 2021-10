L’assessore Dalla Valentina: “E’ tempo di ricucire la nostra comunità, anche attraverso lo sport”

L’assessore allo sport del Comune di Sona Gianfranco Dalla Valentina (nella foto di Mario Pachera alla presentazione di Maicon lo scorso gennaio) ha inviato un suo intervento in risposta all’editoriale del direttore del Baco Mario Salvetti, pubblicato domenica scorsa. Nell’editoriale veniva sottolineata l’importanza dello sport, e quindi della delega di Dalla Valentina, in questa fase di ripresa post pandemia a Sona.

Questo l’intervento dell’assessore Dalla Valentina.

Caro Direttore,

Ti ringrazio per aver posto il focus su una realtà del nostro territorio che merita di essere sempre più conosciuta, promossa e valorizzata. Una realtà che abbiamo il dovere di mettere sempre più al centro dell’attenzione. Lo sport, come evidenziato nel tuo editoriale, ha da sempre saputo essere inclusivo nel nostro territorio e per le nostre comunità.

Pensiamo a come i nostri paesi si sono trasformati in questi ultimi decenni. Decine e decine di nuove famiglie si sono insediate sul nostro territorio, la maggior parte di esse erano e sono famiglie giovani che attraverso lo sport, praticato dai loro figli, si sono integrate sino a diventare esse stesse parte del meccanismo virtuoso dell’associazionismo sportivo, parte della nostra comunità.

Pensiamo a come lo sport riesce ad essere inclusivo di fronte alle diversità culturali o razziali o alle diverse abilità di ciascuno dei ragazzi che praticano lo sport. Abbiamo il privilegio di avere sul nostro territorio un’ampissima offerta sportiva che riesce a coinvolgere tutti a seconda delle specificità e delle preferenze sportive di ciascuno.

Pensiamo a come, dopo aver provato la dura esperienza dell’isolamento forzato legato alla pandemia, tornare a praticare lo sport era ed è un momento di liberazione in cui si ha la possibilità di tornare ad assaporare una normalità sociale e psico-fisica, fatta di movimento ma anche di tante relazioni interpersonali.

Lo sport ci offre una grandissima opportunità, che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Un’opportunità di ritrovarci e riconoscerci in quello che eravamo, se non anche di crescita delle nostre comunità.

Se penso alla mia esperienza nel ruolo di Assessore allo Sport, vedo il grandissimo percorso di conoscenza reciproca e di collaborazione nel mondo dell’associazionismo sportivo fatto in questi anni. Dove prima vi erano gli steccati tipici del campanilismo sportivo, ora c’è un continuo scambio di informazioni, di opportunità e risorse. C’è una condivisione di progettualità futura. Un voler camminare assieme che non è conformazione agli altri, ma confronto, dialogo e crescita comune. La stessa condivisione degli spazi è un segnale fondamentale che il mondo dello sport sta lanciando alla comunità di Sona intera. Lo spazio non è più appannaggio esclusivo di qualcuno, ma diventa uno spazio dove, come dici nel tuo editoriale, la comunità ha la possibilità di stare e di ritrovarsi. Lo sport e gli spazi sportivi possono diventare quindi un’occasione di coesione sociale.

Certo, il percorso non è ancora in discesa, molto c’è ancora da fare. Ma l’associazionismo, sia esso sportivo, o ricreativo-culturale dove stanno ben lavorando i miei colleghi dell’Amministrazione, può diventare il volano per una ripartenza o per ricucire quegli strappi che la pandemia, a mio avviso, ha acuito ma che erano già presenti nelle nostre comunità.

L’impegno mio per delega e dell’Amministrazione tutta dovrà essere quello di favorire, facilitare il percorso dell’associazionismo sportivo, stimolando e aiutando quelle realtà virtuose, snellendo alcune procedure farraginose, investendo nelle strutture e nelle attività sportive come forma di promozione del benessere collettivo e sociale e creando quei presupposti per una qualità di vita che prevenga situazioni di disagio sociale.

Investire nello sport non sarà mai uno spreco di energie e risorse. Si investe nel futuro. In un futuro che potrà avere sì ricadute temporali di medio o lungo termine, ma è il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre comunità. Dovremo investire nello sport anche se non risponde esattamente a leggi matematiche fatte di somme algebriche, di entrate ed uscite o di costi e benefici immediati.

Come sottolinei Tu, bisogna capitalizzare la volontà di partecipazione alla comunità; è tempo di puntare sulla volontà di ritrovarci e di “ricucire” i rapporti umani attraverso lo sport. Io ci voglio credere.

Gianfranco Dalla Valentina

Assessore alla Sport del Comune di Sona