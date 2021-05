L’antico capitello di Santa Caterina in San Giorgio in Salici: un mistero nel mistero

La più antica toponomastica contiene o riporta quasi sempre qualcosa che c’era o che è avvenuto in un luogo. A San Giorgio in Salici c’è un ponte sulla linea ferroviaria titolato a Santa Caterina (nella foto sopra) e non si conosceva quale fosse l’origine di quella nominazione.

Tale origine viene svelata ora con il ritrovamento di una lettera, una corrispondenza del 1854 tra la Deputazione del Comune di Sona e l’Imperial Regio Commissario Distrettuale di Verona custodita nell’Archivio del nostro Comune.

Siamo nel periodo storico in cui è stata costruita la linea ferroviaria Milano-Venezia, che qui passa, allora chiamata “Strada Ferrata Ferdinandea” (di cui parleremo ampiamente sul prossimo numero della nostra rivista).

Tale missiva è la risposta data ad esaurimento di una nota del Commissario su richiesta della direzione delle Ferrovie nel 1854 e dice: “L’antichità del capitello di Santa Caterina pre esistente sulla svolta della strada principale che da San Giorgio mette a Villafranca e dell’altra che mette a Sona portò la denominazione di quel punto per esso distinto si né riguardi civili che militari e di più come dimostra anche il rev. Parroco di San Giorgio analogamente interpellato lo stesso serviva di ordinaria sosta nelle Processioni per cui sotto ogni conto la ricostruzione del demolito capitello risulterebbe necessaria”.

Si capisce che la piccola costruzione era stata abbattuta per far spazio ai lavori della ferrovia e il luogo preciso dove si trovasse lo si deduce dalla descrizione particolareggiata.

Osservando una mappa dell’epoca (vedi foto sotto), si vede il simbolo che indica la presenza di un capitello posto al crocevia della strada che porta a Ca’ del Diavolo a sinistra, a Sona proseguendo diritti e a destra alla Grola e prosegue per Villafranca, proprio come la precedente descrizione.

Erano, però, trascorsi ormai una decina di anni e il capitello non era ancora stato ricollocato e questa notizia è riportata da un’altra corrispondenza: “Codesta Deputazione n. 587, 27 giugno 1865 ha l’onore di partecipare, assumere di buon grado l’erezione del Capitello denominato S. Catterina in San Giorgio in Salici per soddisfare ai desideri di quei parrocchiani, opera fin qui impedita da varie cause, semprechè possa essere indennizzato delle L. 145 fissategli dalla I. R. Direzione delle Strade Ferrate con nota 11 gennaio 1855”.

Credo che a malincuore sia il parroco che i parrocchiani abbiano accettato come rimborso la cifra valutata al posto della ricostruzione dell’opera, lasciando comunque il toponimo sulla dedicazione alla Santa del ponte ferroviario.

Riproporre oggi il luogo dove era posto quel segno sacro, anche per riedificarlo, è piuttosto difficile. Infatti, confrontando una mappa più recente con una di quel periodo vediamo che il percorso stradale è stato totalmente modificato; anche la strada per Villafranca era regolamentata dal passaggio a livello, anche questo ora soppresso. Il passaggio sul ponte rimane anche oggi quella per Villafranca.

Ma rimane ancora una domanda: a quale San Caterina era dedicato il capitello? Una limitata ricerca storica, non ha permesso di trovare sul territorio notizie di devozione verso una Santa Caterina. L’unica presenza a San Giorgio ha carattere privato: si tratta di una immagine di S. Caterina d’Alessandria posta in una edicoletta sulla facciata della casa Carlini in Piazza della Chiesa, edificata come ringraziamento per un scampato pericolo del nonno Mario in un disastroso incidente negli anni ‘30 del secolo scorso, incidente avvenuto proprio sul ponte di S. Caterina. Se venne indicata in modo specifico il nome di questa santa, è molto probabile che si conservasse un esile filo di memoria orale che rammentava l’esistenza di un capitello dedicato proprio a S. Caterina d’Alessandria.

Questa santa, in iconografia, viene rappresentata con accanto una ruota dentata, perchè protettrice dei molini.