La violenza che respiriamo tutti i giorni e quel nido di rondini nel mio condominio

Sono sempre di più le notizie di cronaca che ci raccontano fatti di terribili violenze che accadono nel nostro paese. L’ultima la brutale aggressione avvenuta in provincia di Napoli, ai danni di un clochard che è stato letteralmente ammazzato di botte da due sedicenni del posto.

Tra i dettagli emersi nel corso dell’indagine, è stato evidenziato che i due hanno tentato di giustificarsi, dicendo di essere stati provocati dal povero uomo; cosa rivelatosi assolutamente falsa, grazie al video delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena. Anzi, sono stati proprio i due ragazzi a scambiare un “cinque” con l’uomo in segno di amicizia, qualche istante prima di aggredirlo. Un uomo giudicato gentile, sempre cortese con tutti dalla gente del paese.

Sono tante purtroppo le storie di aggressioni o risse ingiustificate che sfociano spesso in tragedie, i cui motivi scatenanti sono spesso futili o addirittura inesistenti.

Qualche settimana fa, nel brianzolo, durante un torneo calcistico fra i pulcini (quindi bambini con meno di 9 anni) di tre oratori della zona, è successa una cosa gravissima: durante una delle partite è scappata una parola di troppo fra i genitori sugli spalti, per un fallo commesso giudicato pericoloso.

Dalle parole si è passato in breve alle minacce e la situazione rischiava di degenerare: a quel punto un papà ha cercato di sedare gli animi cercando di far ragionare gli invasati, ed è lì che uno dei presenti ha sferrato un violento calcio all’uomo, provocandogli lo spappolamento di un rene e gravi lesioni alla milza.

L’uomo ha dovuto subire un delicato intervento e l’asportazione del rene, per salvargli la vita. Per fortuna la cosa non si è trasformata in tragedia, ma ci è mancato pochissimo.

Oltre ai gravissimi danni subiti da questo papà, viene da chiederci quali traumi hanno subito i ragazzini che hanno assistito alla scena, dal campo, e che sono rientrati negli spogliatoi piangendo. Allibito anche don Marelli, responsabile da oltre cinque anni della pastorale giovanile degli oratori di Seregno, il quale ha invitato tutte le parti coinvolte a riflette sul gravissimo episodio.

Come dicevo all’inizio, sembrano all’ordine del giorno ormai, i fatti di cronaca che hanno come comune denominatore la violenza, la brutalità, la sopraffazione dell’altro, spesso il più debole, con un disprezzo della vita che raggela.

Storie che coinvolgono persone di età differenti, di estrazione sociale diversa, ma che sostanzialmente fanno della mancanza di rispetto per la vita e di compassione verso l’altro, una costante. Personalmente, a me è proprio questo che fa più paura e orrore allo stesso tempo, quando ascolto queste vicende: la facilità e la leggerezza, passatemi il termine, con cui gli uomini o le donne si rendono protagonisti di atti violenti, dalle conseguenze tragiche.

Mi chiedo ogni volta se questi individui hanno mai provato empatia per qualche altro essere vivente, umano o animale che sia. Se hanno mai compreso la sacralità della vita e la bellezza che in essa è racchiusa. Dentro di loro sono convinta ci sia un vuoto immenso, un abisso generato chissà da chi o cosa, che rendono loro stesse vittime inconsapevoli.

Quando è successo l’omicidio della povera Giulia, incinta di sette mesi, come molti di voi, sono rimasta scossa per giorni. Inspiegabile, orribile, allucinante, tutta la vicenda. In quei giorni sembrava che esistesse solo il male, nel mondo.

E’ proprio in momenti come quello, che faccio più caso alle piccole cose, a quanta bellezza ci circonda, alle persone meravigliose che conosco, che si adoperano per gli altri, che hanno un animo buono; penso alla gentilezza e all’amorevolezza di tanti; penso al mio adorato amico a quattro zampe che mi ha insegnato cos’è l’amore incondizionato.

Guardo la famiglia di rondinelle che ha creato il nido nei garage del mio condominio, nella foto sopra, e penso che è il secondo anno che vengono qui a far nascere i loro piccoli, perché si fidano di noi e nessuno ha distrutto la loro casa. Le piccole rondini ora sono nate, stanno bene, hanno imparato a volare.