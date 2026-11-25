Il 25 novembre è la Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, una giornata per ricordare le vittime, sensibilizzare l’opinione pubblica e riflettere su un fenomeno che continua a colpire milioni di donne in tutto il mondo. E’ anche un invito a non essere indifferenti.

Ci sono violenze che lasciano lividi visibili e altre che feriscono in silenzio. Ci sono donne a cui viene tolta la libertà, la voce e troppo spesso anche la vita. La violenza sulle donne non può essere ignorata e che riguarda l’intera società.

Ogni donna dovrebbe poter camminare liberamente per strada senza paura, amare senza paura e sentirsi al sicuro ovunque si trovi. Eppure, per troppe donne, questa non è la realtà. La violenza di genere continua ad essere una delle ferite più profonde di queste società.

La violenza si può nascondere dietro dei semplici “lo faccio per te”, “tu non esci vestita così” o semplici tentativi di controllo, ognuno dovrebbe poter scegliere per se stesso e basta.

Purtroppo non tutti la pensano così, come certi uomini, i maschilisti, e anche alcune religioni.

Tra le religioni abbiamo il cristianesimo e l’ebraismo. Nella Bibbia, Efesini 5:22-24 (Nuovo Testamento), testuali parole: “Le mogli siano sottomesse ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie come la chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in ogni cosa”; Genesi 3:16 (antico testamento), nel contesto della cacciata dall’Eden, viene detto alla donna testuali parole: “I tuoi istinti ti spingeranno verso tuo marito, ed egli dominerà su di te”. In Timoteo 2:11-12: “La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione; non permetto alla donna d’insegnare, né di dominar sull’uomo; resti in silenzio”.

Passiamo poi alla religione islamica con il Corano. Sura An-Nisa (le donne), 4:34: “Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni”. Sura Al-Baqara (la vacca), 2:228: “E le spose hanno diritti uguali a quelli dei loro doveri, in base all’equità. Ma gli uomini hanno un grado superiore rispetto a loro”.

Questi sono solo alcuni esempi di religioni in cui nei loro testi sacri c’è scritto che la donna è inferiore all’uomo, oltre a diverse cose scientificamente impossibili.

Possiamo inoltre sapere che nessun Paese al mondo ha raggiunto la completa parità di genere, ma in totale la quantità di paesi che ci è vicina è di soli sette su 195, e sono Islanda, Finlandia, Norvegia, Namibia, Regno unito, Nuova Zelanda e Svezia.

Il permettere all’uomo di credere di essere superiore alla donna lo porta a fargli credere di poter fare quello che vuole e di poter decidere per la donna. E qui sta il problema.

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