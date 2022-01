“L’ascolto, il confronto, l’accoglienza”. La voce di frà Beppe Prioli, da sessant’anni frà Lupo tra i detenuti

Se vi capita di fare una visita allo splendido convento di San Bernardino a Verona è molto probabile fare un incontro speciale con frà Lupo, al secolo frà Beppe Prioli.

Frà Beppe è una presenza costante all’interno della struttura, una vera istituzione. L’ho conosciuto in una occasione in cui mi sono recato al convento per organizzare un conferimento di beni di prima necessità alla mensa dei poveri.

Molto spesso fa accoglienza nella piccola reception situata all’interno della struttura, a cui si accede da una porta in fondo al corridoio di sinistra entrando nel convento dall’ingresso che da su Piazza San Francesco d’Assisi. L’impatto con il luogo è immediato, perché davanti agli occhi si manifesta, in tutta la sua bellezza, il chiostro dedicato a Sant’Antonio, uno dei tre chiostri che fanno parte del sito. Si respira sin da subito un senso di pace e quiete.

L’accoglienza di frà Beppe è di quelle di concreta sostanza. Un saluto con la mano attraverso il vetro e un invito ad entrare all’interno della reception. ”Vieni, entra e siediti pure. Come ti chiami? Da dove vieni?”. Ancor prima di chiederti il motivo per cui sei lì Beppe ti mette a tuo agio togliendo di mezzo le formalità e stabilendo immediatamente una relazione di empatia.

Questa cosa mi ha subito colpito e un po’ messo sul chi va là. Siamo abituati, nella vita di tutti i giorni, a stabilire relazioni che richiedono sedimentazione delle percezioni interpersonali. Agli incontri che “limano le distanze” sin da subito siamo poco abituati e siamo sospettosi. Ma l’incedere della successiva chiacchierata con lui mi ha fatto capire che questo è il suo stile nella relazione. E ci sono motivazioni molto fondate per questo.

Nel corso dell’intervista l’ho capito in maniera nitida. Questo stile è forgiato dalla storia della sua missione di francescano. Da ben sessanta anni Frà Beppe frequenta le carceri di tutta Italia ed entra in contatto con persone che stanno scontando una pena detentiva. Da qui il suo pseudonimo di frà Lupo, un frate tra i Lupi.

Frà Beppe, vedo che sei figlio della Bassa Veronese.

Si sono nato a Bonaldo di Zimella il 12 marzo 1943. Dove si usa la Z al posto della S (ride, NdR) Sono l’ultimo nato di una delle tante famiglie numerose di quei tempi. Eravamo in quattro fratelli e quattro sorelle. Io frate e tre sorelle suore. Io sono diventato frate a 24 anni. Delle mie tre sorelle una seguiva gli ammalati, una seguiva gli orfani e una operava all’ospedale militare di Verona. Della prima conservo l’orologio che porto al polso. È come fosse sempre con me.

Da dove trae origine il tuo cammino all’interno nelle carceri?

Avevo vent’anni. Ero a Gemona del Friuli e mi capitò in mano una copia di Famiglia Cristiana. Vi lessi: “Giovane di vent’anni condannato all’ergastolo. Fine pena mai”. Era il 20 agosto del 1963. Ho pensato: un giovane della mia età che farà tutta la sua vita in carcere. Ma come può essere possibile questo? Gli ho scritto. Lui mi risponde ed inizia uno scambio epistolare. Lui fa vedere le lettere ai suoi compagni di prigione a Porto Azzuro sull’isola d’Elba e si crea un canale di fitta comunicazione. A ventidue anni mi recai proprio in quel carcere. Nella struttura penitenziaria c’erano seicento ergastolani di varie età. Una realtà indescrivibile. Queste persone sono state i miei maestri in questo mio percorso. Mi hanno insegnato come muovermi all’interno del carcere e come trovare gli equilibri di rapporto che servono in un contesto così delicato. Da loro ho imparato tre valori fondamentali: l’ascolto, il confronto, l’accoglienza.

Come ti è stato possibile incontrare e interagire con queste persone?

Ho incontrato persone che si sono macchiate dei delitti più efferati. Individui che hanno agito in maniera cosciente per uccidere altre persone. In alcuni casi anche più persone. L’unica possibilità per instaurare un rapporto con loro era spegnere qualsiasi forma di giudizio, “allontanarmi emotivamente” dal fatto di cronaca e dalle sue, in alcuni casi, tremende sfaccettature e mettere in campo l’ascolto. Ricordo il caso di un ragazzo al quale, mentre era in seminario, venne ucciso il papà. Il fatto si era verificato in Sardegna, nella Sardegna degli anni ’60. Lui uscì dal seminario e per vendetta sterminò due famiglie. L’ho conosciuto ed abbiamo instaurato un rapporto basato propri sui tre valori fondamentali. Lui era di famiglia agiata. Nel tempo si appoggiò a me per far arrivare sostegno economico, per il tramite della famiglia di origine, ai detenuti più bisognosi. Il tutto senza far sapere a nessuno che fosse lui. Un altro caso assunto alla cronaca: la vicenda della belva di viale Zara. Uno pseudonimo che fa tremare le gambe. Lo conobbi nella struttura penitenziaria in cui era detenuto. Non fu facile scalfire il suo muro interiore ed esteriore. In carcere diventò poeta. Una ragazza si innamorò di lui e quando usci, a seguito di amnistia per buona condotta e meriti letterari concessa dal Presidente della Repubblica Leone, lo sposò nonostante i pareri avversi di tutti, fosse anche solo per la notevole differenza di età tra i due oltre a tutto il resto. E confesso anche le mie perplessità. Nacque una figlia dalla loro relazione. Quando questa figlia diventò grande rimase incinta ed incerta sul da farsi, compresa la possibilità di abortire. Si confidò con il padre il quale le disse: ”Ha già ucciso tuo padre, non uccidere anche tu”. Il nipote che nacque fu per lui come un figlio. Il suo riscatto nacque dall’amore. Senza l’amore sarebbe probabilmente rimasto La Belva. Che storia di redenzione incredibile! Questa persona poi mi ha accompagnato, in tanti anni a venire, in convegni e incontri nelle scuole sul tema del carcere e della devianza.

Mi sorge spontanea una domanda: persone così “deviate” dai valori della vita e dal senso del bene come hanno potuto ascoltare e dare fiducia ad un frate che parlava loro di Dio?

Proprio qui sta la differenza. Primo: il tuo è un giudizio. Ricorda uno dei tre valori: l’ascolto. Non ho mai sottoposto loro ad una sorta di “lavaggio del cervello” appellandomi alla fede punto e basta. Capisci cosa intendo, non manco di rispetto a quello che rappresento nella fede cristiana. L’approccio è sempre quello di un essere umano che si relaziona con un altro essere umano. “Ti ascolto, indipendentemente da chi sei e da cosa hai fatto”. Poi arriva anche lo spazio per parlare di Dio e del rispetto della vita.

La tua ricerca del dialogo ti portava a contattare anche le famiglie delle vittime?

Sì, come nel caso di banda di malavitosi che mise a ferro e fuoco Milano alla fine degli anni sessanta. Nel corso di una rapina finita male, durante gli scontri a fuoco con la polizia rimase ucciso anche un ragazzo di diciassette anni, figlio unico. Scrissi alla sua famiglia spiegando loro cosa facevo nelle carceri e cercando di fa arrivare loro un po’ di conforto. Mi risposero con una lettera che provo a sintetizzare in poche parole:” Che la morte di nostro figlio le dia la forza per continuare in quello che fa”. La conservo nel mio archivio di 60 anni di comunicazioni scritte. Un archivio che custodisco gelosamente. Quella lettera mi diede una forza incredibile per continuare nella mia opera.

Nelle foto frà Beppe Prioli nel convento di San Bernardino (foto Mario Pachera).

Qualcuno tra i carcerati ti ha messo a dura prova?

Sì, il capo della banda ti cui ti ho appena parlato. Un tipo tosto, un burrascoso, un rivoluzionario. Tentò di fuggire dal carcere più volte. Ma la sua è una storia che vale la pena raccontare. Quando lo incontrai in carcere la prima volta mi disse: “Se vuoi parlare con me togliti il saio. Non ho niente a che spartire con i preti e la chiesa”. Nonostante il parere contrario della guardia che era con me e del direttore del carcere – in quanto togliersi una divisa in carcere significa spogliarsi dell’autorità, non va fatto – mi tolsi il saio. E mi relazionai con lui da uomo a uomo. Questa persona così irrequieta e violenta con il passare degli anni abbracciò la fede e chiese perdono per le sue colpe. Durante la detenzione si dedicò alla pittura. Fece anche il volontario per 10 anni al Servizio Missionario Giovani del SERMIG di Torino. Dall’esperienza umana avuta con questa persona quando tornai a Verona nel 1967 fondai il Club della Fraternità, un gruppo giovanile informale che si preoccupava di scrivere ai detenuti. In seguito il Club si trasformò in Associazione la Fraternità che opera ai giorni nostri ed è ospitata qui nel convento. Ci occupiamo di assistenza in carcere e dopo il carcere e di educazione preventiva al carcere.

Il rapporto con le istituzioni?

Diciamo un crescendo nel tempo, sulla base di un sentimento di fiducia che andava coltivato e onorato. Spinto anche dalla riforma carceraria che ha introdotto il concetto della riabilitazione rispetto al fine pena mai che mi aveva colpito su Famiglia Cristiana nel lontano 1963. Una bellissima esperienza fu, agli inizi degli anni 80, la nascita della comunità San Francesco ospitata nella casa Cà delle Ore di Breganze, in provincia di Vicenza. La prima comunità che ottenne una convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia. Li si ricevevano, in periodo di riabilitazione, carcerati che avevano commesso anche crimini violenti. Nel mio incontrare persone omicide o pluriomicide ho fatto migliaia di chilometri in giro per l’Italia, anche solo per un incontro singolo. Un giudice dell’epoca si chiedeva che interesse personale potessi avere nel fare tutto questo. Arrivò a sospettare che potessi avere simpatie per le Brigate Rosse, per poi capire che le mie intenzioni non erano animate da tornaconto personale o da interessi politici. Mi guidava quello che considero il “carburante” quotidiano del mio pensiero e del mio agire: il dono di parlare e di vivere in mezzo ai lupi, un dono che mi ha inviato Dio. Questo dono mi permette di guardare in faccia chiunque e parlare con lui o lei che sia. Anche se questa persona ha compiuto il più efferato dei delitti. Chiaro, non è mai una passeggiata. Nell’affrontare queste sfide devo essere predisposto, devo essere sereno con me stesso, devo anche estraniarmi dal mio ruolo di frate. Devo provare dentro di me una sensazione fondamentale: devo sentirmi pieno di Dio. Allora posso sentire tu che mi stai di fronte, ti ascolto, mi confronto con te, ti accolgo. Nell’accoglienza cambia il cuore dell’uomo.

Hai raccontato la tua esperienza scrivendo dei libri.

Nel primo libro, “Fratello Lupo”, racconto la mia esperienza con cinque ergastolani. Nel secondo, “Risvegliato dai Lupi”, parlo del mio risveglio da uno stato di coma in seguito ad una brutta caduta grazie anche all’affetto e vicinanza dei miei fratelli lupi dalle carceri di tutta Italia. Il terzo dal titolo “40 anni tra i Lupi” in cui racconto la mia esperienza assieme a quella dei detenuti e volontari dell’Associazione la Fraternità. In preparazione, in occasione dei miei prossimi ottanta anni, i “Lupi parlano a noi” con cui do voce a chi vive nelle prigioni del nostro paese, alle loro storie. Lascio che i lupi ci parlino, hanno molto da dirci. Lupo, tu che hai fatto questo tipo di vita cosa hai da raccontare ai giovani? Alcuni di questi lupi, nel silenzio assoluto e senza notizie date in pasto alla cronaca, sono stati ospiti in convento qui da noi. Alcuni non vedevano i figli da tanti anni. Qui li ho fatti incontrare, da questi incontri la loro vita ha svoltato.

Esiste anche la realtà delle carceri minorili.

Si ventilava tempo fa l’idea di chiudere l’istituzione delle carceri minorili. Calma e gesso. Non è una decisione da prendere a cuor leggero. C’è una forte recrudescenza della violenza nelle fasce di età più giovani della nostra società. La stessa bella Verona nasconde forti disagi minorili. La notte di questa città, che gode di un alto tenore di vita ed un benessere abbastanza diffuso, produce storie pesanti di violenza e deviazione minorili. Il benessere può essere portatore di disagio umano, di arroganza, di disgregazione affettiva, valoriale e familiare.

Racconti che sei papà.

Si, e anche nonno! Un ragazzino di 17 anni compì un delitto efferato. Venne condannato alla massima pena di 20 anni essendo minorenne. Lo incontro in carcere ed inizio il mio percorso con lui. Il nostro diventa un rapporto genitore figlio. Quando esce dal carcere si innamora di una donna, si sposano ed hanno due figli. Quando è nato il primo figlio un mese dopo è venuto da me in convento con il bambino a farmelo vedere e a battezzarlo. ”Voglio che conosca suo nonno” mi disse. Per me un’emozione senza fine.

Un ricordo speciale.

Il percorso “Camminare con Francesco, trasmettendone l’amore”. Ti parlo di una trentina di anni fa. Per cinque giorni consecutivi un gruppo misto di frati, suore e laici entrava nelle carceri, mettendo in campo i fondamenti: l’ascolto, il confronto, l’accoglienza e la riconciliazione. Gruppi anche numerosi, fino a 50 persone. Un vescovo ha partecipato a tutti e cinque i giorni. È rimasto molto colpito. Rimanevamo dentro dalla mattina alla sera, mangiavamo con i detenuti, la sera dicevamo messa per gli agenti e mangiavamo con loro. Una esperienza unica! Sulle orme di San Francesco, del quale mi hanno colpito tre momenti della sua vita: l’incontro con il Lupo, l’incontro con il lebbroso ma soprattutto l’accoglienza dei briganti. Tre tagliagole dell’epoca erano venuti al convento del Santo per parlare con lui. Un frate, sapendo chi erano li allontanò. Francesco, appena seppe dell’accaduto, mandò immediatamente qualcuno a cercarli per riportarli al convento. Erano tre assassini. Francesco li accolse, stese la tovaglia e mangiò con loro. La tovaglia è il simbolo massimo dell’accoglienza. Vedi (si sofferma qualche istante come per enfatizzare quello che sta per dire) nell’incontro, nell’ascolto e nell’accoglienza il cuore dell’essere umano cambia. Evolve in meglio. Questa è la testimonianza che ti dono dei miei 60 anni di vita in messo ai lupi.

Un desiderio speciale.

(mentre sta per svelarlo fa un ampio sorriso) Sono il cappellano dei tassisti. A loro ho chiesto un favore speciale: quando lascerò la vita terrena chiedo che mi vengano a prendere e mi portino nel mio ultimo viaggio al carcere di Montorio per un ultimo saluto ai miei amici lupi. Dovrà essere un corteo festoso, con suoni di clacson! Magari il direttore permetterà che possa essere seppellito lì. Chi lo sa! (ride) Sarebbe la mia ultima dimora desiderata.

Mi congeda con una pacca sulla spalla e l’imposizione delle mani sulla mia testa per una benedizione. Anzi due: una tradizionale e una “particolare” in stile frà Beppe, estesa anche al fotografo del Baco Mario Pachera presente per le foto di rito.

Sono passate due ore del mio incontro con frà Lupo. Volate. Mi hanno fortemente impressionato la straordinaria carica umana e la lucidità con cui quest’uomo saggio e forte racconta, con precisione di particolari, con affetto e profondità tutte le vicende che ha vissuto. Che non sono poche. Nei suoi 60 anni di missione francescana nelle vesti di frà Lupo ha visitato più di 140 carceri ed incontrato migliaia e migliaia di persone.

Vorrei rimanere ancora con lui per ascoltare i suoi racconti ma i suoi tanti impegni lo richiamano. Non prima di aver fatto un passaggio veloce alla mostra permanente di quadri ospitata in una stanza del convento. Alcune opere sono frutto del lavoro in carcere degli amici lupi di frà Beppe.

Ho sperimentato la forza dell’ascolto, il mio, e dell’accoglienza, la sua. Un momento che ricorderò a lungo.