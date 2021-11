La struttura abbandonata di Palazzolo fece da sfondo ad una scena di un telefilm della RAI del 1985

Realizzato nel 1984, ma in onda solo a partire dal settembre 1985, “I figli dell’ispettore” fu un serial televisivo composto da 12 episodi della durata di 30 minuti ciascuno.

Prodotto per il secondo canale della Rai, venne inserito nella fascia pomeridiana pre-serale, in quello che all’epoca era lo spazio destinato alla cosiddetta “tv dei ragazzi”, in coda a una popolare trasmissione come Tandem, a cartoni animati e serial stranieri. Si rivelò un riuscito prodotto per giovani, un esperimento interessante atto a creare un corrispettivo nazionale delle serie poliziesche anglosassoni, realizzato con mezzi non ingenti ma con efficace resa drammatica e spettacolare.

Fu girato a Verona e provincia, mettendo in bella mostra Arena, Gardaland e molte altre località. Numerosi gli attori veronesi, dal protagonista Fabio Testi a Roberto Puliero e Michela Rocco di Torrepadula.

Questo telefilm di tanti anni fa ci è venuto in mente leggendo ieri l’articolo del nostro Massimo Giacomelli sul capannone abbandonato, ridotto dapprima a uno scheletro metallico e ora in fase di demolizione, a Palazzolo lungo la strada Regionale 11 (nella foto di Walter Donegà).

In quello spiazzo fu girata una scena molto movimentata, della durata di alcuni minuti: uno spericolato inseguimento fra un’auto della polizia e una di malviventi, che correvano a ziga zag fra i pilastri della suddetta struttura. Immagini mozzafiato di situazioni che, di solito, si vedono solo al cinema.

C’è da essere orgogliosi a pensare che un lembo del nostro territorio sia stato scelto per un film di successo della Rai, sia pure per riprese di poca durata. E’ però un peccato che, con tutti i luoghi pittoreschi che ci sono nel Comune di Sona, ideali per sfondi cinematografici, il regista Aldo Lado de “I figli dell’ispettore” sia andato a scegliere proprio il più brutto.