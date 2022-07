La storia fra i cipressi: La rievocazione a Sona ha coinvolto tantissimi, per un tuffo nelle guerre d’indipendenza

Ottimo risultato di pubblico e partecipazione per l’evento “La Storia fra i Cipressi” che si è tenuto a Villa dei Cipressi a Sona dal 22 al 24 Luglio. Si è trattato di una rievocazione storica legata alle guerre del Risorgimento Italiano ed in particolare alla battaglia del 23 Luglio 1848 nella Prima Guerra di Indipendenza a Sona e della battaglia della Pernisa del 24 Giugno 1866 in località San Giorgio in Salici durante la Terza Guerra di Indipendenza. Il tutto abbinato a momenti di convivialità particolarmente graditi dagli ospiti intervenuti. A fare da coronamento all’evento la splendida cena sul viale dei cipressi di sabato 23 che ha visto la partecipazione ben 130 persone.

Il contesto di Villa Dei Cipressi sulla sommità di Sona è semplicemente unico. Le bellezze della villa, del suo parco e del suo suggestivo viale sono stati messi a disposizione dalla famiglia Landini proprietari del sito.

Un plauso speciale va all’Associazione Cultura e Rievocazione Imperi che ha portato ben 30 figuranti ad essere parte attiva di questi momenti. Meritano una citazione particolare perché sono stati straordinari nell’essere disponibili in ogni situazione in cui gli ospiti si mostravano curiosi e chiedevano informazioni circa usi e costumi dell’epoca, sulle armi in dotazione, sulla storia geopolitica dell’epoca e molto altro. Domande che hanno ottenuto risposte estremamente esaurienti: queste ragazze e questi ragazzi hanno una preparazione storica sul tema che è straordinaria.

Un particolare notato da tutti è che la loro preparazione è frutto di un grande impegno e abnegazione. Hanno alto senso di responsabilità verso il ruolo di promulgatori della storia risorgimentale il più veritiera e reale possibile. Il tutto trascinato da una grande passione.

Considerando che per molti di loro l’età anagrafica è molto bassa sono ragazzi che lasciano indietro qualche serata di divertimento con gli amici per dedicare questo tempo alla loro passione storica. Chapeau! Tra di loro anche un giovane rievocatore di 15 anni giunto da Torino dopo un viaggio estenuante di cinque ore in treno.

Hanno avuto anche modo di combattere una battaglia reale: il caldo atroce ha messo tutti a dura prova. Loro in particolare che, per esigenze di protocollo ed etichetta, hanno sempre tenuto indossato l’abbigliamento d’arme costituito non da comode mimetiche militati ma da indumenti in panno di tessuto pesante e non certo adatto alla calura. Oltre all’armamento personale costituito da qualche chilo di moschetti, borse di cuoio, pensanti calzari e molto altro.

Un appuntamento molto atteso dal pubblico era lo sparo a salve con il cannone ma, data l’estrema siccità di questo periodo, gli organizzatori hanno deciso di non rischiare la possibilità che una scintilla vagante potesse provocare un incendio. Appuntamento rimandato quindi all’anno prossimo.

Oltre alla cena sul viale dei cipressi del sabato sera, altri tre sono stati i momenti da ricordare di questa edizione: la Cena Risorgimentale che si è tenuta venerdì 22 sera all’esterno del Wine Shop della cantina, la conferenza storica tenutasi il sabato 23 alle 18 all’interno del Wine Shop data la calura insopportabile e il momento del processo pubblico ad un disertore.

Nella prima è stato realizzato un vero e proprio allestimento di una location di aggregazione per soldati e avventori di quell’epoca storica. Tavoli e sedie in legno un po’ disastrati dal tempo, botti, rastrelliere per le armi, appendi abiti fatti in modo strano, militari in costume, donne con abiti colorati e merlettati che riportavano indietro nel tempo. Il tutto illuminato dalla sola luce delle candele. Un’atmosfera veramente molto particolare. Tra di essi curiosi avventori dei giorni nostri che, affascinati dalla proposta di intrattenimento, hanno deciso di partire anche dalla città per raggiungere Villa dei Cipressi. Tra di loro anche francesi e tedeschi.

Hanno potuto assistere alle tipiche scene di osteria: al gioco con carte originali dell’epoca, al chiacchiericcio delle donne, condividere una fetta di formaggio una fetta di salame e una buona bottiglia di vino e soddisfare la loro curiosità storica parlando con i soldati, con i loro canti in lingua originale austriaca e persino ad una rissa tra di loro prontamente sedata dalla polizia militare.

Durante la rissa i soldati si insultavano a vicenda utilizzando intercalari tipicamente veneti, dal veneziano al padovano al veronese. A ricostruire fedelmente il fatto che, il Veneto di quei tempi, altro non era che una regione dell’Austria e che quindi i soldati aggregati da questa zona dell’impero tra loro parlavano la lingua che conoscevano, cioè il dialetto dei loro luoghi di origine. Abbiamo appreso che l’esercito imperiale austriaco era un collettivo incredibile di soldati provenienti dalle tantissime zone dominate e che vi si parlavano ben tredici lingue.

Il momento dedicato all’approfondimento storico del sabato ha visto il presidente di MyPlanet 2050 e della Nobile Compagnia della Buona Tavola Renato Cremonesi parlare del progetto di promozione della cultura di sviluppo sostenibile per il nostro territorio veicolato anche grazie al mondo della cinematografia, dai cui il progetto Verona Green Movie Land. A seguire l’apprezzatissimo intervento del Dott. Mario Nicoli in rappresentanza del gruppo storico de Il Baco da Seta. Nicoli ha fatto un breve rimando alla battaglia di Sona del 23 Luglio 1848 per poi entrare più in dettaglio nell’episodio della Battaglia della Pernisa, da cui ha tratto ispirazione il regista Luchino Visconti per la realizzazione del film Senso.

A seguire, prima dell’aperitivo e della cena sul viale dei cipressi, la ricostruzione storica di un processo ad un disertore da parte di un tribunale militare. Una scena realizzata con grande cura del particolare, dovizia di dettagli tecnici dell’amministrazione militare dell’epoca e interazione con l’interessato pubblico presente. Bagaglio di competenza storica di assoluto livello dell’Associazione Cultura e Rievocazione Imperi. Per la cronaca, l’imputato ha avuto una pena lieve rispetto al delitto commesso: degradato e sottoposto a qualche mese di lavori forzati.

La parte conviviale finale regala sempre grandi emozioni. Gli ospiti, dopo l’aperitivo offerto nel parco della villa, sono stati scortati in marcia da un drappello di soldati lungo la scalinata del viale cipressi verso la destinazione finale. Una tavolata imbandita lunga circa 50 metri, finemente allestita colorata ed illuminata, ha accolto gli avventori per la cena avvolgendoli in una atmosfera magica. A fare da contorno i secolari cipressi che da più di 150 anni adornano il crinale che porta verso l’altura di Monte Corno. Luci soffuse e candele sui tavoli, arricchite da faretti colorati che puntavano la sommità dei cipressi, hanno reso questo momento veramente speciale.

“L’evento si è svolto secondo il piano che avevamo prestabilito, quindi molto bene! – ci dice Leonardo Danieli Presidente dell’Associazione Cultura e Rievocazione Imperi – Un plauso ai rievocatori che hanno tenuto pienamente fede al loro impegno nonostante la calura micidiale. Ma anche agli avventori che hanno affrontato la stessa difficoltà pur di essere presenti. Avventori per altro molto partecipi con un notevole livello di interesse che sicuramente ha gratificato il nostro lavoro. Da questo punto di vista i momenti clou sono stati la sera della Cantina Risorgimentale, il tardo pomeriggio del sabato con la conferenza, il momento del processo militare e l’intrattenimento pre-cena. La cena sul viale poi fa storia a sé. È un momento topico. Mantenere il rispetto della ricorrenza del 23 Luglio 1848 – conclude Leonardo – può comportare le difficoltà che abbiamo sperimentato, ma ha una sua piena valenza storico culturale. E questo noi rievocatori lo consideriamo un plus. Infine un ringraziamento agli organizzatori, ci siamo sentiti accolti”.

Per la realizzazione dell’evento gli organizzatori sono grati alla famiglia Landini per l’ospitalità, agli sponsor Grande Mela Shoppingland e Pastificio Oreste Mazzi e figli, alle associazioni MyPlanet2050 e Nobile Compagnia della Buona Tavola, a Casa Molon per la realizzazione del catering, alla Cooperativa Sociale i Piosi per la fornitura delle vettovaglie, all’associazione Servizio Operativo Sanitario per il supporto alla movimentazione di attrezzature e predisposizione della logistica e alla Onmatik per il prezioso supporto alla comunicazione, alla grafica e al digital marketing e alla DB Video per le foto e le riprese durante l’evento.

Infine un augurio speciale alle ragazze e ai ragazzi dell’Associazione Cultura e Rivocazione Imperi: che la passione che hanno per quello che fanno non li abbandoni mai.