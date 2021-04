Ascolta questo articolo

E’ in pieno svolgimento la campagna vaccini anti Covid-19 in tutta Italia. Anche nel veronese, sotto l’egida della ULSS9 Scaligera competente per la medicina territoriale, procedono a ritmo serrato le giornate di accoglienza dei cittadini che si devono sottoporre alla vaccinazione.

I centri di vaccinazione della popolazione della nostra provincia sono allestiti presso il Padiglione 10 della Fiera di Verona Porta “E” in Via Belgio, a San Bonifacio presso il Palaferroli in via Offia, a Legnago presso ex-Supermercato Rossetto in via Einaudi 12 e a Bussolengo presso la ex Bocciofila in strada di S. Vittore 1 (nella foto di Marco Bonfichi).

I centri funzionano anche con il supporto di alcune strutture private convenzionate quali l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, la Clinica Pederzoli di Peschiera e la Casa di cura Villa Garda situata nel paese omonimo sul lago.

Sono attività quotidiane che richiedono uno sforzo organizzativo complesso, continuativo e articolato.

Tanti gli attori coinvolti: dal personale sanitario costituito da medici ed infermieri, agli operatori delle forze dell’ordine o dell’esercito, ai volontari delle tante associazioni che si sono rese disponibili a sostenere concretamente un servizio pubblico di massa che, per i numeri in gioco e per la brevità temporale in cui si sta svolgendo e si dovrà concludere, non ha eguali nella storia recente del nostro paese.

Sono in numero consistente le associazioni di volontario della provincia di Verona che si stanno mettendo in gioco con i propri volontari. Provengono tutte dal ricchissimo patrimonio del no-profit della nostra città. I volontari, turnandosi in fasce orarie in tutti i giorni della settimana, si affiancano al personale professionista nella assistenza generica alla popolazione che si appresta ad essere vaccinata. Ad esempio: verificare la congruenza fra orario di arrivo e prenotazione, fornire informazioni, indirizzare chi è in regola verso i parcheggi o gli ingressi, verificare il rispetto di regole quali distanze, igienizzazione delle mani o uso corretto della mascherina, segnalare eventuali criticità o emergenze che si possono verificare durante il percorso vaccinale.

L’impegno complessivo è gravoso. Richiede risorse economiche ed umane importanti. Al volontariato viene chiesto, come in tutte le situazioni di emergenza nazionale, di mettersi a disposizione con mezzi, attrezzature e risorse umane. In questa situazione specifica dei vaccini la logistica e la componente professionale vengono messe a disposizione dalle autorità sanitarie, al no-profit viene chiesto di fare massa critica per l’assistenza operativa.

Spesso, nei consigli direttivi delle organizzazioni no-profit, nasce un dubbio assolutamente lecito: questa disponibilità assoluta del volontariato verso le esigenze del paese Italia, qualunque esse siano, ha o deve avere un limite?

La battaglia tra cuore e realtà è sempre ardua. L’animo volontaristico, di per sé, non ha limiti. La disponibilità fisica a compiere azioni di volontariato sì. Fare il volontario non può e non deve essere una missione totalizzante. Tutti abbiamo una scala di priorità personale che colloca, sui primi gradini, la famiglia, il lavoro, la stabilità economica personale, la salute o altro. Esigenze primarie che, se soddisfatte, ci permettono di destinare risorse personali, umane od economiche, anche al volontariato.

L’Italia è talmente ricca di volontariato tanto da far diventare spesso lo stesso scontato. Scontato tra i cittadini che usufruiscono di servizi a volte insostituibili, scontato tra gli enti pubblici che, spesso e volentieri, pensano al no-profit come ad un bacino da cui attingere, a costo più o meno zero, all’infinito. E’ un modo di pensare non così raro tra gli enti pubblici e i loro funzionari. C’è un limite in quello che il pubblico può attendersi e pretendere dalle associazioni di volontariato? A mio avviso sì. E non è solo un limite dettato da numeri di risorse umane o di mezzi resi disponibili. E’ un limite etico e professionale dettato da quello che, in primis, un ente pubblico è chiamato a fare in proprio con proprie risorse.

Pensando ad esempio alla situazione attuale della vaccinazione Covid-19 la sforzo umano richiesto alle associazioni è probante. Quattro siti dislocati su tutto il territorio della provincia di Verona, ognuno dei quali richiede la imponente presenza contemporanea di operatori a vari livelli, sta registrando, nella parte logistica, una presenza massiccia di volontari che si affiancano ad un numero minore di personale dell’Esercito Italiano. Senza alcuna velleità polemica e a puro titolo di stimolo di confronto e di riflessione: non sarebbe forse lecito aspettarsi il contrario? Nella visione di sussidiarietà e complementarietà del volontariato rispetto alla funzione pubblica mi sembrerebbe una considerazione che ha un senso.

La riforma del terzo settore, che si sta concretizzando con i vari decreti attuativi, dà agli enti pubblici strumenti giuridici attraverso i quali possono stipulare convenzioni di servizio dirette con enti di volontariato che rispecchiano determinate caratteristiche, in primis l’iscrizione al registro unico.

Oltre alla convenienza economica e alla legittimità amministrativa nel fare questo si spera che, nella consapevolezza dei funzionari pubblici, si faccia strada anche una visione riconoscente verso un mondo, quello del volontariato, che tanto dà ogni giorno al bene della comunità chiedendo poco o niente in cambio.