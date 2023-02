La storia poco conosciuta del gemellaggio tra Sona e Wadowice (che nasce nel 1988, non nel 1993)

La consigliera comunale Antonella Dal Forno ha reso noto che durante il prossimo mese di marzo una delegazione di Wadovice, Comune polacco di nascita del Papa Giovanni Paolo II, ci farà visita nel trentennale della firma dell’accordo di gemellaggio con Sona. Nel presentare l’evento la Dal Forno scrive che “vista l’età, questo gemellaggio sta diventando oramai argomento di ricerca storica”.

Ed in effetti un ripasso storico lo merita questo evento, in quanto la scelta del gemellaggio con quel Comune nacque ben prima del 1993, data utilizzata per fissare l’attuale scadenza temporale.

Nel 1988 l’amministrazione del periodo, sindaco Angelo Boscaini (nella foto), approvò la costituzione della Commissione comunale per la pace, con presidente l’assessore Raffaello Manzato, avviando alcune iniziative per dare un significato alla scelta, che era stata precedentemente deliberata, di chiamare Sona “Comune per la pace”.

Venne avviato il progetto Argentina, che portò alla costruzione di capannoni per l’allevamento di polli, del progetto Uganda per la creazione di una scuola in quel Paese, progetto Terzo Mondo per contribuire a risolvere alcuni problemi di giovani terzomondiali presenti nella nostra zona ed, infine, si decise di “sottoscrivere un gemellaggio con un Comune che si collocasse oltre la cortina di ferro”.

La scelta non fu difficile perché l’operato del Papa polacco Giovanni Paolo II in carica dal 1978, aveva già un consenso ampio fra i credenti del nostro territorio. Fu molto difficile e laborioso invece ottenere il risultato desiderato. Infatti, quando il Comune avviò la pratica scoprì che per un gemellaggio “oltre Cortina” serviva il benestare del ministero degli esteri.

L’iter venne comunque faticosamente portato avanti e, ad accordo autorizzato e sottoscritto, si scoprì un altro intoppo: il Comune di Wadowice sottoscriveva gemellaggi solamente con Comuni che avevano dato i natali a Papi della chiesa cattolica. Caratteristica che evidentemente Sona non aveva.

Anche questo problema fu alla fine superato, ma pure oggi la domanda che rincorre i nostri amministratori quando visitano quel Comune è ancora quella di conoscere il nome “del nostro Papa”.