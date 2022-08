“L’anomalia non è il caldo ma la frequenza con cui si manifesta”: Nicola Bortoletto di Meteo Caprino Veronese

“Che caldo che fa!”, questa la frase che ripetiamo e sentiamo ripetere ormai da un paio di mesi, senza sosta, in questa torrida estate. E quindi il Baco, dopo aver parlato più volte in queste settimane del problema della crisi idrica, non poteva non trattare anche il tema del meteo e dei cambiamenti climatici con un’intervista al “meteo appassionato” più famoso del triveneto: Nicola Bortoletto ideatore della pagina Facebook “Meteo Caprino Veronese”.

La competenza e professionalità di Nicola, unite al suo stile semi-serio con qualche spruzzata di dialetto veronese, che nol fa mai mal, hanno decretato l’enorme successo della pagina che oggi conta oltre 75mila followers. Andiamo quindi a conoscere un po’ Nicola Bortoletto con qualche domanda.

Chi è Meteo Caprino Veronese alias Nicola Bortoletto, da dove nasce la tua passione per il meteo?

Sono un informatico, da circa 16 anni lavoro per una ditta che si occupa di intelligenza artificiale, appassionato di meteo e di montagna, sono originario di Peri e attualmente vivo a Caprino con la mia famiglia. La passione del meteo nasce dell’indimenticabile 1985, anno della storica nevicata a Verona, ricordo che dovetti fare un tunnel fuori casa per andare a scuola a Peri perché la neve accumulata nella notte mi impediva di uscire dalla porta. Passione alimentata fin da piccolo quando, con interesse e curiosità, seguivo i bollettini meteo alla TV, successivamente approfondita con studi da autodidatta. L’altra mia grande passione, che va braccetto con il meteo, è quella per la montagna e le escursioni, da anni collaboro con il CAI, inoltre mi piace mantener vive le tradizioni “dei veci”: i proverbi sul “tempo”, le previsioni con le seole, la barca di San Pietro ecc.

L’idea della pagina Facebook come ti è venuta?

Nel Natale 2010 mia moglie mi regalò la prima stazione meteo, che serviva principalmente per condividere i dati su varie reti meteorologiche. L’idea di creare la pagina Facebook nasce nel 2011 su un letto dell’ospedale di Peschiera nel quale sono stato ricoverato per diversi mesi. La noia delle lunghe giornate di degenza e la necessità di pensare ad altro mi hanno “acceso la lampadina” ed ho iniziato a pubblicare previsioni meteo, inizialmente per la sola Caprino per poi coprire tutto il veronese e dintorni.

MeteoStronsade e siti click bait con titoloni sulla fine del mondo, crolli termici, Caronte, Lucifero, ecc: cosa ne pensi? Inoltre, in realtà di quanti giorni è una previsione sensata?

Come manager posso dire che i gestori di questi siti sono bravissimi, sono delle macchine da soldi, il loro obiettivo è fare click/soldi, essendo noi tutti più o meno curiosi veniamo attratti dai titoloni come: Allerta, Pericolo. Sta poi a noi capire la differenza tra un sito che ti propone una notizia meteorologica sensata da uno che ti propone una notizia che di base è sensata ma presentata in modo sbagliato incutendo timore e sensazionalismo con il solo scopo del click. Una previsione sensata dipende dalle situazioni, per esempio quando siamo in pieno dominio dell’anticiclone africano, che determina alta pressione di origine africana e che porta alle nostre latitudini masse d’aria molto calda spesso ricche di umidità, la previsione può essere prorogata ai quattro, cinque giorni. Quando invece la situazione diventa più dinamica ed instabile, arrivare a tre giorni è già tanto perché le cose possono cambiare da un momento all’altro. Come regola generale, quindi, è bene stare nei tre giorni.

Cambiamento climatico cosa ne pensi? Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro?

Chi nega il cambiamento climatico non si guarda attorno, penso che non servano ulteriori prove sul fatto che faccia sempre più caldo, lo vediamo dalle temperature ogni giorno. Ultimamente si dibatte con frasi del tipo: “eh ma faceva caldo anche una volta…”: è vero, poteva capitare ed è successo che ci fossero temperature dai 35 ai 39 gradi anche negli anni Settanta e ci sono articoli che lo dimostrano. Quello su cui si deve focalizzare l’attenzione è la frequenza di queste anomalie; negli anni tra il 1950-1980 queste ondate di calore erano “la mosca bianca” e potevano capitare una o due volte in un’estate, oggi sono la normalità.

Quindi?

Ci stiamo purtroppo abituando a queste temperature che non sono normali per le nostre zone del nord Italia, quindi che ci siano dei cambiamenti climatici è fuor di dubbio. E’ colpa dell’uomo? Sicuramente anche in passato la terra ha avuto cicli in cui la temperatura è stata più alta o più bassa, quello che però hanno dimostrato i climatologi è che in passato queste variazioni erano diluite in centinaia, migliaia di anni mentre oggi questo cambiamento è avvenuto dagli anni Cinquanta in poi. Il mio pensiero è che probabilmente non siamo noi l’unica causa, ma noi siamo stati quelli che hanno accelerato questo naturale cambiamento delle temperature, come se avessimo buttato benzina sul fuoco. Cosa possiamo fare? Si dovrebbe ridurre drasticamente l’emissione di gas serra, nel nostro piccolo, per esempio, con maggiori attenzioni nell’uso di riscaldamento in inverno e condizionatori in estate, ma servono soprattutto interventi forti dai governi in modo da cercare di mitigare la situazione.

Qual è la tua stagione preferita ed il tuo clima ideale?

Qualsiasi stagione con temperatura dai diese gradi in sò.

Ti senti l’erede del mitico Emilio Bellavite, che per tanti anni ha raccontato il tempo per i veronesi sulle televisioni locali?

Non mi permetterei mai di mettermi a paragone o allo stesso livello di Bellavite, lui rimane il nostro mito veronese, io sono uno dei tanti che segue la meteorologia con passione. Per me lui è stato un grande, lo seguivo sempre molto volentieri, mi piaceva il suo modo di fare tanto da arrivare a scusarsi in caso di previsione sbagliata.

La previsione dei tuoi sogni?

Verona sotto la neve a Natale, con i buteleti fora a sbalocarse.

Per chiudere, progetti per il futuro di Meteo Caprino?

L’idea è quella di mantenere la pagina e di divulgare, quando ne ho la possibilità, le mie conoscenze in serate ed incontri a tema meteo. Mi piacerebbe scrivere un libro sulle escursioni che ho fatto personalmente. La novità sarebbe quella di integrare le descrizioni con un ampio approfondimento sul meteo, indicando come va affrontata quella particolare escursione dal punto di vista meteorologico, come ci si prepara, cosa si deve guardare, cercare di interpretare per esempio i segni che il cielo ti sta dando… servirà molto tempo ed è una cosa che spero di realizzare negli anni futuri.