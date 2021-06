La solidarietà preziosa de “Il Dono” di Lugagnano, che sa raccogliere aiuti ovunque

È capitato che, chiacchierando del più e del meno con una signora che abita in un condominio in città, mi sia trovato a confrontarmi con lei su come i gesti più semplici e spontanei siano quelli che sanno creare piccole storie che vale la pena raccontare.

“Lo sa signora Stella che c’è un’associazione che con la raccolta dei tappi di plastica permette l’acquisto beni di prima necessità per persone in difficoltà o dà vita ad iniziative di sostegno per paesi del terzo modo?”. L’associazione a cui mi riferisco è Il Dono di Lugagnano che, da tanti anni, ha fatto del riciclo di materiali di ogni genere un fonte di reddito no-profit per portare aiuto e solidarietà alle persone sia nel territorio in cui opera sia con un’apertura al mondo, soprattutto in ambito missionario, con una speciale attenzione verso i bambini in difficoltà.

Alla signora Stella non ho dovuto dire più di tanto ed è bastato fargli vedere un bidone dell’acqua vuoto posizionato nell’ufficio dove lavoravo pieno per metà di tappi colorati per farla diventare complice di questa raccolta.

È iniziato così un efficace e bel lavoro di squadra attraverso il quale mi capitava frequentemente di portare, al deposito del Dono, un bel bidone pieno di tappi per poi riportarne uno vuoto in ufficio pronto per un successivo carico.

Un bel giorno la signora Stella arriva con un carico molto più consistente: ”Ho coinvolto il mio nipotino Alessandro che ha 4 anni” – mi racconta – e adesso da un mano anche lui. Ha preso a cuore questa iniziativa e ci sta mettendo una passione incredibile! Ha coinvolto la sua famiglia e anche i suoi compagni di scuola”.

Il piccolo Alessandro ha letteralmente fatto diventare suo questo impegno per il bene altrui. I bidoni pieni di tappi hanno così iniziato a diventare sempre di più, di pari passo con il suo crescente entusiasmo. “Pensi che quando è stato per un po’ di tempo fuori città quando tornava a Verona mi portava sempre i tappi per la nostra raccolta”, ci dice con giusto orgoglio Stella.

Ora, oltre ad Alessandro e Stella, i complici di questa iniziativa sono diventati anche la signora Berta che si occupa delle pulizie del condominio oltre alle amiche Carlangela, Susy, Antonietta ed Elisa. E, sono sicuro, in futuro altre. Il passaparola è il veicolo di diffusione più efficace. Oltre all’aiuto e all’appoggio dello studio che, grazie ad Eleonora e al suo staff, fa da base logistica a questa industriosa e operosa squadra di generatori di solidarietà.

Ognuno di loro ha fatto, di questo semplice gesto rappresentato dal mettere da parte un tappo di plastica, un vero e proprio impegno personale. Ogni tanto Leonardo fa la spola verso il centro di raccolta portando là bidoni vuoti e riportando indietro bidoni pieni.

Alessandro ha ora 9 anni. Il suo impegno non viene meno e anzi aumenta nel tempo. E lo fa con una costanza e una passione che sono a dir poco entusiasmanti! Un tappo può cambiare il mondo? Magari fosse così! Per cambiare il mondo servono iniziative socio politiche ed economiche di portata universale e forme di pensiero elevate diffuse, è abbastanza evidente. Ma le piccole iniziative che nascono dai gesti spontanei e semplici delle comunità in cui viviamo possono avere un effetto altrettanto dirompente nella coscienza collettiva. Proprio perché alla portata dell’impegno di tutti.

Sulla stessa stregua potrei citare anche l’impegno di uno studio professionale di Bussolengo che fa da base logistica di raccolta tappi sia prodotti all’interno dello studio sia dall’indotto di conoscenti e parenti, o un bar ristorante di San Martino Buon Albergo che nel retrocucina ha il suo fido boccione in cui conferisce i tappi delle bottiglie servite ai clienti.

C’è una sensibilità sempre più diffusa verso una migliore coscienza ecologica nelle nostre comunità. E sempre di più nei giovani! Tante le iniziative, più o meno organizzate più o meno spontanee, che partono dai cittadini e che vedono sempre più persone impegnate in giornate ecologiche per la raccolta dei rifiuti che, in troppi, abbandonano nelle nostre strade.

La raccolta dei tappi quindi è anche una forma di difesa ecologica preventiva che evita che gli stessi finiscano per strada, nei campi, nei corsi d’acqua e nei mari. Oltre a generare un valore economico che torna alla comunità e lì reinvestito per il bene comune.

Serve raccogliere tanti tappi per creare un valore economico sufficiente a sostenere l’acquisto di un bene, ma più la sfida si fa dura e più i cuori rispondono presente!

Del resto la meta è sì importante, ma lo è ancor di più il cammino per raggiungerla.