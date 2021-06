La storia di Agnese, morta a 10 anni, e dell’ambulanza del SOS di Sona che trent’anni dopo ne rinnova la memoria

Raccontare di un lutto non è mai facile. Non lo è per chi scrive, non lo è per chi si racconta. Il rischio di cadere nella sterile commemorazione o, peggio ancora, nella mancanza di rispetto del vissuto di cui si sta parlando, è molto alto. Il narrare di come un vissuto difficile possa evolvere in qualcosa di positivo per il bene comune, è il giusto compromesso per cercare di dare un senso ad ogni cosa.

Lo sanno bene al SOS SONA che, in questi 31 anni di vita associativa, sono stati testimoni di tanti incroci di storie di vita caratterizzate da lutti improvvisi e pesanti da accettare con altrettante incredibili storie di solidarietà e rinascita. L’associazione trae le sue origini proprio da uno di questi fatti, quando nel 1990 la famiglia Cinquetti, rappresentata dal capostipite Bruno, decise di donare, in ricordo della figlia Maria Elena scomparsa per malattia due anni prima, una somma per l’acquisto di una ambulanza per il soccorso sanitario sul territorio. Da quel gesto ha preso vita la storia del SOS.

Quella di cui parliamo qui, oggi, è un’altra di queste incredibili storie. È quella di Agnese Colombo, una ragazzina di Lugagnano deceduta per un incidente stradale a Lugagnano il 6 maggio del 1990 quando non aveva ancora compiuto i 10 anni.

“Il 17 agosto di quest’anno avrebbe compiuto 41 anni – ci dice la mamma Ida, che abbiamo incontrato assieme al papà Flaviano nella loro casa di Lugagnano –. Chissà quale sarebbe stato il suo viso, come sarebbe stata la sua vita, cosa avrebbe detto e fatto il suo cuore in questo percorso dall’adolescenza alla maturità”.

Domande senza risposta di tante famiglie che hanno perso un figlio in tenera età.

Ma perché parliamo proprio della storia di Agnese? Qualche mese fa il presidente del SOS Pierluigi Briggi è stato raggiunto da una telefonata con la quale un anonimo benefattore voleva in qualche modo ricordare una persona a lui cara tragicamente scomparsa. E lo voleva fare facendo qualcosa di concreto per il bene della comunità.

La persona da ricordare era proprio Agnese. Il benefattore ha messo a disposizione di SOS una somma da investire in ciò che l’associazione riteneva più opportuno. SOS era in procinto di ordinare una nuova ambulanza, che doveva sostituire una delle due in servizio per l’emergenza-urgenza e che aveva raggiunto il limite di anni di servizio imposti dalle normative regionali. Un’incredibile coincidenza di cause e situazioni concomitanti hanno riportato la memoria indietro al 1990, avvicinando il nome di Agnese Colombo a quello di Maria Elena Cinquetti.

“Il tempo lenisce il dolore ma non lo cancella. Lo trasforma in dolce ricordo. La presenza della persona cara non scompare. Agnese è qui con noi ogni giorno – ci dicono all’unisono Ida e Flaviano –. E trasforma la mancanza in qualcosa di immensamente grande grazie ad un evento inaspettato a favore del bene comune come quello di cui stiamo parlando. Sono passati 31 anni, questa donazione scalda il cuore e ci ricollega a lei”.

I Colombo sono persone molto riservate che non amano essere al centro dell’attenzione. Il motivo per cui hanno accettato di raccontare la loro storia è proprio grazie alla positiva ed emozionante trasformazione che il loro lutto ha conosciuto.

Ida e Flaviano hanno avuto anche un altro figlio, Stefano, di 4 anni più giovane di Agnese che vive a Verona. “Agnese faceva parte degli scout di Lugagnano, esperienza che poi ha condiviso anche Stefano – ci racconta Flaviano –. Gli scout sono stati una presenza fondamentale nel percorso di elaborazione del nostro lutto – confida Ida –. Presenti fisicamente all’ospedale dopo l’incidente di Agnese e sempre presenti poi negli anni a venire nella nostra vita. Una presenza silenziosa, discreta, rispettosa ma molto concreta”.

La famiglia Colombo ha mantenuto questo forte legame con gli scout grazie anche al proseguimento dell’esperienza con Stefano. Ma anche in ricordo di questa bionda presenza che non è mai venuta meno. Flaviano per anni è stato il cambusiere dei momenti di aggregazione nonché il gestore della casa scout.

“Il 6 maggio 1990 era una domenica – ci raccontano –, una giornata di comunioni a Lugagnano. Agnese era andata a prendere il giornale per il papà Flaviano. Un’amica faceva la prima comunione ed Agnese si era offerta, con il trasporto emotivo che solo i bambini sanno provare, per andare a fare le foto. L’anno prima lo zio Adolfo le aveva regalato una macchina fotografica. Una fatalità… Un guidatore disattento che si era perso, l’ha investita proprio sul marciapiede”.

Mentre raccontano quei toccanti momenti Ida e Flaviano volgono lo sguardo lontano come a cercare, nei meandri dei ricordi, le sensazioni visive ed emotive che hanno dovuto affrontare.

”Intervenne un’ambulanza dell’ospedale di Bussolengo – ci dice Ida – dove Agnese fu inizialmente portata per poi essere trasferita all’ospedale di Borgo Trento a causa dei gravissimi traumi riportati. Era una ambulanza senza medico. Il giorno dopo Agnese spirò”.

Di lì a qualche settimana il SOS SONA iniziò il suo servizio di emergenza-urgenza sul territorio. Entro breve tempo arrivò a bordo anche il medico specialista di emergenza-urgenza grazie ad una convenzione con l’allora ULSS26 di Bussolengo.

“Le speranze di riportare Agnese in vita erano purtroppo ridotte al lumicino – ricorda Ida –, se mai si fosse ripresa avrebbe avuto un futuro di stato vegetativo”. Per questo motivo i genitori furono concordi nel consentire l’espianto degli organi cosa che purtroppo, a causa della situazione fisica compromessa, non fu possibile.

Ascolto in religioso silenzio le loro parole, sento nel mio animo il suono sordo del loro eco. Non sai trovare le parole per dire qualcosa, nemmeno le frasi di circostanza. Ma nello stesso tempo dilato l’ascolto e colgo la serenità con cui raccontano la loro storia.

“La perdita di una figlia ti stravolge la vita ma ti porta ad incanalarla su un binario di assoluta concretezza e realtà – ci dice dopo un profondo respiro Flaviano –. Impari a discernere ciò che è veramente importante da ciò che non lo è. Impari a scremare ciò di cui hai veramente bisogno da quello che è superfluo”.

“La fede ci ha sostenuti – confessa Ida – e ci ha dato una spalla a cui appoggiarci. Nei tanti anni di catechesi che ho fatto a Lugagnano ho trovato parte del conforto che mi serviva per elaborare il mio dolore”. “Il perché questa tragedia sia successa a nostra figlia – ci dicono entrambi – ha trovato nel tempo delle risposte. Questa notizia di una nuova ambulanza del SOS a lei dedicata è un segnale straordinario di come la vita sappia togliere ma sappia anche donare e compensare. La cosa più bella che possa accadere è che una persona che non c’è più viva nel ricordo e negli affetti dei vivi. Questo legame eterno, anche a distanza di tempo, sa generare cose positive per l’umanità. Nulla accade a caso”.

Agnese riposa nel cimitero di Lugagnano alla destra del vecchio ingresso dove c’è l’area riservata ai bambini e infanti. La sua lapide, sulla quale compare la sua foto con una bellissima chioma bionda contornata da fiori di pesco, è incisa una poesia. “L’ha scritta una suora di Roma – ricorda Flaviano – appositamente in memoria di Agnese”.

La poesia dice così

All’Angelo Biondo

In un cielo di perla

di Maggio odoroso

dall’avida Terra saliva leggero

un Angèl vestito di luce,

recando i messaggi

dei fratelli traviati

al trono di Dio,

Gli angeli a flotte

accolsèr festosi la dolce bambina

si presto divelta da mano nemica

nel giardìn della vita.

La Vergine Santa racchiuse quel fiore

nell’ampio suo manto

accanto al suo cuore.

Nel cielo dei santi

fu un tripudio di cuori

di gioia, di canti, di vita.

E l’Angèl giulivo,

furtivamente rapito

or da questo regno di luce

saluta felice

gli amici di scuola

e addita la via

per raggiungerla un dì.

Per Agnese

Sr Ausonia

“Difficile esprimere le sensazioni che proviamo miste a partecipazione alla sofferenza di questi genitori, a quelle che proviamo a nostra volta come genitori, a quelle che la provvidenza dona al SOS da 31 anni a questa parte, a quelle di destini che si incrociano e generano fatti che vale pena vivere e raccontare – ci dice emozionato il presidente SOS Pierluigi Briggi –. Il primo sentimento che mi sento di esprimere è un grande senso di riconoscenza per questo benefattore che , in assoluto silenzio e con grande discrezione, ha voluto ricollegare un gesto di generosità ad una persona che non c’è più. Sono passati tanti anni dalla morte di Agnese ma la vita insegna che il bene prima o poi arriva dove deve arrivare. Il secondo sentimento che voglio esprimere è l’orgoglio per il fatto che sia stata scelta la nostra associazione per onorare questo ricordo”.

Sul fianco della nuova ambulanza compare la dedica ad Agnese che recita così: “Ad Agnese…il tuo sorriso e la tua forza continuano a dare speranza”. È una frase che SOS e genitori di Agnese hanno scelto assieme.

Nella vita di tutti i giorni si intrecciano vicende che generano dolore con altre che generano speranza e fiducia nel futuro. Il dolore può rendere estremamente difficile l’andare avanti, dopo una perdita di una persona cara. Solo chi l’ha provato può testimoniare cosa significhi. L’agire nella quotidianità per il bene comune, con azioni concrete, è la cosa più bella che si possa fare per ricordare chi non c’è più e per dare il senso più alto alla perdita di una giovane vita.

Storie come quella di Agnese, della sua famiglia, della sua comunità, di un benefattore. Storie come quella del SOS.