La sentenza della Corte Costituzionale sull’attribuzione del cognome ai figli: Una riflessione sull’Italia che siamo e che vogliamo diventare

Il 27 aprile scorso la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione molto particolare, che sta già facendo molto discutere perché tocca da vicino noi cittadini: la Corte ha infatti esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.

In particolare, si è espressa sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre anziché quello di entrambi i genitori.

In pratica si è messa la parola fine al meccanismo automatico dell’assegnazione del cognome paterno: d’ora in avanti, se mamma e papà all’anagrafe non decideranno di comune accordo diversamente, al neonato non sarà più attribuito in automatico il cognome del padre ma quello di entrambi i genitori, sia esso nato nel matrimonio, fuori del matrimonio o sia figlio adottivo.

Nel comunicato pubblicato, si legge che “La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.

Con questa decisione, e la relativa deposizione della sentenza, passaggio fondamentale per la sua attuazione, la Corte dà un colpo decisivo a un tema di cui si discute da più di quarant’anni in Italia, ma che fino ad ora non aveva mai trovato riscontro attuativo nelle molteplici discussioni avvenute negli anni. Non tutti sanno, infatti, che questa clamorosa sentenza è di fatto il risultato di un lungo susseguirsi di pronunce da parte della Corte, in merito a vari ricorsi presentati da cittadini italiani: la prima nel lontano 1982 in cui affermò che non c’era legge che imponesse il solo cognome del padre né una legge che impedisse di fare altrimenti, ma ritenne il ricorso di allora inammissibile, perché vigeva una consuetudine consolidata “in tutti gli Stati”.

Nel giugno del 2000, due coniugi residenti a Milano, presentarono ricorso dinanzi al tribunale della città, in seguito al respingimento della domanda di iscrivere nel registro dello stato civile, la loro primogenita con il solo cognome materno. Questa vicenda si protrasse per molti anni, con diversi interventi della Corte: nel 2006 questa affermò che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.

Nel gennaio del 2014 la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, sanzionò l’Italia proprio in merito a questa vicenda, per la violazione dell’art. 14 – divieto di ogni forma di discriminazione – e dell’art. 8 – diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ma si dovrà attendere fino al 2016, per la prima vera svolta sul tema: una sentenza del dicembre di quell’anno stabiliva finalmente la possibilità di aggiungere il cognome della madre a quello del padre, al figlio nato (solo nel caso di accordo fra i genitori e specificando comunque che dovesse in ogni caso venire dopo quello paterno).

A mio parere, il diritto di poter assegnare entrambi i cognomi ai propri figli arriva tardissimo in Italia, come del resto tutte le norme che mirano a favorire la parità fra uomo e donna e in generale il riconoscimento della donna nella nostra società.

A molti questa sentenza potrà sembrare una sciocchezza, una cosa inutile che creerà confusione, o che intaccherà la tradizione popolare del tramandare il cognome paterno. Innanzitutto, è bene ribadire che chi lo desidera, potrà continuare a trasmettere il solo cognome paterno ai propri figli, senza nessun problema né ostacolo di sorta. Ho letto tante opinioni in questi giorni, sui vari giornali e social, di politici, giornalisti e commentatori vari e onestamente alcune le ho trovate davvero grottesche e intrise di diffidenza ingiustificata.

Come spesso accade in questo Paese, quando si cerca di allargare i confini di un diritto a favore di uguaglianza e inclusione, spuntano i soliti mal di pancia da più fronti, accompagnati tra l’altro da motivazioni deboli e tesi inconsistenti per cercare di sminuire il provvedimento in oggetto; alcuni di questi personaggi risulterebbero più onesti se ammettessero di essere semplicemente nostalgici del patriarcato.

Sì, perché nel nostro Paese, il patriarcato è duro a morire: basti pensare a quante donne ogni anno, sono vittime proprio di questo sistema. Poi penso anche a quelle madri che negli anni 60-70 partorivano i figli fuori dal matrimonio o senza il riconoscimento del padre subendo un vero e proprio ostracismo così come il cognome materno di quei figli, diventava per questi, marchio di infamia. Solo le lotte femministe per la conquista dei diritti delle donne, sebbene tra ostacoli e battute d’arresto, hanno saputo negli anni, cambiare la società italiana.

Sicuramente la questione del cognome, se confrontata ad altri problemi più urgenti, può considerarsi meno importante. La verità è che si tratta di una battaglia significativa, non solo femminista, ma umana in primis e la sentenza della Corte ne è il più alto riconoscimento: un piccolo ma importante passo verso la cancellazione delle disparità fra uomo e donna e il superamento di una visione patriarcale.

E’ davvero arrivato il momento in cui l’attribuzione del cognome diventi una libera scelta, e dare a un neonato il cognome materno non sembri più un atto rivoluzionario, ma la normalità.