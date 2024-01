L’arte della filatura, che ha attraversato i secoli senza distinzione di luogo e classe sociale

“La principessa, in vero, crescerà in grazia e bellezza, amata da tutti coloro che la circondano. Ma… prima che il sole tramonti sul suo sedicesimo compleanno, ella si pungerà il dito con il fuso e morrà!”.

Malefica, da La bella addormentata.

L’arte della filatura è tra le più antiche attività svolte dalle donne nel corso della storia. Nata da un’esigenza del vivere quotidiano, la filatura delle fibre vegetali e animali, quali la canapa, il lino, il cotone e la lana, finalizzata alla tessitura delle stoffe, era già nota alle comunità agro-pastorali del Neolitico.

Gli strumenti e la tecnica della filatura manuale, tramandati di madre in figlia fin dalle origini, sono rimasti pressoché invariati fino all’abbandono della pratica in tempi moderni. La loro presenza millenaria nelle consuetudini femminili, li aveva eletti a elementi rappresentativi delle virtù domestiche, tanto che il fuso e la rocca (o conocchia) hanno da sempre fatto parte del corredo di ogni sposa.

Ispirando miti come le Parche filatrici del destino, fiabe e iconografie sacre, la rocca e il fuso diventavano una parte integrante di quell’immagine della donna perfetta, dedita alla casa e alla famiglia, descritta da Giovanni Della Casa nel “Galateo overo de’ costumi”: “Ella è nata a far la lana, a trattar conocchie e fusi […] La tela non i libri maneggiò Penelope; il lino e la lana adoperava nelle veglie notturne Lucrezia, il fuso la conocchia e il cestello da lavoro, non la penna […]”. Del resto, già nelle storie della Genesi mentre Adamo lavorava la terra, Eva filava.

Nelle campagne venete, contraddistinte da uno spirito morale e religioso ben radicato, la distinzione dei ruoli e delle mansioni svolte da òmeni e dòne era piuttosto chiara, perciò l’opera di filatura rientrava a pieno titolo nella sfera d’intervento femminile.

Ma che altro girava intorno a questa attività, svolta prevalentemente al filò? Durante le veglie di stalla si creavano nuove alleanze tra famiglie e nascevano amori “fin che morte non ci separi”, perciò si provvedeva anche all’educazione delle ragazze indirizzata al ruolo di future spose.

Lo sviluppo delle abilità di filato, cucito, ricamo, rammendo e il lavorare a maglia, che culminava con el farse su la dota, andava di pari passo con i tramandi ricevuti dalle giovani. La conoscenza di queste arti e il loro “saper fare” era di primaria importanza per l’economia domestica contadina, dove la donna, che da sola la tién su tri cantóni de la casa, rimanda a un’immagine di grande forza fisica e morale.

Per sopperire al fabbisogno della famiglia si filavano prevalentemente el cànevo (la canapa) e il lino, più diffusa la lana nelle zone di montagna. Il filare “su commissione” permetteva invece di incrementare il ricavato del lavoro dei campi. (In pianura, un’ulteriore entrata economica era data anche dall’allevamento dei cavaléri, i bachi da seta, destinati alla vendita, attività testimoniata ancora oggi dalla presenza dei moràri, i gelsi, sul territorio).

La filatura era un’occupazione prevalentemente notturna, praticata in condizioni di scarsa luminosità, ai tempi in cui gli inverni erano particolarmente rigidi e le uniche fonti di calore presenti nelle stalle erano fornite da una lanterna e dalla vicinanza tra le persone e le bestie.

In alcuni filò le donne si accomodavano in circolo, inumidivano la punta delle dita e iniziavano a filare: la mano destra fa prillare il fuso, la sinistra tiene la stoppa, la filatrice la insaliva e i fusi si ricoprono di un bel filato umido e grigio. In questo modo il filo risultava liscio e morbido, mentre l’uso dell’acqua lo avrebbe reso ruvido, ma tale procedimento che alla lunga però inaridiva la gola, rendeva necessari dei momenti di pausa che seppur brevi consentivano di normalizzare la salivazione, prima di riprendere il lavoro.

Se gli uomini si congedavano presto dal filò, ogni sera le filatrici producevano da otto a dieci fusi di refe ciascuna lavorando fino a tarda notte, secondo una manualità costante che scandiva il monotono passare delle ore. Al termine del lavoro o all’estinguersi del lume, spesso al levar del sole, una dopo l’altra scioglievano il cerchio.

Senza distinzione di luogo e classe sociale, i fusi hanno prillato nei secoli tra le dita di ogni antenata. Unite dal ciclico volgere del tempo, per necessità o per diletto, con antica gestualità filavano Eva e la Vergine Maria, le contadine e le ragazze di buona famiglia, le nobildonne e chi prestava servizio presso i sióri. Un passato ormai lontano, in cui nell’atto del filare era ancora impresso il simbolico divenire delle stagioni e con esso i Misteri del grande cerchio della vita.

Nell’immagine, “The spinner” (dettaglio), William Adolphe Bouguereau, 1873.