“La spinta” di Ashley Audrain. Un libro sul senso di inadeguatezza di una madre

La Recensione

La maternità arricchisce la vita di una donna, ma è anche vero che inizialmente la sconvolge. Quando una donna diventa madre, il rapporto con il suo corpo, con il partner, con la gestione del lavoro e delle sue abitudini viene cambiato in maniera talvolta drastica.

Generalmente si tratta di sconvolgimenti che vengono ripagati dalla gioia che un figlio porta in famiglia, ma si dovrebbero mettere in conto anche gli imprevisti, mai contemplati dai film zuccherosi sulle dolcezze senza fine della genitorialità. Per esempio, può accadere che il comportamento del bimbo portato in grembo, idealizzato per nove mesi, si riveli molto diverso dalle aspettative.

E’ ciò che accade a Blythe, protagonista del romanzo “La spinta” di Ashley Audrain. La giovane donna vive la nascita di sua figlia e il post partum con un forte senso di inadeguatezza. Deve fare i conti con la gestione della neonata spesso da sola, sopportando numerose notti insonni, pianti rabbiosi, inappetenza e mancanza di supporto da parte del marito.

Ce la mette tutta per cercare di essere la mamma affettuosa che tutti si aspettano, lasciando in secondo piano il suo lavoro e i suoi interessi personali, ma giorno dopo giorno nota nella figlia Violet atteggiamenti molti strani, che le fanno sospettare seri problemi comportamentali. E’ spesso aggressiva ed anaffettiva, ma nessuno, a parte Blythe, sembra rendersene conto e voler aprire gli occhi sulla realtà, al punto che teme di essere pazza.

Dal momento in cui Blythe comincia a notare le stranezze di Violet, il romanzo diventa un vero e proprio thriller psicologico, in un crescendo di tensione che non permette al lettore di staccarsi dalla storia. Chi legge si sente oppresso da domande e dubbi tremendi, incubo di ogni genitore: possono esistere dei bambini malvagi? E se un figlio è cattivo, di chi è la colpa? Perché sono più spesso le madri a sentirsi inadeguate, quando la crescita dei figli non è ottimale? E’ giusto considerare una madre non credibile perché vittima di una depressione post partum?

“La spinta” è il libro giusto per lasciarsi trascinare da una storia avvincente e inquietante, ma non è solo questo, dal momento che sa disturbare il lettore ponendo domande capaci di smuovere nell’intimo, ricordando a tutti che le madri sono madri, non sante, che portano il peso di una perfezione imposta dalla società senza essere supportate a dovere nello svolgimento del loro ruolo.

“Sai, ci sono cose di noi che non possiamo cambiare, perchè nasciamo così e basta. Ma ce ne sono altre che dipendono da quello che vediamo, e da come ci trattano gli altri. Da come ci fanno sentire”.

La Scheda

“La spinta” di Ashley Audrain, Rizzoli, 2021, pp. 348.