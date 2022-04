La solidarietà di Sona per l’Ucraina è arrivata a Wadowice. Consegnato il materiale per un ospedale da campo

I beni di prima necessità raccolti dal Comune, dalle associazioni, dagli imprenditori e dai cittadini di Sona sono arrivati a destinazione.

Come avevamo scritto, qualche giorno fa, un‘impellente richiesta di aiuto era arrivata nel nostro Comune dall’amministrazione comunale di Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II gemellata con il Comune di Sona dal 1990, fortemente impegnata nell’accoglienza di migliaia di profughi ucraini che fuggono dai bombardamenti e nel sostegno alla popolazione rimasta in Ucraina.

Immediatamente la comunità sonese ha risposto al meglio, come sempre capita nei confronti di ogni emergenza, dallo tsunami nel sud-est asiatico fino al terremoto in centro Italia.

Tutto il materiale sanitario donato è stato raccolto nell’hub creato dal Comune, con protezione civile e gruppo Il Dono presso Casa Alice a Lugagnano. E ieri ha preso la strada della Polonia, grazie ad Alfredo Cottini, storico volontario del SOS e della redazione del Baco, a Fausto Mazzi capogruppo degli Alpini di Lugagnano e a Giorgio Bortignon, presidente della FIDAS di San Giorgio in Salici. I tre, a bordo di un furgone, sono partiti nella giornata di venerdì 8 aprile da Lugagnano e sono giunti a Wadowice questa mattina.

Appena arrivati nella cittadina polacca, sono stati ospitatati in un convento dei frati carmelitani dove hanno consegnato anche tutta la merce. Ad aiutarli alcuni giovani volontari del quartiere.

“Alla chiamata della solidarietà le associazioni delle comunità di Sona rispondono sempre presente – commenta Alfredo Cottini da Wadowice, sentito telefonicamente del Baco -. Iniziative come questa sono possibile perché qualcuno si fa permeare da stimoli positivi che richiedono la messa in campo dì sensibilità, proattività, del saper fare e del saper essere. In pochi giorni è stata realizzata un’operazione di solidarietà che ha coinvolto decine di volontari che si sono coalizzati con grande entusiasmo attorno ad un progetto. È stato emozionante vederli lavorare assieme per procurare e caricare questo furgone con beni di prima necessità quali materassi, sedie a rotelle, materassini antidecubito, estintori, motoseghe, fonendoscopi, bracciali per la pressione, materiali di medicazione vari, barelle spinali, alimenti e tanto altro. Un camion pieno dì solidarietà che ha incontrato la riconoscenza della comunità di Wadowice”.

“Quello che stiamo gestendo è un capolavoro di rete e di cittadinanza attiva – spiega il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi -: Un movimento che in pochi giorni ha saputo mettere assieme il meglio della nostra comunità per rispondere prontamente alla richiesta degli amici polacchi. Uno sforzo importante, una capacità di lavorare assieme che è arrivata ad obiettivo prima la raccolta del materiale sanitario, grazie alla generosità di alcuni imprenditori e di cittadini, quindi il noleggio del furgone ad opera del Comune ed il trasporto del materiale ad opera dei tre volontari. Un vero capolavoro, ripeto, che rimarrà nella storia del Comune di Sona, come purtroppo lo rimarrà questa triste guerra”.

Il materiale arrivato da Sona verrà utilizzato in un ospedale da campo in allestimento vicino a Leopoli.