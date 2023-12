La testa fra le stelle ed il cuore rivolto alla Creazione: Grande successo per la conferenza di Yves Gaspar e Umberto Fasol a Sona

Venerdì 24 novembre la Sala Affreschi del comune di Sona è stata il palcoscenico di una conferenza dal titolo “Il miracolo del mondo: dal Big Bang agli abitanti consapevoli”.

L’incontro, organizzato dall’Università Popolare di Sona con il patrocinio del Comune, ha visto protagonisti due scienziati ed opinionisti molto conosciuti a Verona: il cosmologo Yves Gaspar ed il biologo Umberto Fasol.

La sala era colma di appassionati di scienza, sonesi ed estimatori della mente umana e della natura. La conferenza, organizzata dalla rettrice dell’Università Popolare Elisa Oliosi, con il supporto della bibliotecaria Irene Canzan, ha rispettato le alte aspettative dei presenti. Il sindaco Gianfranco Dalla Valentina ha accolto gli intervenuti, sottolineando “l’importanza di eventi culturali che stimolano la mente e aprono orizzonti di conoscenza”.

Gli oratori hanno affrontato con chiarezza argomenti complessi come il Big Bang e la connessione tra scienza e fede, coinvolgendo il pubblico in un viaggio attraverso le profondità dell’universo e la complessità della vita sulla Terra.

L’assessore alla cultura Paolo Bellotti ha elogiato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di avere accesso a menti così competenti su questioni tanto cruciali e affascinanti. “Ascoltare esperti di questo calibro su argomenti così complessi ed intimi è una grande opportunità di arricchimento personale. Ringrazio la rettrice Elisa Oliosi e Irene Canzan per aver reso possibile questa serata straordinaria”.

La conferenza si è rivelata un successo non solo per la sua profondità scientifica, ma anche per la capacità degli oratori di trasmettere la loro passione e il loro entusiasmo al pubblico. Il dibattito che è seguito ha evidenziato l’importanza di continuare a promuovere eventi culturali di questo tipo, che contribuiscono a diffondere la conoscenza e stimolare la curiosità in ambito scientifico e filosofico.