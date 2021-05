L’altare della Visitazione di Maria ad Elisabetta. Un esempio di arte del ‘700 nella chiesa di Sona

Oggi, 31 maggio, il calendario ci ricorda che è il giorno in cui si commemora la Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta. Una ricorrenza che non può passare inosservata per i fedeli di Sona, perché la chiesa parrocchiale è intitolata proprio a questo evento.

L’episodio, narrato da San Luca all’inizio del suo vangelo, in un primo tempo fu raffigurato da un altare con due statue, poi se ne eresse uno nuovo, quello che oggi si trova a sinistra di chi entra dalla porta principale. Fu edificato nel 1747, in marmi policromi e in stile tardo-barocco, per opera del tagliapietre Daniele Cornelio, all’epoca in cui era parroco don Sperandio Bentivoglio. Due anni dopo fu posta anche la pala, che andremo a descrivere.

La scena si svolge all’entrata della casa di Zaccaria, un anziano sacerdote ebraico che aveva ricevuto l’apparizione dell’arcangelo Gabriele; questi profetizzò che la moglie Elisabetta avrebbe concepito, benché avanti negli anni e considerata sterile, un figlio (il futuro San Giovanni Battista), perché nulla è impossibile a Dio.

Il quadro è dominato da due figure femminili: Elisabetta che riceve la Madonna, la cui immagine è posta al centro. Anche Costei aveva accolto qualche giorno prima l’annuncio di un angelo, che predisse che sarebbe divenuta la Madre del Messia.

L’atteggiamento entusiasta e ispirato di Maria fa pensare che l’artista abbia voluto ritrarla nell’atto di intonare il “Magnificat”, l’inno dei fedeli che si affidano totalmente a Dio, certi di essere da Lui guidati nel cammino della storia verso la salvezza; il canto dove viene rivelato il rovesciamento dei valori agli occhi del Signore, che ha disperso i progetti dei superbi, ha rovesciato i troni dei potenti, ha innalzato i poveri, ha rimandato senza più nulla i ricchi, ha soccorso il popolo d’Israele.

Il momento è solenne, eppure l’assenza di aureole attorno al capo delle due protagoniste ci fa pensare alla loro dimensione di donne, di madri accomunate da un destino analogo: Elisabetta darà alla luce il Precursore, Maria il Salvatore, ed è proprio incontrandosi che ne prendono atto, il reciproco sguardo testimonia una solidarietà che arriva alla sorellanza.

I due sposi sono raffigurati in disparte, quasi in penombra. La loro posizione defilata non è casuale. Zaccaria, in alto a destra, è costretto ad assistere alla scena in silenzio, perché – racconta San Luca – era stato condannato al mutismo per non aver creduto alla profezia dell’arcangelo riguardo a sua moglie. Giuseppe, in basso a sinistra, è il santo più discreto e silenzioso del vangelo, tanto che non viene mai riportata nessuna sua parola; accanto a sé ha uno dei simboli con cui talvolta viene rappresentato nell’arte sacra: un asino, l’umile animale che secondo la tradizione servì per il trasporto della Sacra Famiglia durante la fuga e il ritorno dall’Egitto. Raffigurando San Giuseppe con l’aspetto rassicurante e protettivo di un anziano, l’artista ha voluto assecondare la consuetudine popolare.

Fra tanta sacralità, l’unica nota realistica è rappresentata dal cagnolino che si intrufola festoso fra le due donne, quasi a conferire un tocco di intimità domestica.

Il bel dipinto (olio su tela, alto 138,5 cm e largo 89 cm) è opera del pittore veronese Stefano Sandri (1713-1781), che operò non solo a Verona ma anche a Venezia, dove subì l’influsso del Tiepolo.