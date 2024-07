La storia della ricetta del “riso maridà” (che non vi diamo) e l’importanza delle tradizioni culinarie del nostro territorio

Nelle tradizioni culinarie, tramandate dai genitori a figli nel corso degli anni se non addirittura dei secoli, si celano veri e propri tesori di storia e identità dei nostri territori. Abbiamo la fortuna di essere nati in un paese, l’Italia, che della tradizione enogastronomica ha creato un brand formidabile per la propria identità a livello mondiale.

Non vi è regione, provincia, comune, paese che non siano riusciti, nel corso dei secoli, a creare un piatto o una bevanda tipica del proprio territorio. Una ricchezza incommensurabile. E dietro questo patrimonio ci sono sempre l’inventiva, la creatività, la curiosità, l’intraprendenza e l’attaccamento alle origini e alle tradizioni che rappresentano il vero valore aggiunto dell’essere italiani.

Alla ricerca di tradizioni culinarie del nostro territorio ogni tanto, dalle colonne de Il Baco da Seta, scriviamo di ricette tramandate di generazione in generazione. Di alcune, purtroppo, se ne sono perse le tracce con il venire meno dei nonni o dei bisnonni, ma altre sono ancore vive nella memoria di chi le ha ricevute in eredità all’interno della famiglia, E magari, ogni tanto, le fa riapparire, mettendosi ai fornelli per riattivare questo collegamento gastronomico ma soprattutto affettivo con i propri ricordi nelle case, nelle corti e nelle famiglie numerose dei nostri paesi.

Un caso di cui abbiamo parlato l’anno scorso è la ricetta dei bigoli con le acciughe tramandata dalla famiglia dei Mazzi “Giure” fondatori e titolari dell’omonimo pastificio.

Abbiamo saputo recentemente che esiste anche la ricetta del Riso Maridà, ossia “Riso Maritato” o “Riso Sposato”, un piatto che, soprattutto in autunno e inverno essendo un piatto caldo offerto tendenzialmente la domenica a pranzo, trovava spazio sulle tavole delle famiglie lugagnanesi. Ma probabilmente non solo quelle.

“Riso maritato” perché l’ingrediente base, cioè il riso, veniva amalgamato assieme ad altri ingredienti per creare una sorta di pasticcio da cuocere nel forno. Parliamo di ingredienti di usuale consumo presenti nelle case ed il cui approvvigionamento era alla portata di tutti i portafogli o erano autoprodotti nell’economia domestica. Le ricette tramandate nel tempo hanno, più o meno tutte, una genesi nella tradizione contadina dei nostri paesi. “Se fa con quèl che ghé!” era il leitmotiv.

Grazie all’imbeccata del lugagnanese di adozione Giorgio Pavesi abbiamo saputo che, tra le fila degli Alpini della frazione, due persone conoscono la ricetta e, soprattutto, la saprebbero riprodurre. Si tratta di Attilio Guglielmi, lugagnanese doc e portiere di calcio dai lunghi trascorsi, e del capogruppo degli Alpini Fausto Mazzi (sopra nella foto con Pavesi e Guglielmi) che, in quanto appartenente ad una delle famiglie storiche del paese, gode di un discreto bagaglio di memorie culinarie. Seduti attorno al tavolo bevendo un aperitivo mi faccio raccontare da loro la storia del riso maridà.

“Ho conosciuto il riso maridà sulla tavola di casa di famiglia – ci racconta Fausto – perché mia mamma, quattro o cinque volte all’anno, lo faceva.” “Idem per quanto mi riguarda – ci dice Attilio – la conoscenza della bontà della pietanza e dei segreti della lavorazione nasce tra le mura domestiche di casa Guglielmi. La ricetta è di mia madre. Anche la nonna era brava nel fare da mangiare e ricordo che ai nipoti dava sempre una prelibatezza: polenta brustolà con sopra un po’ di zucchero. Una goduria per noi bambini! Quando non era polenta e zucchero era polenta e latte. Il latte non mancava nelle famiglie di allora.”

I nostri amici ci svelano qualche particolare della ricetta, ma vedo che sono un po’ restii a sbottonarsi totalmente. Del resto la cucina deve avere i suoi segreti. Gli chef sono gelosi delle loro creazioni culinarie e l’alone di mistero, che a volte le circonda, fa assolutamente parte della mitologia che integra e completa il prodotto. Qualche indizio però riusciamo a carpirlo.

“In sé per sé gli ingredienti non sono niente di particolare – ci dice Attilio – perché presi da quello che era più o meno sempre disponibile nelle famiglie: riso ovviamente, farina, brodo o acqua, ragù, formaggio grattugiato o burro. Ecco forse questi ultimi due ingredienti erano il motivo per cui il riso maridà non si faceva spesso: perché per fare il ragù la materia prima non era sempre disponibile, per non parlare di formaggio o burro, altre materie prime pregiate non sempre accessibili. Una variante al burro poteva essere lo strutto. Le materie prime derivate dal maiale si trovavano o si avevano in casa. Chiaro che poi negli anni, con l’aumentare del benessere e della capacità di spesa delle famiglie, questo gap venne superato. Ricordiamoci però che le radici della pietanza si fondano nell’umiltà delle famiglie contadine in anni in cui non era così facile tirare avanti la carretta”.

“Si presenta come un pasticcio cotto in forno – prosegue Fausto – quindi a più strati e consistente. Mia mamma ci metteva anche qualche fetta di prosciutto cotto. Una aggiunta o una variante potrebbe essere anche il formaggio a fette tipo sottilette. È un piatto consistente ma che, come si dice in gergo, non ti riempie con poco. Se ne può mangiare una bella porzione se non due”.

I nostri “tramandatori” di segreti culinari non sono in grado di dirci se la diffusione della pietanza fosse così radicale sulle tavole del paese, potendo raccontare solo della tradizione del riso maridà vissuto tra le mura domestiche.

“Le varianti sulla ricetta di base creata con quello che si aveva in casa – ci dicono all’unisono Attilio e Fausto – possono essere state ereditate dalle nostre mamme o possono anche essere frutto di nostra invenzione culinaria in base al nostro sentire, alla nostra curiosità di sperimentare, alla nostra esperienza nell’amalgamare materie prime diverse in situazioni diverse. Se non ci mettessimo anche del nostro, che chef da riso maridà saremmo?!”

Più vado avanti nel racconto più mi rendo conto che i due furbastri mi stanno tenendo al largo da una domanda che, prima o poi, farei loro: ci date la ricetta? Che temo rimarrà inevasa.

“Per accompagnare la pietanza – specificano – l’ideale è un vino rosso. Che abbia magari un po’ di corpo. Una chicca: le materie prime deperibili, tipo lo strutto quando usato, venivano preservate nella moscaròla. Si teneva in luoghi asciutti e freschi. O era la cantina per chi l’aveva o anche un lògo (locale in dialetto veronese, NdR) dove il pavimento non era piastrellato ed era in terra battuta. Era una cassettina in legno con un paio di pianali o piana, circondata da una rete fine ed era appesa alta da terra. La rete proteggeva dalle mosche, l’altezza dal pavimento la teneva lontana dai topi di campagna”.

Nell’incedere del racconto è stata nominata una altra prelibatezza dalla tradizione culinaria dei nostri territori, roba da leccarsi i baffi: polenta e bogòni (lumache). Qui posso dire anche la mia, perché era una pietanza che mia mamma faceva spesso per la gioia di tutta la famiglia. Magari vi dedicheremo un approfondimento successivo.

Fausto sostiene che il Riso Maridà è una ricetta tipica di Lugagnano. Indagando un po’ ho scoperto la fonte della sua informazione: fa riferimento ad un articolo comparso sul sito delle Terre del Custoza in cui si cita la pietanza come un piatto tipico di Lugagnano. Ma da un’altra fonte ho scoperto che non è proprio così e che il Riso Maridà ha una sua referenza di tradizione anche nei paesi al confine con il Trentino se non addirittura nel Trentino stesso. La fonte di questa novità è Renato Salvetti, ex sindaco di Sona storico de Il Baco da Seta nonché cuoco eccelso.

“La referenza sul sito delle Terre di Custoza – ci racconta Renato – viene da me. Quando mi chiesero, in qualità di storico, quale potesse essere un piatto rappresentativo di Lugagnano mi venne spontaneo citare il riso Maridà. Mia moglie Luisella lo faceva in modo egregio perché, a sua volta, aveva ereditato la ricetta da mia madre Giuseppina che era originaria di Dolcè. Mio papà era originario di Peri. Siamo quindi ai confini con il Trentino. Mi sento di dire che una radice storica abbastanza affidabile sia la Valdadige. Il riso maridà ogni tanto lo preparo per la mia famiglia e la domenica a pranzo lo condividiamo. Ti posso anche confidare un’altra chicca in termini di tradizioni culinarie: a sei mesi mia madre era a Riva e assieme a sua madre vennero trasferite in Cecoslovacchia. Stava per scoppiare la guerra e tutte le aree fronte militare vennero evacuate. I trentini sfollati originari della bassa trentina non potevano fare a meno della polenta. Ma là la polenta non si poteva fare. In compenso c’era uno sterminio di patate. Quindi venne creata la ricetta della polenta di patate, che tutt’ora ogni tanto metto in atto cucinando”.

C’è n’è per tutti i gusti e per tutti i baffi da leccare! Confermo che non sono riuscito a strappare ricette da trascrivere in questo articolo. Gli chef sono abbottonatissimi. Il tutto, mi sa, dovrà essere fatto creando un evento culinario conviviale assieme ai nostri esperti del riso maridà per metterli alla prova per vedere se il loro segreto vale la candela. Sperando che almeno in quella occasione, degustando questa famosa pietanza a pranzo e coprendo gli chef di complimenti (se li meritano), si lascino andare a qualche confidenza.

Poi magari facciamo in modo che il ricavato del pranzo possa essere destinato a qualche inziativa a favore della nostra comunità. Tradizione, convivialità, opere per il bene comune, ingredienti per una ricetta perfetta.