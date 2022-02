La terza serata del Festival di Sanremo: Le porte che si aprono e quello che ci ha insegnato Morandi

Mentre viene dunque riconfermato il testa a testa tra l’accoppiata Mahmood/Blanco ed Elisa, eccoti spuntare dalla giuria del televoto e da quella popolare Gianni Morandi, che conquista un provvisorio ma significativo terzo posto.

Avevo scritto ieri di essermi ampiamente ricreduto sull’impressione non favorevole espressa dopo il primo ascolto del pezzo di Morandi, ed evidentemente tale impressione ha trovato riscontro nel gusto popolare. Sì, perché questo riscontro che sembrerebbe ai più un naturale effetto della trasversalità generazionale e della popolarità del ragazzino che si faceva mandare dalla mamma a prendere il latte quando i supermercati non esistevano, determina in realtà una serie di ragionamenti che vanno anche al di là del tema canzone fine a sé stesso.

Partiamo però dalla canzone, perchè Apri tutte le porte ha un requisito che sembrerebbe banale ma non lo è affatto. E’ cantabile, allegra, orecchiabile. Negli ultimi anni la musica ha perso sempre di più il gusto di questi ingredienti fondamentali, tanto che abbiamo passato almeno due estati nelle quali era sparita la canzone da spiaggia, quella che risuona nei pomeriggi afosi quella le cui note si diffondono dalle finestre aperte delle case o dei bar.

La gente aveva smesso di cantare, ma soprattutto aveva perso la voglia di farlo. “E poi venne la pandemia…”, scriveranno i libri di storia: le persone chiuse in casa cantano sui davanzali delle case, sui social, mentre lavorano in smartworking, nei rari momenti di uscita vigilata, anche facendo la spesa sotto la mascherina. Ecco che la canzone di Morandi, concepita dalla capacità di Jovanotti di leggere ciò che accade, diventa un inno di liberazione collettiva e che ha insita nella sua costruzione la trappola di un’atmosfera retrò, che in realtà rappresenta il ritorno di una gioia sopita che ha radici antiche che producono linfa nuova.

Di Morandi uomo social sappiamo tutto, dei suoi video in campagna, mentre fa sport, mentre mangia un piatto di spaghetti, mentre incontra persone. Gianni ha scoperto nei social un mezzo rapido e potentissimo per poter gridare ai quattro venti che l’allungamento della vita non impone più al settantenne sano di affrontare una fase di obbligatorio decadimento fisico, ma come di una meravigliosa opportunità di esplorare con entusiasmo questa nuova giovinezza interiore.

Gianni non vuole fare il giovane allo scopo di emergere, di essere considerato l’alieno irraggiungibile. Morandi rappresenta l’icona della rivalsa dedicata ai tanti anziani fatti uscire dal mondo del lavoro che possono dimostrare di poter essere al passo con i tempi con uno stile di vita tutt’altro che solo indirizzato agli acciacchi e ai pensieri.

E allora caro amico over guardati allo specchio e comincia a capire che puoi inforcare la bici anche tu, che puoi fare una corsa in riva al mare, andare in mezzo alla gente e portare gioia. Possiamo essere tutti Gianni Morandi, e per farlo dobbiamo stare al passo con i tempi.

E allora apriamole tutte le porte, come ha fatto anche Iva Zanicchi. O la Berti con i suoi nuovi vestiti stravaganti. C’è una nuova vecchiaia che non significa più chiudersi in sé stessi, coccolarsi con i ricordi e con i rimpianti. C’è la giovinezza delle porte aperte, della possibilità di diventare qualcuno partendo soprattutto dalla fiducia in sé stessi.

Ricordate la canzone di Renato Zero portata proprio a Sanremo 1991, Spalle al muro che parlava della marginalizzazione della società nei confronti delle persone anziane? Cestinate idealmente lo spartito e andate a cantare per strada Apri tutte le porte.

Il Cocoon della nuova giovinezza vi aspetta! Procuratevi il biglietto per il bus del felice reinserimento sociale. Schiacciate il bottone et voilà si apriranno tutte le porte. Fatevi avanti, come diceva Baglioni, la vita è adesso!

Gustiamoci la serata delle cover: stasera sarà grande musica. A domani.