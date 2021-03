Ascolta questo articolo

Lo scorso 19 febbraio a Torino è stato messo un punto alla vicenda di Giulia, la maestra d’asilo, e del materiale intimo divulgato su di lei.

Non si tratta solamente un caso di revenge porn, in cui l’ex ragazzo, a cui lei stessa ha inviato foto e video, ha rotto il patto di fiducia e condiviso con i compagni del gruppo del calcetto i materiali. Riguarda anche la diffamazione che Giulia ha subito quando questi contenuti sono usciti dal fantomatico gruppo e arrivati alla mamma di una bambina, che a sua volta li ha mostrati alla direttrice della scuola in cui lei lavorava.

Sottolineo: lavorava. Infatti la reazione della direttrice non è stata quella di difendere una sua maestra, vittima di un abuso, ma un caldo invito alle dimissioni, con annesse minacce.

La sentenza che riguarda dunque l’ex ragazzo, la direttrice e la mamma è arrivata e non ha risparmiato nessuno. Tutti e tre colpevoli, con pene crescenti sulla base dei reati compiuti e un risarcimento per Giulia, che ha dunque avuto giustizia.

Ma cosa significa realmente avere giustizia? Una corte ha fatto emergere la verità, è stato dimostrato che lei ha subito delle ingiustizie da delle persone, che per questo verranno punite. Ma ora lei potrà tornare alla normalità?

La risposta è no. Lei stessa dichiara che ciò che vorrebbe fare di più al mondo è tornare a lavorare in un asilo nido, accudendo e coccolando i bimbi, ma che a distanza di 3 anni, ancora non è riuscita a fare, non trovando nuovo lavoro a causa della vicenda.

Tutto ciò avviene perché ancora viviamo in una società in cui la condivisione di quel tipo di materiale (soprattutto quando riguarda delle donne) genera uno scandalo, perché viviamo in una società in cui ci si indigna a vedere dei conoscenti ripresi in atteggiamenti intimi con il proprio partner. Atteggiamenti che tutti abbiamo. Momenti spontanei che tutti, chi più e chi meno, nella nostra vita cerchiamo. Nonostante siano alla base della nostra natura di “animali”, ciò crea scompiglio.

Scandaloso dovrebbe essere il tradimento della fiducia che avviene nel momento in cui queste foto vengono divulgate. Scandaloso dovrebbe essere il fatto che qualcuno pensi che Giulia se lo sia meritato. Scandaloso dovrebbe essere il fatto che al giorno d’oggi avere del materiale di questo tipo significa avere un’arma. E quindi il possessore di questo materiale sa di arrecare danno all’immagine della persona che li riguarda e divulgandoli pone sul suo petto una lettera scarlatta che la marchia a vita.

Il revenge porn diventa reato in Italia il 9 agosto 2019. Un ottimo risultato per la nostra legislazione, che punisce chi di certi materiali ne fa uso improprio. Tale legge, tuttavia, punisce i divulgatori a giochi fatti, quando il materiale è stato visto da più persone che per la legge del gossip a loro volta divulgano, commentano e creano una cattiva opinione di una persona che nemmeno conoscono. Solo perché questa persona si è scattata una foto osè e l’ha mandata. Solo perché si è fidata della persona sbagliata.

Ma non sarebbe bello se vivessimo in una società in cui video di questa natura non fossero motivo per farsi cattive opinioni delle persone riprese? E di conseguenza, non sarebbe bello se l’averlo salvato nella galleria del telefono non fosse considerato come avere in tasca un’arma?

Quando arriveremo a sdoganare pratiche che tutti hanno nella propria intimità, una foto di nudo in particolari circostanze non genererà alcun eco. Nessuno si indignerebbe nel vederla, piuttosto rimarrebbe schifato da chi l’ha resa di dominio pubblico.

E a quel punto il problema sarà risolto a monte e la legge sul revenge porn non servirà più a nulla.