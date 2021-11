La violenza sulle donne e una comunità che deve essere desta ed attiva. Anche a Sona

Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E se è vero, come sempre si sottolinea per ogni ricorrenza, che occorrerebbe parlarne tutti i giorni e non solo in una data dedicata, è vero anche che l’istituzione di questa giornata contribuisce ad accendere ancora di più i riflettori su un fenomeno sul quale la sensibilizzazione non è mai troppa.

Ma la sensibilizzazione autentica non è quella che passa attraverso una retorica fatta di slogan, che più sembrano altisonanti meno attivano l’ascolto attento che il tema richiederebbe. Perché agli slogan l’orecchio si abitua in fretta, e dove c’è troppa abitudine spesso l’attenzione cala. Invece, quando si parla di violenza l’attenzione deve essere massima.

Allora, portiamo l’attenzione sui fatti, perché per elaborare una riflessione non si può prescindere dalla realtà, e partiamo quindi dai dati. Secondo il report sugli omicidi volontari curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, dal primo gennaio al 21 novembre di quest’anno, le donne uccise sono state 109, otto in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+8%); di queste, 93 sono state uccise in ambito familiare o affettivo (+7%), e in 63 casi l’omicidio è avvenuto per mano del partner o dell’ex partner (+7%).

Questi non sono “freddi numeri”, ma sono numeri agghiaccianti, perché drammaticamente parlanti: ogni aggiornamento di questo report pesa come un macigno, perché ogni incremento dei dati è una vita femminile spezzata violentemente.

Come quella di Chiara Ugolini, la ventisettenne di Calmasino che giocava nel Volley Palazzolo e che è stata uccisa dal vicino di casa lo scorso 5 settembre. O come quella di Ilenia Fabbri, la quarantaseienne di Faenza uccisa il 6 febbraio, il cui assassino ha indicato come mandante l’ex marito.

Alla sua memoria e a quella di tutte le vittime di femminicidio, la scuola Anna Frank di Lugagnano ha recentemente dedicato una panchina rossa, che è stata posta nel cortile come monito alla riflessione. La panchina rossa, che si può trovare in diversi Comuni italiani e la cui presenza si sta diffondendo anche nel veronese, è un simbolo contro la violenza sulle donne.

Un fenomeno che si esprime in tante forme, come specifica la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, che così lo definisce: “Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

Dai dati Istat risulta che nel primo e nel secondo trimestre 2021 sono state rispettivamente 4.310 e 4.243 le vittime che hanno chiesto aiuto rivolgendosi al numero verde 1522 contro la violenza sulle donne e lo stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio.

Se a poco serve una certa retorica, che oggigiorno spesso si esprime in vuote prese di posizione sui social, forse di più possono fare i simboli, quando attorno ad essi si sviluppa una riflessione profonda. Tanto più se questa riflessione viene stimolata, proprio come a Lugagnano, nei luoghi dell’educazione, dove attraverso i semi di pensiero che germogliano oggi si formano le menti che guideranno la società domani.

Mi piace pensare che la forza educativa e sociale di un simbolo sia suggerita dall’etimologia di questa parola, che deriva dal verbo greco “symballo”, il cui significato è “mettere insieme”, “unire”. Un simbolo riunisce persone, mette in collegamento pensieri, suscita unità d’intenti. Ecco, voglio credere che i ragazzi e le ragazze riuniti attorno a quella panchina rossa a Lugagnano, stimolati dai loro insegnanti a riflettere insieme sulla violenza contro le donne a partire dalla conoscenza delle storie drammatiche delle vittime.

Ma anche i ragazzi e le ragazze delle medie di Sona, che stamattina si riuniscono nel cortile della scuola per un evento dedicato a questo tema, contribuiscano a costruire un futuro dove l’azione di sensibilizzazione che portiamo avanti oggi, anche attraverso la ricorrenza di questa giornata, dia origine ad una sensibilità diffusa.

Dove il rispetto delle donne diventi davvero e finalmente una cultura condivisa, con tutto quello che questo comporta, dalla protezione e difesa delle loro vite alla valorizzazione del loro essere, in tutti gli ambiti dove esprimono se stesse, pubblici o privati che siano.

Mi piace sperare che ad unire le panchine rosse che stanno sorgendo in tanti luoghi d’Italia – e a far sentire unite da un obiettivo comune le comunità che le inaugurano e le persone che le notano passandoci davanti – sia un filo di consapevolezza sempre più radicata, da cui possano scaturire con sempre più impegno e determinazione azioni concrete a protezione efficace delle donne vittime di violenza.

E voglio pensare che i riflettori mediatici che si accendono su quelle panchine rosse ad ogni inaugurazione non siano il megafono di una retorica vuota fatta di parole che rimbombano pochi minuti per poi perdersi nel vento, ma siano lo specchio di comunità deste e attive, dove la vulnerabilità fisica e psicologica delle vittime non finisca sotto il velo dell’indifferenza, che infligge un’ulteriore ferita, ma possa trovare sempre una mano tesa pronta ad aiutare.

E dove il coraggio di denunciare abbia come immediato e determinato riscontro azioni di appoggio e supporto reali. Dove, in definitiva, nessuna donna che subisce violenza si senta abbandonata. Perché la violenza non deve diventare una condizione a cui arrendersi né dar corso ad un destino inesorabile, e la responsabilità di ogni comunità è prendere per mano le donne che la subiscono e far sentire loro, non solo con le parole ma con i fatti, che dall’incubo che vivono si può uscire.