Ascolta questo articolo

Proseguiamo anche questa settimana l’analisi dei dati degli “Attualmente Positivi” per tutti i Comuni della Provincia di Verona; come di consueto, il nostro focus sarà orientato sul Comune di Sona, sui territori confinanti e sui Comuni con più di 15.000 abitanti.

Come sempre, per i grafici e le tabelle che riproponiamo settimanalmente, useremo il nostro particolare indicatore che mette in relazione il numero degli “Attualmente positivi” (“AP”) con la Popolazione Residente (“PR”) in modo da ottenere un parametro che consente di vedere l’andamento dell’epidemia nei diversi paesi della nostra provincia (il numero degli “AP” è dato dalla differenza fra le persone che sono risultate positive ad un tampone molecolare e le persone che sono guarite o, purtroppo, decedute).

Importante è anche non dimenticare che, quando i numeri degli “AP” diminuiscono non è detto che non vi siano nuovi contagi; il numero degli “AP” è sempre calcolato per “differenza” (es. Nuovi contagi nel giorno = 10; guariti nel giorno = 12; numero degli “AP” che entrano nel calcolo del nostro indicatore = -2).

Anche in questo ultimo periodo si sono alternati giorni in cui la pandemia sembrava essere in deciso calo e giorni in cui il virus ha continuato a manifestare la sua pericolosità.

È una costante di questa fase dell’epidemia che, sinceramente, sembra sfuggire ad ogni ragionevole considerazione, sia se si guardano i dati con l’occhio della lente di ingrandimento (come facciamo quando osserviamo i dati del singolo Comune) e sia che si guardino i numeri in maniera più ampia, come facciamo quando guardiamo i dati provinciali.

È chiaro osservando i due grafici che seguono. Il primo rappresenta la “curva” dell’epidemia del 2021 per il territorio di Sona, confrontata con i dati registrati per il medesimo periodo nel 2020.

Il 12 aprile è sembrato essere, per il nostro Comune, il giorno del “contatto” fra le due curve: tanti erano gli “AP” nel 2020 quanti lo sono nel 2021. Non è stato così: mantenendo fede alla sua caratteristica di virus che ama danzare sulla nostra pelle, negli ultimi due giorni di rilevazione il numero degli “AP” è tornato a crescere.

Lo stesso grafico, realizzato per l’intera provincia, ci mostra una situazione sostanzialmente analoga.

In questo diagramma abbiamo esposto la curva dell’epidemia rilevata per la provincia di Verona nel 2020, fino a fine mese. Questo per evidenziare che le curve dell’epidemia non sono, propriamente, dei “Cervino”, la classica montagna che tutti i bambini amano disegnare per la sua forma a piramide e per le sue linee così nette. Generalmente, una curva epidemiologica presenta una crescita, una stabilizzazione e una decrescita (come, appunto, è avvenuto nel 2020).

Questo concetto, pur semplice, non sembra essere stato ben assimilato dal Covid-19, che si sforza di mostrarsi incostante e incoerente; capriccioso e dispettoso, non ci consente di prevedere molto sul prossimo futuro, è possibile che si sia entrati nel periodo in cui l’epidemia si sta stabilizzando prima di decrescere (come ci viene suggerito dalle dichiarazioni che vengono pubblicate sui media in questi ultimi giorni), tuttavia i numeri ci dicono che probabilmente dovremo ancora pensare di dover fare i conti con dei sali e scendi degli “AP” non propriamente programmati.

Prima di esporre i dati che generalmente proponiamo su queste colonne, vorremmo anche evidenziare un altro aspetto del periodo che stiamo vivendo: una delle caratteristiche del pensiero umano è quella di “umanizzare” i comportamenti di altri esseri viventi, non è raro sentire che quel cagnolino o quel gattino si comporta proprio come quel tal bambino… Non facciamo l’errore di “umanizzare” il comportamento del virus! I virus non si modificano perché l’uomo ha trovato un vaccino e non si moltiplicano perché “hanno capito” che la medicina ha migliorato le cure che possono sconfiggerli.

Se anche da queste colonne qualche volta abbiamo dato l’impressione di aver “umanizzato” il comportamento del virus (come abbiamo fatto poc’anzi e cosa che ci capiterà di fare ancora) è solo per semplicità di esposizione e non per riconoscere al virus una volontà e una capacità di ragionamento che non possiede.

La medicina non si sforza di far ragionare i virus come ragionano gli uomini, è esattamente il contrario: capendo come si comportano i virus pericolosi per l’essere umano (o per gli altri animali domestici), la medicina trova le contromisure e vince il pericolo; il fatto di non essere ancora riusciti a comprendere pienamente i meccanismi con cui agisce questo virus, può essere una delle ragioni per le quali ci sfugge il repentino sali e scendi del numero dei contagi, anche in una fase in cui, teoricamente, tutto ci spingerebbe a pensare che la malattia possa essere in regressione.

Proponiamo ora la tabella del numero degli “AP”.

Una volta calcolato il nostro indicatore (“PR”/”AP”), per Sona e i Comuni limitrofi otteniamo la seguente tabella.

Diversamente dalla scorsa settimana, quando tutti i territori del campione preso in esame, mostravano un miglioramento dell’epidemia, in quest’ultima settimana si torna a manifestare una situazione in cui alcuni territori migliorano, altri presentano ancora difficoltà.

Il territorio dove l’incidenza del virus fra la popolazione residente è regredita maggiormente è Valeggio sul Mincio, seguito immediatamente da Castelnuovo del Garda.

Attenzione però, parliamo di “miglioramento” non di “diffusione” in generale, perché se guardiamo questo dato scopriamo che, a fine periodo, Castelnuovo del Garda conta 1 “AP” ogni 294 residenti, Valeggio sul Mincio 1 “AP” ogni 268 residenti.

Sona (come Verona) mostra un aumento del numero degli “AP” fra la popolazione residente che è passato dal mostrare 1 “AP” ogni 216 residenti ad inizio periodo ad evidenziare 1 “AP” ogni 209 residenti a fine periodo.

L’ultima riga della tabella mostra il distacco dell’indice di riferimento (“PR/”AP”) di Sona rispetto a quello della media generale, come si vede l’indice di Sona è stato inferiore a quello della media generale ad inizio periodo, è salito sopra l’indice medio veronese durante la settimana ed è tornato a scendere sotto l’indice medio a fine periodo di rilevazione: se consideriamo che il raffronto è fatto con i dati medi provinciali non c’è che dire: una bella altalena.

Praticamente l’incidenza della malattia fra la popolazione di Sona era sopra la media provinciale (c’erano più positivi a Sona rispetto alla media provinciale), si è portata sotto la media provinciale per qualche giorno ed è tornata sopra a fine periodo. Dalla stessa tabella possiamo trarre il grafico che segue:

Per qualche giorno è stato Bussolengo il Comune in cui l’incidenza del virus fra la popolazione residente era più alta, a fine periodo, però, è proprio a Sona dove la situazione torna a manifestare qualche nuova apprensione. In ogni caso, se guardiamo l’andamento delle linee calcolate per le ultime rilevazioni del periodo, vediamo che Sona e Verona sono in linea con le curve delle medie che mostrano una nuova, seppur leggera, ripresa del contagio; Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda e Bussolengo, mostrano un minor numero di “AP” rispetto ai giorni precedenti e Sommacampagna si mantiene praticamente costante.

Per quanto riguarda la situazione nei Comuni con più di 15.000 abitanti, invece, dopo aver calcolato per ogni territorio il nostro parametro di riferimento (“PR”/”AP”), otteniamo la seguente tabella:

Fra i Comuni con più di 15.000 abitanti, la tabella ci dice che è Negrar il territorio in cui il virus sta regredendo più che negli altri territori (in questo Comune si è passati dall’avere 1 “AP” ogni 192 residenti ad inizio periodo, all’avere 1 “AP” ogni 305 residenti a fine periodo), per contro è San Giovanni Lupatoto il territorio che presenta il maggior aumento di contagi fra la popolazione residente (1 “AP” ogni 348 residenti ad inizio periodo, rispetto ad 1 “AP” ogni 317 residenti a fine periodo). Oltre a San Giovanni Lupatoto, Verona e Sona, mostrano un segno – (meno) anche i Comuni di San Martino Buon Albergo e Zevio.

Considerati i valori medi della settimana, tuttavia, rimane Bovolone il Comune dove l’incidenza del virus fra la popolazione è stata la migliore (1 “AP” ogni 438 residenti), San Martino Buon Albergo e, immediatamente dopo, Villafranca, i Comuni dove lo stesso indicatore è stato mediamente più basso (rispettivamente 1 “AP” ogni 172 abitanti a S. Martino B.A: e 1 “AP” ogni 174 abitanti a Villafranca).

Il grafico che segue, tratto dalla medesima tabella, ci mostra meglio l’evoluzione della malattia in questi Comuni.

Un paio di settimane orsono assistevamo ad un appiattimento verso le medie di quasi tutte le linee dei diversi Comuni e ci chiedevamo se tale situazione fosse una caratteristica del periodo o un normale processo di uniformizzazione naturale per il perdurare nel tempo dell’epidemia. Solo Bovolone e San Giovanni Lupatoto mostravano un certo distacco con le linee mediane.

Oggi si sta manifestando una situazione diversa: pur potendosi ancora parlare di un gruppo di Comuni le cui linee corrono sostanzialmente in modo simile (fra questi è rientrato anche San Giovanni Lupatoto), il distacco con le medie è più marcato; è come se ci fossero i prodomi di un nuovo “ventaglio” delle diverse linee. Non ci rimane che attendere.

Osservando i dati dell’evoluzione dell’epidemia per Sona rispetto a quella di Verona e a quella della media provinciale, otteniamo la seguente tabella e il grafico che la rappresenta.

Questi dati e questi grafici ci mostrano ancora una volta l’estrema variabilità cui si può assistere osservando insiemi di relative piccole dimensioni (come è quello di Sona rispetto a quello di Verona o della media provinciale).

La situazione a Sona era di 1”AP” ogni 183 abitanti ad inizio periodo (una incidenza del virus fra la popolazione più alta sia rispetto a quella del Comune di Verona che a quella media provinciale), è migliorata fino ad arrivare ad 1 “AP” ogni 286 abitanti (superando così sia il dato di Verona che il dato medio provinciale) ed è tornato a 1 “AP” ogni 209 abitanti a fine periodo (tornando così a mostrare ancora una volta una incidenza del virus fra la popolazione più alta sia rispetto a quella del Comune di Verona che a quella media provinciale).

Rimane costante e a favore del Comune di Verona, il rapporto fra le linee del Comune di Verona e quelle della media provinciale, anche se, negli ultimi giorni di rilevazione, le differenze si sono assottigliate; in questa seconda/terza ondata il Covid-19 ha sempre manifestato una certa tendenza a colpire di più la periferia rispetto al capoluogo di provincia.

Prima di concludere questo intervento con l’esposizione della nuova mappa della provincia di Verona colorata con i colori che contraddistinguono i territori in base alla % dei contagi fra la popolazione residente, riprendiamo quanto abbiamo evidenziato all’inizio di questo articolo esponendo, per Sona e alcuni Comuni dove il fenomeno si è manifestato con particolare evidenza, un grafico che mostra l’estrema variabilità del virus (o forse sarebbe meglio dire, della rilevazione del virus) fra la popolazione residente.

L’unico commento che si può fare osservando questa situazione è che, non tanto per prevedere quanto per capire come saranno i prossimi giorni non basterebbe tutta la magia di Mago Merlino.

Come anticipato, concludiamo anche oggi questo breve riepilogo di quelli che ci sono parsi essere i segnali più significativi emersi dai numeri rilevati durante la settimana, riproponendo, unitamente alla cartina con i dati della scorsa settimana, la cartina della provincia aggiornata al 14 aprile, con i nostri colori che, lo ricordiamo, sono i seguenti:

Immagine riferita al 7 aprile.

Immagine riferita al 14 aprile.

Anche questa settimana rimangono senza contagi i soli Comuni di Erbezzo e Velo Veronese, e questo nonostante durante il periodo di rilevazione si fossero azzerati pure i territori di Roverchiara e Selva di Progno.

Il 14 aprile, rimangono 10 i territori in cui l’incidenza del virus fra la popolazione residente è superiore all’8 per mille; fra questi, i Comuni di Roncà, Sanguinetto, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna e Ferrara di Monte Baldo hanno un’incidenza del virus superiore al 10 per mille.

Sempre il 14 aprile, a Sona, l’incidenza del virus fra la popolazione residente è pari al 4,8 per mille.