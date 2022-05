La sera dei miracoli: il 2 giugno arriva la magia di “DallaArenaLucio”

“E’ la sera dei miracoli, fate attenzione…” . Già, la forza delle canzoni, quella per cui non servono dettagli, note esplicative, effetti speciali. Perché nelle canzoni abita la magia, soprattutto se i, o il padrone di casa, è qualcuno che fa arte perché benedetto dal cielo, dallo spirito dell’arte che tutto crea e nulla consuma.

“La Sera dei Miracoli” sarà quella di giovedì 2 giugno, location Arena di Verona, programma; “Sali a bordo e vola con noi verso un’esperienza emozionale senza precedenti”. No, non è uno spot di un’agenzia viaggi o di un tour operator. E’ la fantastica opportunità che viene offerta a tutti voi che vorrete rivivere il genio autentico di Lucio Dalla in una sola sera, omaggiato da tanti grandissimi artisti arruolati nell’equipaggio di questo sogno che diventa realtà.

E allora scopriamo l’equipaggio: Carlo Conti alla presentazione, apparso in conferenza stampa entusiasta come un bimbo all’idea di uno spettacolo che diventerà senz’altro un evento da ricordare. Al suo fianco, la sempre raffinatissima Fiorella Mannoia, grande artista ma anche oramai conduttrice di capacità comprovate. Vi sparo il cast, senza commenti, perché si presenta da solo. Saranno tutti “per Lucio e con Lucio”, perché il sale del funambolico “gigante dentro” di Bologna, era collaborare e scrivere con gli altri e per gli altri: Marco Mengoni, Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Metà, Fabrizio Moro, Marco Masini, Gaetano Curreri e i suoi Stadio, Tosca, Arisa, Francesco Gabbani, Pierdavide Carone e Ornella Vanoni.

Cosa dire di più? Credo nulla, perché il “di più” si chiama musica, e Lucio Dalla rappresenta, che ve lo dico a fare, un pezzo di storia meravigliosamente incancellabile della musica italiana.

Perché Lucio è in ogni nota, in ogni suono, in ogni pezzo di Bologna, di Napoli, di Washington, o di qualsiasi altro posto che ha trovato spazio nelle sue canzoni.

Lucio sarà il 2 giugno a Verona, all’Arena, dentro l’Arena, il posto più adatto al pop quanto alla lirica proprio quanto lo era adatto il signor Domenico Sputo, nome inventato e appiccicato per anni al suo campanello di casa bolognese. Siamo certi che chi voi sarà lì, lo vedrà e lo sentirà.

E sarà un lungo e dolcissimo abbraccio.