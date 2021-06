La tragedia di Alfredino Rampi e la nascita del fango dei social, quarant’anni fa

Esattamente 40 anni fa come oggi, nella prima sera del 10 giugno 1981, un bambino giocava sotto casa a Vermicino, appena fuori Roma.

D’un tratto sparì. I genitori lo cercarono ovunque, e chiamarono i servizi d’emergenza. Sulla scena, come racconta John Foot nel suo L’Italia e le sue storie, arrivarono pompieri, polizia e altri soccorritori. Il bambino, Alfredino Rampi di sei anni, era caduto in un pozzo profondo 80 metri. I primi tentativi di soccorso furono quasi farseschi. Gettarono una tavola di legno nel pozzo, che si incastrò, creando problemi alle operazioni successive. Non c’era accordo su come intervenire.

Una televisione locale lanciò un appello per trovare una gru, che richiamò l’attenzione di un giornalista della Rai, e arrivarono le telecamere. L’operazione di soccorso divenne uno spettacolo dal vivo, un notiziario permanente (cosa oggi quasi scontata ma molto inconsueta all’epoca) sui programmi nazionali.

Per tentare di salvarlo, alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, si decise di scavare un altro buco parallelo al pozzo; creato il collegamento, si sarebbe recuperato il bambino dal basso. Ma il nuovo buco era troppo vicino all’altro, ed è probabile che le vibrazioni della trivella abbiano fatto scivolare Alfredino ancora più giù: quando finalmente sfondarono, si accorsero che il bambino stava sotto, non sopra di loro.

A quel punto qualcuno doveva scendere imbracato per tentare di afferrarlo e tirarlo su. Ma Alfredino era coperto di fango, e l’attrezzatura fece cilecca. L’operazione fu un disastro: discussioni frenetiche sul da farsi, e nessuno che prendesse davvero il comando. Calarono un altro microfono per raccogliere la voce sempre più flebile del bambino.

La nazione era paralizzata con milioni di spettatori fino a tarda notte. E migliaia di persone piombarono su Vermicino: si calcola che alla fine fossero più di diecimila. Quando divenne chiaro che Alfredino non ce l’avrebbe fatta, la trasmissione televisiva fu interrotta. La più lunga diretta televisiva della storia d’Italia si era finalmente conclusa. La camera fissa aveva trasmesso ininterrottamente per circa sessanta ore.

I numeri di quella diretta sono interessanti. Il 10 giugno (un venerdì) 28,6 milioni di spettatori alle 20,45, e 30 milioni alle 23; tra l’una e le due erano ancora 16 milioni. Secondo il giornalista Andrea Pomella, “Alfredino cambiò tutto. Non cambiò solo il modo di fare televisione, cambiò la testa della gente”.

Addirittura molti spettatori incredibilmente criticarono la mamma di Alfredino perché si era cambiata il vestito, e aveva mangiato un gelato: non corrispondeva all’immagine tradizionale della madre disperata.

Allora certo non lo sapevamo, io avevo solo 11 anni, per dire, ma quella notte erano nati i social, nel loro peggio, ben prima di Facebook. I “fatti” non erano più filtrati dall’interpretazione giornalistica, ma arrivavano direttamente nelle case della gente. E la violenza iniziava ad è esondare, coprendo di fango qualsiasi cosa.

Il miglior libro su questa vicenda lo scrisse anni dopo Walter Veltroni, e infatti lo titolò, con una scelta preveggente, L’inizio del buio. Nel quale siamo ancora disgraziatamente immersi.