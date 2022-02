La storia si ripete. Quando nel 1935 fu l’Italia ad invadere l’Etiopia ed i cinquantacinque militari che partirono da Sona

Assistere ai nostri giorni ad un evento come quello della proditoria invasione dell’Ucraina da parte della Russia ci conferma che il detto “la storia è maestra di vita” spesso purtroppo non corrisponde al vero.

Nei secoli gli esempi che supportano tale triste constatazione sono molteplici, e hanno coinvolto anche la comunità di Sona.

Come stiamo vedendo in Ucraina, l’incidente provocato ad arte è sempre stata la modalità di partenza delle varie occupazioni arbitrarie di territori di altri Stati. E l’Italia, pur in contesti e situazioni molto differenti, non fu esente da comportamenti del tipo stigmatizzato oggi da tutta l’opinione pubblica mondiale.

Il Regime fascista italiano nel 1935 colse il pretesto di alcuni sconfinamenti di bande armate nell’Eritrea italiana, con attacchi a presidi militari e ad atti di ostilità contro il Consolato italiano, per occupare il Regno di Etiopia. Anche alcuni giovani del Comune di Sona vennero coinvolti nel conflitto.

La spedizione militare italiana, che durò meno di sei mesi, arruolò nel Comune di Sona cinquantacinque militari: quindici del capoluogo, dodici di Palazzolo, sedici di San Giorgio in Salici e dodici di Lugagnano.

Il fatto sorprendente è che la quasi totalità di loro non fu scelto all’interno di reparti combattenti, ma in quanto esperti di lavori artigiani, vettovagliamento, trasporti, oppure allevatori ed operai. E ce lo confermano i compiti che vennero loro assegnati.

Infatti, a fronte di alcuni addetti ai mortai ed alpini artiglieri, la maggior parte dei soldati provenienti da Sona fu assegnata alla conduzione di automezzi e cammelli, alla posta militare, alle centurie lavoratori, all’ospedale da campo, alle salmerie, alle comunicazioni ed al Genio militare, con qualifiche di elettricisti od idraulici.

La guerra finì nel maggio del 1936, ma l’elenco dei Caduti registrò qualche giorno dopo in località Molino Terzian sul Grande Akaki la morte di Giuseppe Dal Grande, un carabiniere di anni 30 di Palazzolo, che fu sepolto ad Adis Abeba. L’unico sonese caduto in quella guerra.