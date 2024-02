“La situazione in Argentina è drammatica”. Il vescovo di Quilmes ha incontrato la comunità di Lugagnano

Carlos José Tissera, 72 anni, è vescovo della diocesi di Quilmes dal 2011. La diocesi comprende tre distretti della provincia di Buenos Aires: oltre a Quilmes, Berazategui e Florencio Varela con un milione e 463mila abitanti. Si estende su un territorio di 503 chilometri quadrati ed è suddivisa in 80 parrocchie. I sacerdoti sono 98, 73 dei quali diocesani e 110 i diaconi permanenti. I seminaristi sono quattro.

Monsignor Tissera è presidente di Caritas Argentina dal 2021 e copresidente del Movimento ecumenico per i diritti umani. Il vescovo argentino, che nel suo viaggio in Italia è anche stato ricevuto in udienza da papa Francesco, negli scorsi giorni ha incontrato la comunità di Lugagnano.

La messa (nelle foto di Gaetano Fattori) è stata concelebrata da don Eros Zardini, attualmente missionario nella diocesi di Quilmes, e da don Giovanni Bendinelli, rientrato in Italia dopo 50 anni di missione in Argentina, Uruguay e Cuba e ora parroco a San Giorgio in Salici. Entrambi i sacerdoti sono nativi di Lugagnano. Presente anche il parroco di Lugagnano mons. Giovanni Ottaviani.

Al termine della celebrazione del 31 gennaio, che è stata anche impreziosita dalle cante del Coro Amici della Baita di Lugagnano, il vescovo di Quilmes, monsignor Tissera, ha dialogato con i presenti, rispondendo alle domande sulla situazione sociale ed ecclesiale in Argentina. Ecco le sue risposte.

Vescovo, qual è la situazione economica in cui versa l’Argentina?

Peggiora di giorno in giorno. L’inflazione nel 2023 è stata del 211,4%, a dicembre ha raggiunto il 30% a causa dell’aumento generalizzato di alcuni servizi, della svalutazione del peso di più del 50%, del crescente debito pubblico. Il 20 dicembre il neopresidente Javier Milei ha annunciato una grande campagna di liberalizzazione dell’economia argentina firmando nuovi decreti che regolamentano le privatizzazioni e il diritto al lavoro. La società civile non ha tardato a farsi sentire con scioperi e manifestazioni in diverse piazze del paese contro le misure di austerità imposte dal presidente. La forbice tra ricchi è poveri si allarga sempre di più.

Quali sono i motivi che hanno contribuito all’ascesa del nuovo presidente?

Il presidente ultraliberista Javier Milei ha captato la rabbia soprattutto dei giovani, la disperazione e il disagio causato dal lungo isolamento a causa del covid, il malcontento verso i governi precedenti e ne ha fatto il suo cavallo di battaglia. Pur avendo vinto al ballottaggio con il 56% dei voti, tuttavia, in parlamento il suo partito è in minoranza.

La Chiesa argentina come si inserisce in questo contesto sociale e politico?

Ha abbracciato il pensiero di Papa Francesco che ci invita a tener conto e ad accogliere, nella sua azione pastorale, la situazione concreta delle persone. E’ la “Teologia della cultura” o “Teologia del Popolo”, sviluppatasi in Argentina dopo la Conferenza dell’episcopato latinoamericano di Medellin. Figlia della “Teologia della Liberazione”, a differenza di questa, tuttavia, non si avvale della lettura marxista della realtà sociale, riportando al centro il popolo, inserito in un contesto storico, sociale e umano dove le diverse culture non sono un limite ma una ricchezza. La Chiesa di Francesco è inviata verso le periferie umane ed esistenziali, facendo dell’opzione per gli esclusi il punto di partenza.

Don Eros Zardini ci ha detto che le piace molto la musica e suonare la chitarra. In molte occasioni di incontro con i suoi fedeli non si sottrae a suonare e far ballare la gente.

Certo, perché anche la musica è un’espressione della cultura. Parlando di Argentina si pensa subito al tango ma non è il solo genere musicale. L’Argentina è un crogiuolo di culture. Si pensi alle migrazioni italiana di fine Ottocento e primi Novecento. Ci sono tantissimi discendenti di europei, africani, popoli vicino alla cultura andina. Ognuno di questi popoli ha arricchito la musica argentina. È una musica che parla di gioia e di tristezza, dei problemi della gente, del rapporto dell’uomo con la natura e con la dimensione spirituale. Nei momenti di preghiera ma anche di festa non può mancare.

È venuto in Italia per incontrare il Papa ma anche il nostro Vescovo Domenico.

Sì, sono molto grato alla Diocesi di Verona per i sacerdoti che ha donato in questi anni alla Chiesa argentina: don Roberto Zardini e ora suo fratello don Eros, don Paolo Bacilieri, don Giovanni Bendinelli, don Francesco Ballarini, don Giulio Battistella. Auguro a tutti voi della Chiesa di Verona di mantenere vivo lo spirito missionario che vi ha sempre caratterizzato.

Durante un successivo incontro nella sala Acutis della parrocchia di Lugagnano, è stato don Eros Zardini a portare la propria testimonianza sulla gravissima situazione sociale del Paese latinoamericano in cui il suo ministero da ormai 12 anni. La povertà dilagante, i diritti essenziali, in primo luogo quello alla salute, non garantiti in maniera dignitosa. Dramma che tocca con mano durante le quotidiane visite all’ospedale civile di Quilmes di cui è cappellano.

Ricordando, poi, i tantissimi immigrati italiani in Argentina e le enormi difficoltà che hanno dovuto superare, don Eros si è appellato alla solidarietà nei confronti di chi lascia la propria terra per fuggire dalla fame, dalla guerra e dalle ingiustizie. E, infine, nel sottolineare la necessità di vivere la “missionarietà” ognuno nel luogo in cui vive e lavora, per renderlo più umano, ha lanciato una proposta alla comunità, in particolare al gruppo del Canto della Stella che ogni anno, in occasione del Natale, raccoglie fondi per i missionari del paese.

La proposta è finanziare un viaggio in Argentina, da don Eros, di alcuni giovani affinché possano immergersi nella realtà di quel Paese. “Un’esperienza – assicura don Eros – che sarà senz’altro di grande arricchimento dal punto di vista umano e cristiano, per loro e per tutta la comunità”.