L’“Arbor Redemptionis” della chiesa di Lugagnano diventa una tesi di laurea a Pisa, in progettazione illuminotecnica

“Com’è piccolo il mondo”. Quante volte ci capita di dirlo, o pensarlo quando scopriamo una conoscenza comune inaspettata, o quando durante una vacanza incappiamo in un compaesano. Ecco, per quanto si tratti di una frase sentita e dette migliaia di volte, non ho potuto trattenermi dal pensarla anche io quando ho conosciuto Sara Rosselli.

Sara è una ragazza appassionata di fotografia, dopo aver completato le scuole superiori si è iscritta all’università di biologia dove ha però capito che la sua strada era un’altra: l’arte. Così si è iscritta all’accademia di belle arti e durante gli anni di studio si è destreggiata tra corsi affascinanti quali Modellazione 3D, che permette di creare delle figure tridimensionali virtuali usando specifici programmi, e Light Design, ovvero la progettazione illuminotecnica.

Il Light Design è una disciplina che unisce la luce e la tecnologia, in questo modo si viene a creare la possibilità di illuminare opere d’arte, ambienti interni andando a creare degli effetti precisi, realizzando un percorso guidato o in modo da suscitare determinate emozioni nell’osservatore.

È stato quest’ultimo insegnamento in particolare che l’ha condotta a coronare il suo percorso di studi con una tesi su un progetto illuminotecnico intitolato “Illuminazione interattiva per una nuova lettura delle opere d’arte”. L’opera in questione altro non è che la tempera di caseina lattica “Arbor Redemptionis”, presente nella chiesa parrocchiale di Lugagnano e realizzato dal Maestro Federico Bellomi tra il 1991 ed il 2005.

Ma qui arriva il bello, l’accademia in cui ha studiato è l’Alma Artis, a Pisa. Sara abita a Firenze. Luoghi ben distanti da Lugagnano: Allora, non è piccolo il mondo?

Sara, come è nata l’idea di questa tesi?

Durante l’ultimo semestre del terzo anno, ho avuto modo di seguire il corso di Light Design tenuto dal professore Giorgio Butturini, residente a Bussolengo. Mi sono appassionata fin da subito alla materia perché univa la fotografia, arte in cui la luce svolge un ruolo fondamentale, e la modellazione. La progettazione illuminotecnica, infatti, permette di integrare l’emotività alla funzionalità: illuminare è un conto, illuminare per portare l’osservatore a determinate sensazioni è un altro. La tesi è stata quindi una scelta per provare a mettermi alla prova, volevo portare un progetto innovativo, qualcosa che nessuno, o quasi, aveva ancora portato.

Come sei venuta a conoscenza del dipinto presente nella chiesa di Lugagnano?Durante il corso di Light Design ci eravamo concentrati sull’illuminazione di edifici, nello specifico il progetto finale era stato proprio sulla facciata di Casa Mazzanti lì a Verona. Per la tesi volevo cambiare e spostarmi sull’illuminazione di interni, così ho chiesto consiglio al professor Butturini e lui mi ha indirizzata al dipinto della chiesa di Sant’Anna. Sono subito rimasta colpita dalle dimensioni dell’opera e mi è venuto spontaneo immedesimarmi in uno spettatore che, trovandosi ad osservarlo per la prima volta, senza i giusti mezzi o senza una guida, faticasse a comprenderlo a pieno. Da lì è nata l’idea di studiare un percorso guidato attraverso la luce per indirizzare l’osservatore e aiutarlo a capire meglio la vera essenza dell’opera.

Sara Rosselli il giorno della laurea con il professor Butturini.

Quali sono, a tuo avviso, i vantaggi del progetto che hai elaborato?

Sicuramente, come dicevo prima, il fatto che si vada a lavorare anche sulla sfera emotiva. Un maggior coinvolgimento dell’osservatore permette una qualità migliore nell’analisi dell’opera perché permette una comprensione più profonda del suo significato. Da un punto di vista pratico poi, le lampade che ho usato per il mio progetto potrebbero essere la soluzione a due problemi: il deterioramento delle opere dovuto ai raggi ultravioletti e lo spreco energetico. Infatti, si tratta di lampade specifiche che potrebbero restare accese molte ore consecutive rendendo possibile così di mantenere illuminate le opere per la maggior parte della giornata.

Pensi che possa portare dei benefici anche a livello sociale?

Sono fiduciosa di sì. Il light design è una proposta innovativa che potrebbe raggiungere target diversi, ampliando così il pubblico coinvolto. Molti giovani, ad esempio, hanno perso interesse nei confronti dell’arte, ma un approccio nuovo come questo potrebbe riaccendere in loro la curiosità.

Il grande affresco di Bellomi nella chiesa di Lugagnano (foto Pachera).

Ora che hai concluso il tuo percorso all’Alma Artis quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Per prima cosa mi piacerebbe ottenere il brevetto AutoCAD così da approfondire le mie competenze di modellazione 3D e a seguire vorrei iscrivermi a un master in Light design.

Poco prima di interrompere la nostra videochiamata (per motivi di distanze non abbiamo potuto purtroppo incontrarci di persona) Sara ha voluto sottolineare una cosa: “Ci terrei a ringraziare il professor Butturini che mi ha guidato e accompagnato in questo progetto, è stato una risorsa fondamentale sia a livello accademico che umano. Gli sono molto grata”.

A questo grazie ora vogliamo aggiungere il nostro a Sara che con il suo lavoro ha saputo dare una nuova lettura alla grande opera che, forse quasi inconsapevolmente, custodiamo nel nostro Comune.

Qui sotto, il bellissimo video che Sara ha mostrato alla commissione il giorno della laurea, con l’opera illuminata lungo un percorso guidato.