“La violenza contro le donne richiede l’attenzione di tutti”: Intensa e piena di significati la serata al palapesca di Sommacampagna

Nell’ambito di una rassegna di denuncia e sensibilizzazione sociale, il Comune di Sona unitamente a quello di Sommacampagna, ha ideato e realizzato tre eventi sul tema della violenza sulle donne, proprio nella settimana che ruota attorno al 25 novembre: giornata internazionale dedicata proprio a questo tema.

Ieri presso il palapesca di via Cesarina si è svolto il primo di questi tre incontri, ed ho voluto fortemente essere presente per toccare con mano quanto questo fenomeno, o problema com’è giusto debba essere chiamato, sia presente e reale.

Il 25 novembre è sempre, ogni giorno. Ho ascoltato la determinata voce di Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa forense, una professionista esperta su questo tema che con tenacia difende i diritti delle donne, con audacia ci sprona ad alzare la nostra voce per far capire quanto valiamo, quanto possiamo e dobbiamo essere indipendenti, forti e sicure di noi stesse.

Un mondo ideale, quello dove si convive in una sorta di sinergia e collaborazione con l’uomo. Un mondo che sembra invece essere ritornato molto indietro nel tempo per quanto retrogrado appare ancora il pensiero che serpeggia nella nostra società.

Con efficacia di parole e sguardi a presentare Roberta Bruzzone c’era l’assessore alle pari opportunità di Sona, Monia Cimichella, e la sua introduzione non lascia certo spazio a soavi note. Con lei ad organizzare anche l’assessore alle pari opportunità del Comune di Sommacampagna Paola Fasol.

Personalmente trovo sia stato creato un evento significativo, anche per le presenze in sala: mi guardo attorno e non trovo solo le protagoniste alle quali è dedicata la serata ma anche uomini che mi auguro possano essere portavoce di cambiamento.

“Lo stereotipo di genere è un marchio a fuoco che esiste nella nostra società ed il contesto in cui viviamo, quello famigliare incluso, è fortemente improntato allo stereotipo di genere, con una diffusione nelle storie che tracimano poi nella violenza domestica”. Ci sono ancora troppe donne che permettono al loro compagno di far credere loro che non hanno valore, che senza di loro non possono rappresentare e nemmeno concludere niente nella loro esistenza.

Siamo ai limiti della follia e con questo non voglio assolutamente colpevolizzare queste povere anime che per denunciare ed essere ascoltate devono fare un percorso ad ostacoli, la maggior parte delle volte inconcludente. Sono donne sovraccariche di aspettative derivate da una società che ha permesso che questo purtroppo accadesse. Donne che vivono, senza accorgersene, in relazioni sbilanciate e tossiche paragonabili ad una vera e propria dipendenza, quella affettiva.

Ed è sconcertante realizzare quante drammatiche vite così ci circondano. Urlo in silenzio perché non è giusto che questo continui ad accadere, non è umano che una donna debba occupare un posto così orribile nella nostra epoca. Mai dovrebbe accadere, eppure siamo qui a parlarne perché il problema è vivo, lo respiriamo e non sappiamo cosa fare, come avessimo una pentola bollente tra le mani e fosse molto più facile lasciarla cadere e vedere se può occuparsene qualcun altro.

Anche a Verona esiste il Telefono Rosa, la cui portavoce, in questa serata, è l’avvocato Sara Gini, molto attiva nell’ambito delle violenze di genere. “La città di Verona nei confronti di questa problematica è molto presente, sa accogliere con strutture e personale competente coloro che chiedono aiuto, c’è una certa attenzione a livello territoriale; certo non sempre la donna denuncia, alcune volte la paura è tanta, il coraggio è pari a zero. Purtroppo, la violenza di genere esiste molto più di quanto non si creda”.

Fondamentale è imparare a riconoscere i segnali che ci dovrebbero accendere una spia di allarme quando incontriamo o riconosciamo una persona che maltratta. Non solo fisicamente ma anche psicologicamente, perché forse quest’ultimo aspetto essendo subdolo dimostra di essere ancora più inquietante e tossico.

La criminologa ha analizzato anche un aspetto che mi è parso di estrema importanza, cioè quanto abbia trovato un fallimento generazionale parlando nelle scuole, con le ragazze di 16-17 anni in particolare. Quando ha chiesto loro cosa farebbero nel caso in cui ricevessero uno schiaffo dal ragazzo a seguito di una scenata di gelosia hanno risposto, e cito testualmente, che “magari lo fa perché è una dimostrazione del suo amore, di quanto ci tiene a me”.

Oddio. Non ho potuto fare a meno di pensare come mai possa scattare un pensiero così aberrante, sconvolgente, totalmente privo di senso. Voi cosa fareste se sapeste che è vostra figlia a pensarla in questo modo? Cerchiamo di non permettere che questo accada, diamo loro gli strumenti per difendersi dal male che viene personificato nell’identikit dell’uomo violento, un uomo che appare perfetto i primi tempi ma che utilizza questa tattica solo ai fini di uno stratagemma che volge ad attirare la preda (perché di questo si tratta) e renderla sua schiava (perché anche di questo si tratta) e svalutarla a tal punto da farle credere che la sua vita non avrebbe senso senza di lui.

Purtroppo, il maltrattante esercita il suo potere per auto definirsi, questo è. Questo dobbiamo cercare di evitare avvenga. E sempre sullo stesso punto insisto: le nostre generazioni future. La cronaca parla chiaro, i numeri sono sconcertanti.

Divulghiamo le informazioni, parliamo il più possibile, offriamo aiuto se siamo più forti, se abbiamo avuto la fortuna di riconoscere i segnali allora diamo concretamente sostegno alle donne. Mi piace pensare che basterebbe così poco e che la solidarietà genera fiducia e lealtà e accudimento l’una dell’altra perché siamo molto più forti insieme e possiamo generare tanto bene comune, molto più di quel che crediamo.