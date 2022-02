L’analisi: Il tasso di vaccinazione anti Covid nei 98 Comuni della provincia di Verona

Secondo l’ultimo report elaborato dall’ULSS 9 Scaligera, il primo mese del 2022 si chiude con un dato sulla vaccinazione in linea con il dato nazionale: la media delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario in tutti i Comuni della provincia di Verona è pari all’82,88% della popolazione domiciliata presente in anagrafe sanitaria al 15 gennaio con età maggiore di 4 anni.

La media nazionale, calcolata considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, tocca una percentuale di vaccinazione dell’82,97%.

Qui di seguito si riporta la tabella con il tasso di vaccinazione di ciascun Comune veronese.

Elaborazione del Baco su dati dell’ULSS 9