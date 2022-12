L’anno della libertà della musica. Bilancio di dodici mesi di svolta

Come ogni anno, in questo periodo, ritengo interessante quanto doveroso fare un bilancio dell’anno musicale che se ne sta andando.

Mai come quest’anno mi sono dedicato a farlo con entusiasmo perché finalmente, dopo il terribile 2020 ed il claudicante 2021 segnati dell’emergenza pandemica, possiamo dire che siamo tornati a cantare e ballare, liberi dalle limitazioni di cui sopra che sono state devastanti dal punto di vista concreto e psicologico.

Siamo tornati, soprattutto, a poterci permettere di assistere ad un concerto liberi di cantare a squarciagola e liberi da quel dispositivo prezioso quanto limitante che si chiama mascherina (ancora consigliabile comunque in casi di assembramenti particolari, vista anche l’impennata attuale di influenze).

Complice la situazione poc’anzi descritta, possiamo dire che il 2022 ha ribadito la tendenza imperante negli ultimi anni: il sorpasso dell’interesse delle persone per i concerti live piuttosto che per le nuove uscite discografiche. Complice anche una situazione sociale di disaffezione al collezionismo da oggetto fisico a favore del consumo “mordi e fuggi” della musica liquida, si è ribaltata la tradizione che voleva un artista pubblicare un disco e poi, in base al successo ottenuto, organizzare un tour.

Ora no, ora la canzone nuova viene a malapena ad essere a disposizione degli utenti per fare da ponte alle date già fissate. Del resto, a comperare i file a pagamento sono in pochi e la macchina della musica batte cassa solo con i concerti. Jovanotti ha dichiarato qualche giorno fa che probabilmente per le prossime canzoni che comporrà, non produrrà un supporto fisico.

E allora, andiamo al sodo. Cosa resterà, musicalmente parlando di questo 2022?

Partiamo dai live. Al numero uno, il “Numero Uno dei concerti dal vivo”, colui che, al di là dei gusti personali di chi ci legge, riempie grandi spazi più di tutti. Stiamo parlando ovviamente di Sir Vasco Rossi da Zocca, che ha piazzato cinque sue date nella top ten degli spettacoli più visti dell’anno. Primo posto venerdì 20 maggio, Trentino Music Arena di Trento, 111.881 biglietti staccati.

Ma Vasco conquista anche il quarto, quinto, ottavo e nono posto con ulteriori complessivi 290mila spettatori a Imola, Milano e al Circo Massimo di Roma. In totale significa oltre 400mila persone. Un popolo o, come ha amato definirla lui in un vecchio pezzo, “La combricola del Blasco”. Numeri impressionanti.

Buon secondo il suo naturale antagonista da sempre, quel Luciano Ligabue che ha attirato a Campovolo 104.338 persone, a cui vanno aggiunti i sette sold out nella nostra Arena. Va detta una cosa, che è una novità. Mentre la musica di Vasco non ha mai oltrepassato i confini del nostro Stivale, il Liga ha cominciato ad organizzare un tour in giro per l’Europa. Chissà se questo aspetto determinerà un cambiamento nei prossimi anni…

Al terzo posto l’evento “Una, Nessuna, Centomila”, tenutasi sempre a Campovolo, con 96.735 spettatori richiamati dal vedere insieme Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Emma, Gianna Nannini e Alessandra Amoroso.

Completano la classifica dei live da ricordare, l’enorme doppia data di karaoke a cielo aperto di Max Pezzali, con 60mila spettatori a sera, e i 70.151 di Ultimo al Circo Massimo di Roma.

Unico live non italiano, a conferma dell’assoluto predominio della musica pop di casa nostra, quello degli Imagine Dragons all’ippodromo La Maura di Milano con 64.124 paganti.

Spostandoci, invece, nel settore “canzoni di successo” dell’anno che ci sta salutando, segnaliamo, come già avvenuto nel 2020 e 2021, l’ulteriore crescita di importanza e popolarità del Festival di Sanremo targato Amadeus. Il prossimo già segna premesse roboanti, confermando che ora il nostro Festival è la vetrina reale del meglio della musica italiana, dopo essere stato approdo solo dei cantanti in ribasso o “riesumati” per l’occasione, con il risultato di anni di discrasia latente tra la “musica che girava intorno” rispetto a quella che circolava al teatro Ariston.

Blanco e Mahmood sono stati vincitori e trionfatori insieme, ma in contesti piuttosto diversi. Il primo ha piazzato nella top ten una miriade di singoli quali Notti in Bianco, Mi fai impazzire, Finché non mi seppelliscono, Nostalgia e registrando sold out nel tour post festivaliero che gli hanno fatto fare una tangibile crescita di numeri e consensi.

Mahmood ha fatto anch’egli un tour, ma con numeri e consensi molto più modesti. La carriera di Blanco appare più delineata, chiara, mentre quella dell’autore di Soldi invece un po’ incerta, forse per la particolarità e la diversità del percorso musicale intrapreso.

Da Sanremo sono usciti vincitori nel post settimana ligure anche Dargen D’Amico, Elodie, Irama, per non parlare del riuscitissimo ritornello “con le mani con i piedi ciao ciao”, degli eclettici La Rappresentante di Lista. Sta trovando grande riscontro pure Tananai, ultimo classificato ma attualmente nella top ten con il suo secondo singolo.

La canzone dell’anno, con il primato di presenze in classiche al primo posto, è Shakerando di Rhove, diventata una hit amatissima anche dai bambini (a dispetto del suo testo scabroso passato in secondo piano rispetto all’accattivante ritornello). Ma la consacrazione di successo a tutto tondo dell’anno va sicuramente ai Pinguini Tattici Nucleari che hanno convinto tutti con i singoli più belli dell’anno. Da Giovani Wannabe, a Pastello Bianco, a Ricordi. Data in Arena, pubblico in crescita, giusto mix che accontenta i giovani e meno giovani. E la scrittura del leader Riccardo Zanotti diventa sempre più di spessore, per cui ci aspettiamo che ci sarà una fila di colleghi famosi a chiedergli pezzi nuovi.

Fedez bissa, o quasi, il successo di Mille con La dolce vita con Mara Sattei e Tananai. Madame rafforza la sua carriera scrivendo e duettando con artisti di ogni genere (dai rapper a Mengoni, scrivendo per la Pausini e vestendo di perle la meravigliosa L’eccezione).

Jovanotti ha continuato a far ballare sulle spiagge (sfornando però diversi singoli davvero poco incisivi). Mengoni ed Elisa hanno consolidato la loro grande eccellenza, in attesa di sfidarsi nel prossimo Sanremo con la stessa Madame e l’attesissimo Ultimo.

L’anno si conclude con l’annuncio per gennaio del nuovo album dei Maneskin, attesi da tutto il mondo dopo l’ottimo riscontro del singolo di anticipo The lonelist. Nuovi emergenti per i giovanissimi Shiva e Lazza, oltre alla conferma di Ernia.

Lo so, qualcuno leggendo starà pensando: hai parlato solo degli italiani. No ragazzi, non è che io abbia scelto di citare solo gli artisti di casa nostra. I numeri parlano chiaro. Come dicevamo per i live (per i quali però vi sarà l’arrivo in Italia nel 2023 dei Coldplay che troveremo sicuramente tra gli eventi da ricordare tra un anno esatto), vi è un’unica eccezione straniera di eccellenza tra le canzoni del 2022, quella As it was del talentuoso Harry Styles.

Concludiamo ricordando gli artisti della musica più famosi che ci hanno lasciato nel corso di quest’anno. Il 21 gennaio è venuto a mancare a 74 anni il cantante e attore Meat Loff (oltre 100 milioni di dischi venduti). Il 17 febbraio, a 85 anni, il cantautore partenopeo Fausto Cigliano; il 22 aprile ci ha lasciato Marco Occhetti, in arte Kim. Aveva 62 anni. Certo, il nome non vi dice nulla, ma in realtà la sua voce la conosciamo tutti: E’ stato infatti dal 1985 al 1994 la voce dei Cugini di Campagna. Suo l’inciso originale in falsetto di Anima Mia, anche se da sempre à stata riprodotta da Nick Luciani, il cantante biondo che vedremo a Sanremo, ma che pur essendo storico non è colui che cantò nel disco.

Il 10 maggio invece abbiamo salutato Richard Benson, 67 anni, personaggio che ha segnato la musica underground soprattutto con il brano Gimme the night. 3 luglio, altro grande personaggio, Tonino Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti, morto a causa di un malore in una stanza d’albergo in provincia di Chieti. Aveva 76 anni. Pochi giorni più tardi, il 24, abbiamo perso Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, 72 anni.

Il 13 ottobre è mancata Cristina Moser, 70 anni, che con Maurizio Arcieri aveva fondato i Krisma, famosissima la loro hit Many kisses. Il personaggio musicale italiano più popolare che ha lasciato questo mondo nel 2022 è stato però senz’altro Franco Gatti, il “nasone” dei Ricchi e Poveri. Data 18 ottobre, aveva 80 anni.

Addio anche ad una vera leggenda del rock, Jerry Lee Lewis, il 28 ottobre, anni 87. Un’icona degli anni ’60 è invece deceduta il 19 novembre: si tratta di Nico Fidenco, ricordato soprattutto per pezzi estivi quali Legata a un granello di sabbia, considerata il primo tormentone estivo italiano della storia, oltre a Con te sulla spiaggia e La voglia di ballare.

Infine, il 25 novembre ci ha lasciati a 63 anni, Irene Cara, voce di What a feeling, nota title track del film Flashdance. Chiariamolo, Irene era la voce, non la protagonista del film, non la ragazza che ballava scatenata nel film alternandosi all’insolito lavoro di saldatrice. Molti media hanno confuso nei loro articoli le due figure.

Ricordatelo, la musica è di tutti e sopravvive ai loro autori ed esecutori. Ecco perché siamo convinti che gli artisti scomparsi saranno sicuramente in qualche parte del cielo a dare il loro contributo per il live più bello che si possa immaginare. Auguri a tutti amici!