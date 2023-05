La vittoria di Dalla Valentina: Ecco come sarà composto il nuovo consiglio comunale di Sona

Il risultato del ballottaggio del 28 e 28 maggio che ha decretato quale nuovo sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina, apparentato con Monia Cimichella, ha anche disegnato il nuovo consiglio comunale per il quinquennio 2023-2028.

Negli scranni della maggioranza, per le liste ViviAmo Sona, Lega-Forza Italia, Insieme perSona, Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco, siederanno Orietta Vicentini, Enrico Cordioli, Maurizio Moletta, Edgardo Pesce, Elena Catalano, la candidata sindaco Monia Cimichella, Paolo Bellotti, Giuseppe Carcereri, Roberto Merzi e Andrea Miotto.

Nei banchi della minoranza prenderanno invece posto, per le liste Fratelli d’Italia, Sona Domani e Scelta per Sona, il candidato sindaco Corrado Busatta, Luca Vantini, Nicolò Ferrari, l’ex sindaco Gianluigi Mazzi e Antonella Dal Forno. Con loro anche il candidato sindaco di Rinascita per Sona Carlo Antonio Mazzola.

Se le scelte del nuovo sindaco Gianfranco Dalla Valentina nel costruire la sua Giunta porteranno alcuni degli eletti a diventare assessori, e sarà sicuramente così in quanto ad esempio è certo il ruolo di vicesindaco per Monia Cimichella, si libereranno in consiglio comunale altri posti per l’ingresso di nuovi eletti di maggioranza.